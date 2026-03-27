Egy emberként szisszentek fel Putyin szövetségesei: Ukrajna súlyos csapást mért az orosz olajiparra

Itt az iráni háború következménye: energiaválság fenyegeti a világot
Ahogy az Iránnal vívott háború elhúzódik, az energiahiányban szenvedő ázsiai nemzetek egyre radikálisabb intézkedésekhez folyamodnak, hogy gazdaságaikat talpon tartsák.
Leállt Oroszország egyik legjelentősebb olajfinomítója, azaz a Kirisinyefteorgszintez nevű létesítmény, miután ukrán dróntámadások tüzeket okoztak az üzem több pontján – közölték iparági forrásokra hivatkozva a Reuters.
A beszámolók szerint a többszöri támadás következtében két kulcsfontosságú feldolgozóegység, valamint több kisebb berendezés is kigyulladt. A károk mértéke egyelőre nem ismert, azonban szakértők szerint a helyreállítás időigényes lehet.
Alexander Drozdenko, a leningrádi régió kormányzója szerint a támadás során több mint húsz drónt semmisítettek meg a térség felett. Mint közölte, az ipari zónában károk keletkeztek, de részleteket nem osztott meg arról, pontosan mely létesítmények sérültek.
A Kirishiben található finomító kulcsszerepet tölt be az orosz olajfeldolgozásban: 2024-ben mintegy 17,5 millió tonna kőolajat dolgozott fel, ami az ország teljes finomítási kapacitásának több mint 6 százalékát jelentette.
A támadások nemcsak a feldolgozókapacitást érintik, hanem az exportot is.
Nyitókép: X