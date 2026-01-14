Föllázadt a volt Tisza-aktivista: A választóknak joguk van tudni a színházról, amit Magyar Péterék művelnek az országban

Kiborult a bili: már a Tisza kampánystábjában is berágtak Magyar Péter legújabb trollkodására
Vita van a Tisza kampánystábjában, mert többek szerint káros és kontraproduktív, hogy Magyar Péter a Fidesz szlogenjét reklámozza.
Az egyik Tisza Sziget volt kapcsolattartója úgy döntött, felvállalja az igazságot a fenyegetések ellenére. Molnár Zsolt hangfelvételeket is ígér.
Az Index hasábjain jelent meg Molnár Zsolt, az ongai Tisza Sziget volt kapcsolattartójának a véleménycikke a Tisza Párt által működtetett „színházról”. A cikk és a várható, további fejlemények minden bizonnyal lavinát fognak indítani Magyarországon – a valóság és a véleményszabadság nagy örömére.
„Ki is az a Magyar Márton? Hogyan jellemezném? A közös történetünk ott kezdődött, miután megszűnt az ongai Tisza Sziget Borsod 6-ban, és erről nyilatkoztam a Hír TV-nek. Megkerestem utána telefonon, hogy oldjuk meg a kialakult helyzetet, mert
nem a Tiszának akartam ártani, hanem jelezni, hogy eljusson a vezetés felé az a rengeteg probléma,
ami Borsod 6-ban van és volt a Tisza körül” – kezdődik a vallomás.
Molnár Zsolt hozzátette: „Marci elsőre hatalmas benyomást tett rám, közvetlen volt, akkor még nem tudtam, hogy ő szimplán csak befolyásolni szeretne, és azt mondja, amit én hallani akarok. Tett is egy ígéretet felém, amire én ugyan nem kértem, de ez a mai napig nem valósult meg, amit ő ígért. Utána még kétszer-háromszor beszéltünk telefonon hosszasan, éjszakákba nyúlóan, és miután minél többet beszéltünk,
rájöttem, neki csak az az érdeke, hogy ne legyen a nyilvánosság felé több nyilatkozatom a Tiszáról.”
„Egyértelművé vált hogy azért beszél velem, hogy lenyugtasson, és hogy maradjak csendben a választás végéig. Az ő szavait idézve,
»akinél vannak dolgok, de nem árt a Tiszának a választásokig, azt a választást követően értékeljük, hogy csendben maradt«.
Az, hogy ő kifelé azt kommunikálja hogy semmi köze a Tiszához, nem fedi a valóságot, ezt ő is és én is pontosan jól tudom. Rálátása van a Tisza belső ügyeire, és mindent megtesz azért, hogy belsőleg ne menjenek ki a Tiszások részéről a sajtó felé kellemetlen információk. Ezt tudom más Tiszásoktól is országosan, akikkel ő beszélt hasonló módon, mint velem” – írja.
Így folytatja: „Miután a részemre általa ígért dolgok nem valósultak meg, elmondtam neki, hogy a Hír TV-hez fordulok újra, amire
ő rendőrségi feljelentéssel fenyegetett.
Miután ez a nyilatkozat megtörtént, egy harmadik félen keresztül üzent számomra, illetve karácsony előtt fel is hívott, hogy megerősítse: »tiszta szívből nem haragszik rám, nem jelent fel« – aminek én már nem hittem, mert tudom, hogy fél, és csakis azért mondta, hogy a kampányban ne nyilatkozzak a Tiszáról újból, de tudom jól, ezt a feljelentést megteszi, megteszik”.
Molnár hangsúlyozza a tiszás manipulátorról: „Én nem félek tőle abszolút, mert tudom, hogy elvesztette a kontrollt a dolgok irányítása felett a kampányban, hiába próbálja védeni Péter és elhallgatni azokat a hangokat a Tisza részéről, amik negatívan érintik őket a sajtóban. Azonban
a magyar embereknek és a választóknak joguk van tudni azt a színházat, amit művelnek az országban több mint egy éve”.
„Sajnos nem így indult a Tisza tavaly, nem ezért a színházért léptem közéjük és segítettem, hogy én is egy színházi kellék legyek. Szeretnék én is rendszert váltani, hogy ne a Fidesz–KDNP maradjon hatalmon, de ez ilyen formában nem valósul meg, ilyen emberekkel, akik alkotják a Tiszát.
A véleményem vállalom, és az elkövetkező hónapokban is nyilvánosságra hozok olyan dolgokat BAZ06-os oevk-s Tiszával kapcsolatban és azokat a hangfelvételeket Marciról a megfelelő pillanatban, amit ő és ők nem akarnak.
Nem félek tőlük, sem Marcitól, de azt, hogy több ezer magyart folyamatosan hülyének nézzenek, nem hagyom” – olvashatjuk.
A volt tiszás lázadó úgy fogalmaz, „szeretném továbbá Magyar Márton tudtára is adni, bárhogy is próbálkozik, nem fog sikerülni, nem fogok csendben asszisztálni a mocsokságukhoz.”
