Magyar Péter mélypontja: így apadt eddig a Tisza Párt, és ki tudja, hol a vége

Nem most kezdődött az apadás

Molnár Zsolt esete azonban cseppet sem egyedülálló a Tisza Párt kevesebb mint két éves történetében. Farkas Dezső, a párt korábbi operatív igazgatója tavaly márciusban hagyta el Magyar Péterék „hajóját”, miután lapunk nyilvánosságra hozta korrupciós botrányát. (Farkas egy céges kapcsolata révén és a feleségén keresztül is érintett a Fuzik-ügyben, ami kapcsolódik az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb korrupciós botrányához, melyben Horváth Csaba, Molnár Zsolt, Baja Ferenc és Tóth Csaba korábbi vagy jelenlegi szocialista politikus is érintett – szerk.).

„Hosszú és mély vívódás után úgy kellett döntenem, hogy szeretett politikai közösségemben uralkodó belső viszonyok miatt a közösséget elhagyom. A mai napon beadtam azonnali hatályú felmondásomat” – így tudatta Farkas követőivel döntését.