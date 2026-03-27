Egy emberként szisszentek fel Putyin szövetségesei: Ukrajna súlyos csapást mért az orosz olajiparra

Leállt Oroszország egyik legjelentősebb olajfinomítója, azaz a Kirisinyefteorgszintez nevű létesítmény, miután ukrán dróntámadások tüzeket okoztak az üzem több pontján – közölték iparági forrásokra hivatkozva a Reuters.

A beszámolók szerint a többszöri támadás következtében két kulcsfontosságú feldolgozóegység, valamint több kisebb berendezés is kigyulladt. A károk mértéke egyelőre nem ismert, azonban szakértők szerint a helyreállítás időigényes lehet.