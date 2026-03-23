Elhunyt az OnlyFans ukrán–amerikai tulajdonosa

43 éves korában elhunyt Leonyid Radvinszkij, az OnlyFans tulajdonosa. A milliárdos halálhírét hétfőn közölte a cég egy hivatalos közleményben, amelyről a Sun tudósított.

Az ukrán–amerikai üzletember 2018-ban vásárolta meg a Fenix International vállalatot, amely az OnlyFans anyacége. A platform az ő tulajdonlása alatt vált rendkívül jövedelmezővé, és ennek köszönhetően jelentős vagyont halmozott fel.