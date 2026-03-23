Elhunyt az OnlyFans ukrán–amerikai tulajdonosa

Leonyid Radvinszkij hosszú ideje rákkal küzdött.
43 éves korában elhunyt Leonyid Radvinszkij, az OnlyFans tulajdonosa. A milliárdos halálhírét hétfőn közölte a cég egy hivatalos közleményben, amelyről a Sun tudósított.
Az ukrán–amerikai üzletember 2018-ban vásárolta meg a Fenix International vállalatot, amely az OnlyFans anyacége. A platform az ő tulajdonlása alatt vált rendkívül jövedelmezővé, és ennek köszönhetően jelentős vagyont halmozott fel.
„Leo békésen elhunyt egy hosszú, rákkal vívott küzdelem után”
– állt a cég közeményében.
Radvinszkij az ukrajnai Odessza városában született, majd családjával gyermekkorában az Egyesült Államokba költözött, és Chicago közelében nőtt fel.
Ukrajna dróntámadást hajtott végre Oroszország egyik legfontosabb olajexport-központja ellen.
Az OnlyFans különösen a koronavírus-járvány idején vált széles körben ismertté, amikor sok tartalomkészítő kezdett új, közvetlen bevételi forrásokat keresni. Bár a platform elsősorban felnőtteknek szóló tartalmairól ismert, számos más területen dolgozó alkotó – például edzők, zenészek és egyéb kreatív szakemberek – is használja bevételszerzésre.
