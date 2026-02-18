Váratlan fordulat rázhatja meg a világot: idő előtt távozhat a kulcsfontosságú európai vezető

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Máris beindultak a találgatások és spekulációk, no meg Macron ármánykodása Marine Le Pen ellen.
Még az előtt távozik az Európai Központi Bank (EKB) éléről Christine Lagarde, hogy nyolcéves elnöki mandátuma 2027 októberében lejárna – írta meg a belső forrásokra hivatkozó Financial Times alapján a VG.
Az Európai Központi Bank élén álló Christine Lagarde – aki 2019 novemberében az Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetéséből érkezett a frankfurti székhelyű intézményhez – a tervek szerint a jövő áprilisi francia elnökválasztás előtt szeretné befejezni mandátumát.
Egy, az ügyre rálátó forrás szerint Lagarde ezzel lehetőséget kíván biztosítani a leköszönő francia államfőnek, Emmanuel Macronnak, valamint a német kancellárnak, Friedrich Merznek, hogy új vezetőt válasszanak az Európai Unió egyik kulcsfontosságú intézményének élére. Párizsi források arról számoltak be, hogy Macron már hónapok óta szeretne befolyást gyakorolni Lagarde utódjának kiválasztására.
Lagarde esetleges távozása illeszkedik François Villeroy de Galhau, a Banque de France elnökének közelmúltbeli döntéséhez, aki másfél hete jelezte: júniusban, megbízatásának lejárta előtt másfél évvel elhagyja posztját. Bár Villeroy de Galhau hivatalosan jótékonysági tevékenységre hivatkozott, bírálói szerint a lépés Macron számára teremthet kedvezőbb helyzetet az új kinevezés befolyásolására.
A jövő áprilisi francia elnökválasztás nemcsak Franciaország, hanem egész Európa számára meghatározó lesz, különösen az euróövezet második legnagyobb gazdaságának jövője szempontjából.
A közvélemény-kutatások alapján Marine Le Pen, a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője jó eséllyel juthat be az elnökválasztás második fordulójába. Bár indulását megkérdőjelezheti, hogy tavaly elítélték az Európai Parlament forrásainak hűtlen kezelése miatt, Le Pen jelezte: kizárása esetén pártfogoltja, Jordan Bardella venné át a helyét. Mindketten euroszkeptikus álláspontot képviselnek, ami a pénzügyi lap szerint feszültségeket okozhatna az olyan uniós intézményekkel való viszonyban, mint az EKB.
Macron célja az lehet, hogy a Szocialista Párt megmaradt támogatására támaszkodva elkerülje az újabb kormányválságot és az előrehozott választásokat, amelyeken Marine Le Pen pártja komoly eséllyel indulhatna.
A francia elnök emellett más stratégiai pozíciók betöltését is igyekszik még 2027 előtt rendezni: a közelmúltban ugyanis egy hozzá közel álló szövetségest nevezett ki az állami számvevőszék élére.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP