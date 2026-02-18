Váratlan fordulat rázhatja meg a világot: idő előtt távozhat a kulcsfontosságú európai vezető

Még az előtt távozik az Európai Központi Bank (EKB) éléről Christine Lagarde, hogy nyolcéves elnöki mandátuma 2027 októberében lejárna – írta meg a belső forrásokra hivatkozó Financial Times alapján a VG.

Az Európai Központi Bank élén álló Christine Lagarde – aki 2019 novemberében az Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetéséből érkezett a frankfurti székhelyű intézményhez – a tervek szerint a jövő áprilisi francia elnökválasztás előtt szeretné befejezni mandátumát.