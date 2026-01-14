Magyar Péter mélypontja: így apadt eddig a Tisza Párt, és ki tudja, hol a vége

Ugyancsak Deák Dániel számolt be arról, hogy október elején Arató Miklós jelentette be, hogy távozik Tisza Sziget vezetői pozíciójáról, és egyben a szigetes tevékenységét is felfüggeszti.
Arató – aki levelét úgy írta alá, hogy egy „újabb kiábrándult tiszás”, arra is kitért, hogy bár jómaga is azt gondolta, hogy a Tisza Párt keretein belül lehetőségük lesz változást hozni, de az elmúlt hónapok tapasztalatai nem ezt mutatják. Úgy fogalmazott,
a kezdeti ígéretek és a valóság közötti szakadék egyre mélyült”.
Sorban szűntek meg a Tisza-szigetek
A Mandiner olvasói is emlékezhetnek rá, hogy az ősz beköszöntével négy fővárosi Tisza sziget is megszűnt.