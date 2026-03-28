Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 28.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
david cornstein david bert cornstein elhunyt

Elhunyt David Cornstein, volt amerikai nagykövet

2026. március 28. 12:20

Többször „Év embere” díjjal ismerték el jótékonysági tevékenységét.

87 éves korában, 2026. március 26-án elhunyt David Bert Cornstein, amerikai üzletember, diplomat és filantróp – számolt be a The New York Times. Cornstein New Yorkban született 1938. augusztus 17-én, és pályafutását egy JCPenney órás- és ékszerüzlet koncessziójának működtetésével kezdte, amelyből később a Finlay Enterprises milliárd dolláros, tőzsdén jegyzett vállalatát építette fel. Vezetőként a cég nemzetközi terjeszkedését irányította, és a prémium áruházak ékszerosztályainak egyik meghatározó szereplőjévé tette. 

Cornstein emellett jelentős közéleti tevékenységet folytatott. Többek között 16 évig volt a New York City Off-Track Betting Corporation elnöke, a New York City Economic Development Corporation alelnöke, a New York State Olympic Games Commission elnöke, valamint tagja a Battery Park City Authority és a Jacob K. Javits Convention Center Development Corporation testületeinek. Az ékszeriparban a Jewelers Security Alliance elnökeként is kiemelkedő szerepet vállalt.

2018 és 2020 között az Egyesült Államok Magyarországra akkreditált nagykövete volt, ahol a két ország diplomáciai, gazdasági és kulturális kapcsolatait erősítette.

Filantrópként számos szervezetet támogatott, köztük a Marine Corps-Law Enforcement Foundationt, a Juvenile Diabetes Foundationt és a Chemotherapy Foundationt. Többször „Év embere” díjjal ismerték el jótékonysági tevékenységét.


Fotók: Földházi Árpád

 


 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
renoman
2026. március 28. 13:11
Nyugodjék békében! Magyarország egy jó embert ismert meg személyében.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
•••
2026. március 28. 12:57 Szerkesztve
Hosszú ideig ő volt az egyetlen normális, magyarbarát figura, akit ide delegált az Egyesült Államok. Legyen hite szerint az Örökkévaló közelében.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!