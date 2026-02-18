Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Christine Lagarde távozás Európai Központi Bank Nemzetközi Valutaalap (IMF)

Váratlan fordulat rázhatja meg a világot: idő előtt távozhat a kulcsfontosságú európai vezető

2026. február 18. 14:33

Máris beindultak a találgatások és spekulációk, no meg Macron ármánykodása Marine Le Pen ellen.

2026. február 18. 14:33
null

Még az előtt távozik az Európai Központi Bank (EKB) éléről Christine Lagarde, hogy nyolcéves elnöki mandátuma 2027 októberében lejárna – írta meg a belső forrásokra hivatkozó Financial Times alapján a VG.

Az Európai Központi Bank élén álló Christine Lagarde – aki 2019 novemberében az Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetéséből érkezett a frankfurti székhelyű intézményhez – a tervek szerint a jövő áprilisi francia elnökválasztás előtt szeretné befejezni mandátumát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Egy, az ügyre rálátó forrás szerint Lagarde ezzel lehetőséget kíván biztosítani a leköszönő francia államfőnek, Emmanuel Macronnak, valamint a német kancellárnak, Friedrich Merznek, hogy új vezetőt válasszanak az Európai Unió egyik kulcsfontosságú intézményének élére. Párizsi források arról számoltak be, hogy Macron már hónapok óta szeretne befolyást gyakorolni Lagarde utódjának kiválasztására.

Lagarde esetleges távozása illeszkedik François Villeroy de Galhau, a Banque de France elnökének közelmúltbeli döntéséhez, aki másfél hete jelezte: júniusban, megbízatásának lejárta előtt másfél évvel elhagyja posztját. Bár Villeroy de Galhau hivatalosan jótékonysági tevékenységre hivatkozott, bírálói szerint a lépés Macron számára teremthet kedvezőbb helyzetet az új kinevezés befolyásolására.

A jövő áprilisi francia elnökválasztás nemcsak Franciaország, hanem egész Európa számára meghatározó lesz, különösen az euróövezet második legnagyobb gazdaságának jövője szempontjából.

A közvélemény-kutatások alapján Marine Le Pen, a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője jó eséllyel juthat be az elnökválasztás második fordulójába. Bár indulását megkérdőjelezheti, hogy tavaly elítélték az Európai Parlament forrásainak hűtlen kezelése miatt, Le Pen jelezte: kizárása esetén pártfogoltja, Jordan Bardella venné át a helyét. Mindketten euroszkeptikus álláspontot képviselnek, ami a pénzügyi lap szerint feszültségeket okozhatna az olyan uniós intézményekkel való viszonyban, mint az EKB.

Macron célja az lehet, hogy a Szocialista Párt megmaradt támogatására támaszkodva elkerülje az újabb kormányválságot és az előrehozott választásokat, amelyeken Marine Le Pen pártja komoly eséllyel indulhatna.

A francia elnök emellett más stratégiai pozíciók betöltését is igyekszik még 2027 előtt rendezni: a közelmúltban ugyanis egy hozzá közel álló szövetségest nevezett ki az állami számvevőszék élére.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Leó testvér
2026. február 18. 14:58
Kezdődik a kapkodás, mert érzik, új világ jön hamarosan.
Válasz erre
0
0
lemez
2026. február 18. 14:53
M!r ö sem tudja mi merre hány méter.A láthatatlan milliók örzöje.
Válasz erre
0
0
coyote-0
2026. február 18. 14:50
Miért ilyen vén szipirtyók vezetik a legfontosabb EU-s testületeket? Így nem is csoda, ha a csőd fele száguld az egész kóceráj.
Válasz erre
0
0
angie1
2026. február 18. 14:48
Ez a szipirtyó is egy hatalmas korrupt bűnöző. Megvásárolták a hatóságokat, bírókat, hogy ne ítéljék el, mert "rohadt jó káder! Ügyesen tud lopni!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!