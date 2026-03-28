Elhunyt David Cornstein, volt amerikai nagykövet

87 éves korában, 2026. március 26-án elhunyt David Bert Cornstein, amerikai üzletember, diplomat és filantróp – számolt be a The New York Times. Cornstein New Yorkban született 1938. augusztus 17-én, és pályafutását egy JCPenney órás- és ékszerüzlet koncessziójának működtetésével kezdte, amelyből később a Finlay Enterprises milliárd dolláros, tőzsdén jegyzett vállalatát építette fel. Vezetőként a cég nemzetközi terjeszkedését irányította, és a prémium áruházak ékszerosztályainak egyik meghatározó szereplőjévé tette.

Cornstein emellett jelentős közéleti tevékenységet folytatott. Többek között 16 évig volt a New York City Off-Track Betting Corporation elnöke, a New York City Economic Development Corporation alelnöke, a New York State Olympic Games Commission elnöke, valamint tagja a Battery Park City Authority és a Jacob K. Javits Convention Center Development Corporation testületeinek. Az ékszeriparban a Jewelers Security Alliance elnökeként is kiemelkedő szerepet vállalt.