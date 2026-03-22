Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
Amerikai elemző: Kapitány Istvánnal az a cél, hogy leválasszák Magyarországot az orosz energiáról és véghez vigyék azt, ami Soros Györgynek sem sikerült

2026. március 22. 08:42

Andrew Korybko szerint nem számít a Tisza hamis retorikája, mert a céljuk egyértelmű.

2026. március 22. 08:42
Andrew Korybko amerikai politikai elemző arról ír, hogy Kapitány Istvánnal az a cél, hogy leválasszák Magyarországot az orosz energiáról és megcsinálják azt, amit Soros Györgynek sem sikerült. Legújabb elemzésében a szakember kifejti: Kapitány a magyar ellenzék vezető közgazdásza, akinek 

feladata az energiaipar „oroszmentesítése”; ez olyan láncreakciót indítana el, amely Magyarországot a globalizmusnak rendeli alá,

ahogyan arra Soros is törekedett.

Korybko emlékeztet: a harmadik öbölháború már közel egy hónapja dúl, és a globális energiaválság csak most kezdődött. „A regionális export megszakadása és az energetikai infrastruktúra megsemmisülése máris áremelkedéshez vezetett, amely várhatóan tovább romlik, ahogy a stratégiai tartalékok kimerülnek. Az energiaigényes iparágak visszafoghatják a termelést, ezt követhetik az üzemanyag-megtakarítási intézkedések, például a rövidített tanítási hét, és a jegyrendszer bevezetése sem zárható ki. Ilyen körülmények között 

a megfizethető energia megbízható hozzáférése nemzetbiztonsági prioritás” 

– írja.

Hozzáteszi: „A magyar Tisza egy ellenzéki párt – amely várhatóan kemény versenyt jelent majd Orbán Viktor kormányzó Fideszének a jövő hónapban esedékes parlamenti választásokon –, az energiaipar oroszmentesítését tette programjának egyik fő elemévé. Ez a globális energiaválság ellenére is így van, európai és ukrán támogatóik befolyása miatt. Még ha el is vetnék ezt a politikát, vagy bejelentenék, hogy elhalasztják – ami lehetséges, tekintve, hogy jelenleg nem népszerű –, jó okunk van arra, hogy ne higgyünk nekik.”

Az amerikai elemző rávilágít: januárban jelentették be, hogy Kapitány István, a Shell mobilitási alelnöke 2024-ig, a Tisza gazdasági főtanácsadójaként csatlakozik a szervezethez. A Mandiner már akkor beszámolt róla, hogy 

a Shell az ukrajnai konfliktus ideje alatt rekordnyereséget ért el: 2022-ben évi 5–20 milliárd dollárral többet vételezett be, mint 2021-ben. Úgy gondolják azonban, hogy Kapitánynak még mindig rengeteg részvénye van a Shellnél,

 ami megmagyarázza, miért erősítette meg a Tisza oroszmentesítési politikáját az adott hónapban adott első interjújában.

„Pontosan ennek a politikának a végrehajtására nevezték ki, különösen a Shellnél eltöltött közel négy évtizedes karrierje során kiépített széles körű iparági kapcsolatai révén, 

így nem lehet kétség afelől, hogy a Tisza valóban ezt akarja elérni, még akkor is, ha választási célokból megváltoztatják a retorikájukat. Szijjártó Péter külügyminiszter Kapitány fent említett interjúja után arra figyelmeztetett, hogy a háztartások közüzemi költségei megháromszorozódnának, az ipari termelés pedig zuhanásba kerülhetne, ami gazdasági öngyilkossághoz vezetne” – írja a szakember.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
antipoloska
2026. március 22. 10:09
ide 1956 kellene. vagy 1919 utáni időszak. sok sok sok Prónay Pál. az összest összefogni aztán.....
Válasz erre
0
0
google-2
2026. március 22. 10:06
Kiszolgáltatnák az országot Amerikának. Azt nem tudom, hogy annyi év függés után(legutóbb a szovjetektől, azelőtt osztrákoktól stb.), miért nem akarnak szuverének kenni egyesek? Talán azért, mert semmi nincs a fejükben, képtelenek önállóan gondolkodni?
Válasz erre
0
0
istvanpeter
2026. március 22. 10:00
Természetesen a világuralomért folytatott háború a gazdaságra is kiterjed.
Válasz erre
0
0
cserresznye
2026. március 22. 09:56
és levezényelni a MOL letörlést az energia piacról. Akár ellenséges felvásárláson, akár a MOL ellehetetlenítésén csődbe hajszolásán keresztül. Mindenesetre mutatja, ez is, hogy MP nem önálló szereplő!4 Ahogy "adták neki" az EP képviselőket, úgy adták neki a "gazdasági szakértőket". Régóta gyanítom, hogy az igazi tárgyaló nem MP, hanem Tarr Zoltán, a szürke eminenciás.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!