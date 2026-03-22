Eddig bírták: Magyarország szomszédjában korlátozzák a tankolható üzemanyag mennyiségét

A miniszterelnök szerint az ország üzemanyagkészlete elegendő, a raktárak tele vannak, ugyanakkor egyes kereskedőknél gondok merültek fel az üzemanyag benzinkutakhoz történő eljuttatásában.

A kormány a helyzetről egyeztetett miniszterekkel, fuvarozók képviselőivel, valamint az üzemanyag-kereskedőkkel – köztük a Petrol és a Mol vállalattal.

Golob bírálta a Petrol működését, és azt mondta:

a vállalat jelentése „katasztrofális helyzetet” mutat az ellátás megszervezésében.

Hozzátette: ha más piaci szereplők képesek biztosítani a benzinkutak ellátását, akkor a Petrolnak is meg kell tudnia oldani ezt.