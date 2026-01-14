Föllázadt a volt Tisza-aktivista: A választóknak joguk van tudni a színházról, amit Magyar Péterék művelnek az országban

Molnár Zsolt hozzátette: „Marci elsőre hatalmas benyomást tett rám, közvetlen volt, akkor még nem tudtam, hogy ő szimplán csak befolyásolni szeretne, és azt mondja, amit én hallani akarok. Tett is egy ígéretet felém, amire én ugyan nem kértem, de ez a mai napig nem valósult meg, amit ő ígért. Utána még kétszer-háromszor beszéltünk telefonon hosszasan, éjszakákba nyúlóan, és miután minél többet beszéltünk,

rájöttem, neki csak az az érdeke, hogy ne legyen a nyilvánosság felé több nyilatkozatom a Tiszáról.”

„Egyértelművé vált hogy azért beszél velem, hogy lenyugtasson, és hogy maradjak csendben a választás végéig. Az ő szavait idézve,

»akinél vannak dolgok, de nem árt a Tiszának a választásokig, azt a választást követően értékeljük, hogy csendben maradt«.

Az, hogy ő kifelé azt kommunikálja hogy semmi köze a Tiszához, nem fedi a valóságot, ezt ő is és én is pontosan jól tudom. Rálátása van a Tisza belső ügyeire, és mindent megtesz azért, hogy belsőleg ne menjenek ki a Tiszások részéről a sajtó felé kellemetlen információk. Ezt tudom más Tiszásoktól is országosan, akikkel ő beszélt hasonló módon, mint velem” – írja.