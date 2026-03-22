Eddig bírták: Magyarország szomszédjában korlátozzák a tankolható üzemanyag mennyiségét

Szlovéniát már elérte a válság.
A szlovén kormány vasárnaptól korlátozza a benzinkutakon tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – jelentette be a kabinet. Robert Golob miniszterelnök szombaton este Ljubljanában rendkívüli sajtótájékoztatón elmondta: a döntés értelmében egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhat egy benzinkúton.
A kormányfő közölte:
a szlovén fegyveres erők is részt vesznek az üzemanyag szállításában,
hogy segítsék a benzinkutak ellátását.
A miniszterelnök szerint az ország üzemanyagkészlete elegendő, a raktárak tele vannak, ugyanakkor egyes kereskedőknél gondok merültek fel az üzemanyag benzinkutakhoz történő eljuttatásában.
A kormány a helyzetről egyeztetett miniszterekkel, fuvarozók képviselőivel, valamint az üzemanyag-kereskedőkkel – köztük a Petrol és a Mol vállalattal.
Golob bírálta a Petrol működését, és azt mondta:
a vállalat jelentése „katasztrofális helyzetet” mutat az ellátás megszervezésében.
Hozzátette: ha más piaci szereplők képesek biztosítani a benzinkutak ellátását, akkor a Petrolnak is meg kell tudnia oldani ezt.
A Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain ideiglenesen már korábban korlátozták a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt, a piacvezető Petrol azonban nem korlátozta a járművek tankolását. A Petrol közleményben utasította vissza a kritikákat, és közölte:
az egyes benzinkutakon tapasztalható hiányt a hirtelen megugró kereslet okozza,
nem pedig ellátási zavar.
A kormány vasárnap újabb jelentést vár az üzemanyag-kereskedőktől a benzinkutak helyzetéről, és ennek alapján dönthet további intézkedésekről.
Golob szerint a korlátozás célja részben a külföldi vásárlók által generált kereslet visszafogása. A kormány március 9-én csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját.
Az intézkedés nyomán Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak,
ami a határ menti töltőállomásoknál növelte a külföldi vásárlók számát.
A szlovén autós szövetség adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenként 1,466 euróba (mintegy 554 forint), a dízel 1,528 euróba (mintegy 578 forint) kerül.
(MTI)
Nytókép: Varga György, tulajdonos: MTI/MTVA