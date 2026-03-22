03. 22.
vasárnap
Szlovénia shell tankolható üzemanyag üzemanyag mol benzinkút

Eddig bírták: Magyarország szomszédjában korlátozzák a tankolható üzemanyag mennyiségét

2026. március 22. 10:51

Szlovéniát már elérte a válság.

2026. március 22. 10:51
null

A szlovén kormány vasárnaptól korlátozza a benzinkutakon tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – jelentette be a kabinet. Robert Golob miniszterelnök szombaton este Ljubljanában rendkívüli sajtótájékoztatón elmondta: a döntés értelmében egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhat egy benzinkúton.

A kormányfő közölte:

 a szlovén fegyveres erők is részt vesznek az üzemanyag szállításában, 

hogy segítsék a benzinkutak ellátását.

A miniszterelnök szerint az ország üzemanyagkészlete elegendő, a raktárak tele vannak, ugyanakkor egyes kereskedőknél gondok merültek fel az üzemanyag benzinkutakhoz történő eljuttatásában.

A kormány a helyzetről egyeztetett miniszterekkel, fuvarozók képviselőivel, valamint az üzemanyag-kereskedőkkel – köztük a Petrol és a Mol vállalattal.

Golob bírálta a Petrol működését, és azt mondta:

 a vállalat jelentése „katasztrofális helyzetet” mutat az ellátás megszervezésében. 

Hozzátette: ha más piaci szereplők képesek biztosítani a benzinkutak ellátását, akkor a Petrolnak is meg kell tudnia oldani ezt.

A Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain ideiglenesen már korábban korlátozták a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt, a piacvezető Petrol azonban nem korlátozta a járművek tankolását. A Petrol közleményben utasította vissza a kritikákat, és közölte: 

az egyes benzinkutakon tapasztalható hiányt a hirtelen megugró kereslet okozza, 

nem pedig ellátási zavar.

A kormány vasárnap újabb jelentést vár az üzemanyag-kereskedőktől a benzinkutak helyzetéről, és ennek alapján dönthet további intézkedésekről.

Golob szerint a korlátozás célja részben a külföldi vásárlók által generált kereslet visszafogása. A kormány március 9-én csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját. 

Az intézkedés nyomán Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak, 

ami a határ menti töltőállomásoknál növelte a külföldi vásárlók számát.

A szlovén autós szövetség adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenként 1,466 euróba (mintegy 554 forint), a dízel 1,528 euróba (mintegy 578 forint) kerül.

(MTI)

Nytókép: Varga György, tulajdonos: MTI/MTVA

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Robert-N
2026. március 22. 13:15
massivement5 2026. március 22. 13:13 A kőolaj / benzin nem tart örökké. Pár évtized és kampó. Magyarország ehhez sem fog tudni alkalmazkodni. ---- Mit akarsz pár évtized múlva te vadbarom? Az orrodig se látsz.
massivement5
2026. március 22. 13:13
A kőolaj / benzin nem tart örökké. Pár évtized és kampó. Magyarország ehhez sem fog tudni alkalmazkodni.
Vasalo
2026. március 22. 13:13
Pedi a szlovènoknak tengerük is van meg vezetékeit Olaszországba…….
scorpicores
2026. március 22. 13:11
Na, a másik "mintaország" románia mellett...
