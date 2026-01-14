Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt Ordas Eszter magyar péter tisza sziget farkas dezső távozás

Magyar Péter mélypontja: így apadt eddig a Tisza Párt, és ki tudja, hol a vége

2026. január 14. 19:33

Távozott már a pártból az operatív igazgató, a fővárosi frakcióvezető és több Tisza-sziget vezető is. Páruknál az okok összecsengtek: abúzust, a központi vezetés hiányát és Magyar Péter stílusát is említették.

2026. január 14. 19:33
null

Valószínűleg még napokig hullámokat  ver a közbeszédben annak az egykori Tisza-aktivistának a nyílt kiállása, aki az Index hasábjain egyenesen „színházat” emlegetett Magyar Péter pártja kapcsán. 

Molnár Zsolt, az ongai Tisza Sziget volt kapcsolattartója véleménycikkében kijelentette:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Tovább a cikkhezchevron

szeretnék én is rendszert váltani, hogy ne a Fidesz–KDNP maradjon hatalmon, de ez ilyen formában nem valósul meg, ilyen emberekkel, akik alkotják a Tiszát”. 

Molnár Magyar Péter öccséről, a kontroll.hu tulajdonosáról, Magyar Mártonról is terített. Mint fogalmazott, „az, hogy ő kifelé azt kommunikálja hogy semmi köze a Tiszához, nem fedi a valóságot, ezt ő is és én is pontosan jól tudom. Rálátása van a Tisza belső ügyeire, és mindent megtesz azért, hogy belsőleg ne menjenek ki a Tiszások részéről a sajtó felé kellemetlen információk”.

Sőt, a csalódott férfi a következő hónapokban olyan hanganyagokat is nyilvánosságra kíván hozni, amelyek terhelőek lehetnek Magyarék számára.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem most kezdődött az apadás

Molnár Zsolt esete azonban cseppet sem egyedülálló a Tisza Párt kevesebb mint két éves történetében. Farkas Dezső, a párt korábbi operatív igazgatója tavaly márciusban hagyta el Magyar Péterék „hajóját”, miután lapunk nyilvánosságra hozta korrupciós botrányát. (Farkas egy céges kapcsolata révén és a feleségén keresztül is érintett a Fuzik-ügyben, ami kapcsolódik az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb korrupciós botrányához, melyben Horváth Csaba, Molnár Zsolt, Baja Ferenc és Tóth Csaba korábbi vagy jelenlegi szocialista politikus is érintett – szerk.).

„Hosszú és mély vívódás után úgy kellett döntenem, hogy szeretett politikai közösségemben uralkodó belső viszonyok miatt a közösséget elhagyom. A mai napon beadtam azonnali hatályú felmondásomat” – így tudatta Farkas követőivel döntését.

Magyar Péter pártelnök a poszt megjelenése után mindössze 7 perccel már oda is kommentelt azonban bejegyzés alá, hogy a hajdani koordinátor nem a Tiszában uralkodó belső viszonyok miatt távozik a párttól, „hanem mert több érzékeny és a politikai közösségünk számára érzékeny és káros információt elhallgatott előlünk”.

Farkas azonban nem adta fel politikai ambícióit: IRÁNY a Jövő néven alapított nemsokkal a távozása után pártot.

Ezt is ajánljuk a témában

Kérdéseket vetett fel Ordas Eszter távozása

De nemcsak Farkas Dezső távozása volt hangosabb a kelletténél. Emlékezetes, hogy június végén robbant a hír, hogy távozik a fővárosi frakcióvezetői pozícióból Ordas Eszter. Az egykori politikus – a hivatalos magyarázat szerint – családi okok miatt mondott le tisztségéről és közgyűlési mandátumáról. A Tisza Párt helyére Bujdosó Andreát választotta meg.

Ordas Eszter lemondásának időzítése talágatásokra adott okot. 

Deák Dániel politikai elemző a közösségi-oldalán ugyanis azt állította, hogy Ordas Eszter távozása mögött Magyar Péter agresszív stílusa állhat.

 „Több forrásból is eljutott hozzám, hogy a Tisza fővárosi frakcióvezetője panaszkodott Magyar Péter agresszív stílusára – nem tudta már elviselni azt a terrort, amit Magyar Péter vele és a többi tiszás taggal szemben alkalmazott. Nem engedte őket autonóm szereplőként viselkedni, a legapróbb részletekig megmondta, mit csinálhatnak, emellett rendszeresek voltak a leszidások is” – írta még a nyár folyamán a XXI. Század Intézet munkatársa.

Ezt is ajánljuk a témában

Októberben is megjelent egy újabb kiábrándult tiszás

Ugyancsak Deák Dániel számolt be arról, hogy október elején Arató Miklós jelentette be, hogy távozik Tisza Sziget vezetői pozíciójáról, és egyben a szigetes tevékenységét is felfüggeszti.

Arató – aki levelét úgy írta alá, hogy egy „újabb kiábrándult tiszás”, arra is kitért, hogy bár jómaga is azt gondolta, hogy a Tisza Párt keretein belül lehetőségük lesz változást hozni, de az elmúlt hónapok tapasztalatai nem ezt mutatják. Úgy fogalmazott, 

a kezdeti ígéretek és a valóság közötti szakadék egyre mélyült”.

Sorban szűntek meg a Tisza-szigetek

A Mandiner olvasói is emlékezhetnek rá, hogy az ősz beköszöntével négy fővárosi Tisza sziget is megszűnt. 

Saját bevallásuk szerint a párt központi vezetése elleni tiltakozásból oszlatták fel magukat.

Közleményükben arról írtak, hogy tiltakoznak „az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen. Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt”.

Októberben pedig a Tisza-tónál oszlott fel egy Tisza sziget. A csoport egykori vezetője azzal indokolta lépését, hogy „kiábrándult a Tiszából, mert szerinte unintelligens embereket választott a párt, ezért inkább a saját és a Jóisten hitében kíván maradni”.

Nyitókép: 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
scorpicores
2026. január 14. 22:07
Ki az aki megbízik ezekben a képen látható futóbolondokban??!!
Válasz erre
0
0
Zsolt75
•••
2026. január 14. 21:00 Szerkesztve
Kemény csapat. A fotón gondolom mindenkinek rogyasztania kellett, hogy pöti legyen a legmagasabb. Ha nem, indulhatnának Hobbitboys néven valami tehetségkutatón , pl. nagyotmondás kategóriában.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 14. 20:42
Magyar Péter ideggyenge. Egy döglött kecskét sem bíznék rá.
Válasz erre
3
0
tapir32
2026. január 14. 20:34
Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!