kirisinyefteorgszintez olajfinomító támadás drón ukrajna oroszország

Egy emberként szisszentek fel Putyin szövetségesei: Ukrajna súlyos csapást mért az orosz olajiparra

2026. március 27. 12:06

Leállt Oroszország egyik legjelentősebb olajfinomítója.

Leállt Oroszország egyik legjelentősebb olajfinomítója, azaz a Kirisinyefteorgszintez nevű létesítmény, miután ukrán dróntámadások tüzeket okoztak az üzem több pontján – közölték iparági forrásokra hivatkozva a Reuters.

A beszámolók szerint a többszöri támadás következtében két kulcsfontosságú feldolgozóegység, valamint több kisebb berendezés is kigyulladt. A károk mértéke egyelőre nem ismert, azonban szakértők szerint a helyreállítás időigényes lehet.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alexander Drozdenko, a leningrádi régió kormányzója szerint a támadás során több mint húsz drónt semmisítettek meg a térség felett. Mint közölte, az ipari zónában károk keletkeztek, de részleteket nem osztott meg arról, pontosan mely létesítmények sérültek.

A Kirishiben található finomító kulcsszerepet tölt be az orosz olajfeldolgozásban: 2024-ben mintegy 17,5 millió tonna kőolajat dolgozott fel, ami az ország teljes finomítási kapacitásának több mint 6 százalékát jelentette. 

A támadások nemcsak a feldolgozókapacitást érintik, hanem az exportot is.

Nyitókép: X

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
benito
2026. március 27. 14:34
faramuci 2026. március 27. 12:35 Célkoordináták eredete??? Google earth. Vezesd rá a finomítóra az egér kurzort és kiírja a pontos koordinátát. Az olajfinomító nem mozog.
iimre
2026. március 27. 14:15
"narancsliget 2026. március 27. 12:08 Orbán Viktor Mihály bejelentette: az eredményváró nem a Bálnában lesz, hanem a reptéren." Ott biztosan több ünneplő elfér! :DDD Vagy nem erre gondoltál, nyuszi?
belbuda
2026. március 27. 14:15
Ideje volt már…😉
iimre
2026. március 27. 14:11
"Chekke-Faint 2026. március 27. 13:02 Amúgy a NATO segítsége nélkül? Mert erős a gyanúm a Nato nélkül az ukránok csak vaktában lövöldöznének." Persze, a NATO segítségével: magyarnemzet.hu/kulfold/2025/04/ilyen-melyen-epultek-be-az-amerikaiak-az-orosz-ukran-haboruba
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!