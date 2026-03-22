Amerikai elemző: Kapitány Istvánnal az a cél, hogy leválasszák Magyarországot az orosz energiáról és véghez vigyék azt, ami Soros Györgynek sem sikerült

Eldőlt: A Tisza brüsszeli pártcsaládja megerősítette Ukrajna „rendíthetetlen támogatását” és beígérte Zelenszkijnek az EU-tagságot
Íme, ez lenne Magyar Péterék Ukrajna-programja Magyarországon.
Andrew Korybko szerint nem számít a Tisza hamis retorikája, mert a céljuk egyértelmű.
Andrew Korybko amerikai politikai elemző arról ír, hogy Kapitány Istvánnal az a cél, hogy leválasszák Magyarországot az orosz energiáról és megcsinálják azt, amit Soros Györgynek sem sikerült. Legújabb elemzésében a szakember kifejti: Kapitány a magyar ellenzék vezető közgazdásza, akinek
feladata az energiaipar „oroszmentesítése”; ez olyan láncreakciót indítana el, amely Magyarországot a globalizmusnak rendeli alá,
ahogyan arra Soros is törekedett.
Korybko emlékeztet: a harmadik öbölháború már közel egy hónapja dúl, és a globális energiaválság csak most kezdődött. „A regionális export megszakadása és az energetikai infrastruktúra megsemmisülése máris áremelkedéshez vezetett, amely várhatóan tovább romlik, ahogy a stratégiai tartalékok kimerülnek. Az energiaigényes iparágak visszafoghatják a termelést, ezt követhetik az üzemanyag-megtakarítási intézkedések, például a rövidített tanítási hét, és a jegyrendszer bevezetése sem zárható ki. Ilyen körülmények között
a megfizethető energia megbízható hozzáférése nemzetbiztonsági prioritás”
– írja.
Hozzáteszi: „A magyar Tisza egy ellenzéki párt – amely várhatóan kemény versenyt jelent majd Orbán Viktor kormányzó Fideszének a jövő hónapban esedékes parlamenti választásokon –, az energiaipar oroszmentesítését tette programjának egyik fő elemévé. Ez a globális energiaválság ellenére is így van, európai és ukrán támogatóik befolyása miatt. Még ha el is vetnék ezt a politikát, vagy bejelentenék, hogy elhalasztják – ami lehetséges, tekintve, hogy jelenleg nem népszerű –, jó okunk van arra, hogy ne higgyünk nekik.”
Az amerikai elemző rávilágít: januárban jelentették be, hogy Kapitány István, a Shell mobilitási alelnöke 2024-ig, a Tisza gazdasági főtanácsadójaként csatlakozik a szervezethez. A Mandiner már akkor beszámolt róla, hogy
a Shell az ukrajnai konfliktus ideje alatt rekordnyereséget ért el: 2022-ben évi 5–20 milliárd dollárral többet vételezett be, mint 2021-ben. Úgy gondolják azonban, hogy Kapitánynak még mindig rengeteg részvénye van a Shellnél,
ami megmagyarázza, miért erősítette meg a Tisza oroszmentesítési politikáját az adott hónapban adott első interjújában.
„Pontosan ennek a politikának a végrehajtására nevezték ki, különösen a Shellnél eltöltött közel négy évtizedes karrierje során kiépített széles körű iparági kapcsolatai révén,
így nem lehet kétség afelől, hogy a Tisza valóban ezt akarja elérni, még akkor is, ha választási célokból megváltoztatják a retorikájukat. Szijjártó Péter külügyminiszter Kapitány fent említett interjúja után arra figyelmeztetett, hogy a háztartások közüzemi költségei megháromszorozódnának, az ipari termelés pedig zuhanásba kerülhetne, ami gazdasági öngyilkossághoz vezetne” – írja a szakember.
Arról eddig nem beszélt Magyar Péter, hogy Orbán Anita az LNG-piacon is otthonosan mozog és az orosz energia egyik fő kritikusa.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala