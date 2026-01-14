Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
molnár zsolt tisza párt magyar péter tisza sziget magyar márton színház

Föllázadt a volt Tisza-aktivista: A választóknak joguk van tudni a színházról, amit Magyar Péterék művelnek az országban

2026. január 14. 08:36

Az egyik Tisza Sziget volt kapcsolattartója úgy döntött, felvállalja az igazságot a fenyegetések ellenére. Molnár Zsolt hangfelvételeket is ígér.

2026. január 14. 08:36
null

Az Index hasábjain jelent meg Molnár Zsolt, az ongai Tisza Sziget volt kapcsolattartójának a véleménycikke a Tisza Párt által működtetett „színházról”. A cikk és a várható, további fejlemények minden bizonnyal lavinát fognak indítani Magyarországon – a valóság és a véleményszabadság nagy örömére.

„Ki is az a Magyar Márton? Hogyan jellemezném? A közös történetünk ott kezdődött, miután megszűnt az ongai Tisza Sziget Borsod 6-ban, és erről nyilatkoztam a Hír TV-nek. Megkerestem utána telefonon, hogy oldjuk meg a kialakult helyzetet, mert

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

 nem a Tiszának akartam ártani, hanem jelezni, hogy eljusson a vezetés felé az a rengeteg probléma, 

ami Borsod 6-ban van és volt a Tisza körül” – kezdődik a vallomás.

Molnár Zsolt hozzátette: „Marci elsőre hatalmas benyomást tett rám, közvetlen volt, akkor még nem tudtam, hogy ő szimplán csak befolyásolni szeretne, és azt mondja, amit én hallani akarok. Tett is egy ígéretet felém, amire én ugyan nem kértem, de ez a mai napig nem valósult meg, amit ő ígért. Utána még kétszer-háromszor beszéltünk telefonon hosszasan, éjszakákba nyúlóan, és miután minél többet beszéltünk, 

rájöttem, neki csak az az érdeke, hogy ne legyen a nyilvánosság felé több nyilatkozatom a Tiszáról.”

„Egyértelművé vált hogy azért beszél velem, hogy lenyugtasson, és hogy maradjak csendben a választás végéig. Az ő szavait idézve, 

»akinél vannak dolgok, de nem árt a Tiszának a választásokig, azt a választást követően értékeljük, hogy csendben maradt«. 

Az, hogy ő kifelé azt kommunikálja hogy semmi köze a Tiszához, nem fedi a valóságot, ezt ő is és én is pontosan jól tudom. Rálátása van a Tisza belső ügyeire, és mindent megtesz azért, hogy belsőleg ne menjenek ki a Tiszások részéről a sajtó felé kellemetlen információk. Ezt tudom más Tiszásoktól is országosan, akikkel ő beszélt hasonló módon, mint velem” – írja.

Így folytatja: „Miután a részemre általa ígért dolgok nem valósultak meg, elmondtam neki, hogy a Hír TV-hez fordulok újra, amire 

ő rendőrségi feljelentéssel fenyegetett. 

Miután ez a nyilatkozat megtörtént, egy harmadik félen keresztül üzent számomra, illetve karácsony előtt fel is hívott, hogy megerősítse: »tiszta szívből nem haragszik rám, nem jelent fel« – aminek én már nem hittem, mert tudom, hogy fél, és csakis azért mondta, hogy a kampányban ne nyilatkozzak a Tiszáról újból, de tudom jól, ezt a feljelentést megteszi, megteszik”.

Molnár hangsúlyozza a tiszás manipulátorról: „Én nem félek tőle abszolút, mert tudom, hogy elvesztette a kontrollt a dolgok irányítása felett a kampányban, hiába próbálja védeni Péter és elhallgatni azokat a hangokat a Tisza részéről, amik negatívan érintik őket a sajtóban. Azonban 

a magyar embereknek és a választóknak joguk van tudni azt a színházat, amit művelnek az országban több mint egy éve”.

„Sajnos nem így indult a Tisza tavaly, nem ezért a színházért léptem közéjük és segítettem, hogy én is egy színházi kellék legyek. Szeretnék én is rendszert váltani, hogy ne a Fidesz–KDNP maradjon hatalmon, de ez ilyen formában nem valósul meg, ilyen emberekkel, akik alkotják a Tiszát. 

A véleményem vállalom, és az elkövetkező hónapokban is nyilvánosságra hozok olyan dolgokat BAZ06-os oevk-s Tiszával kapcsolatban és azokat a hangfelvételeket Marciról a megfelelő pillanatban, amit ő és ők nem akarnak.

 Nem félek tőlük, sem Marcitól, de azt, hogy több ezer magyart folyamatosan hülyének nézzenek, nem hagyom” – olvashatjuk.

A volt tiszás lázadó úgy fogalmaz, „szeretném továbbá Magyar Márton tudtára is adni, bárhogy is próbálkozik, nem fog sikerülni, nem fogok csendben asszisztálni a mocsokságukhoz.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
2026. január 14. 09:42
AI blabla. Mit ígért, mivel fenyegetik, mi köze a rendőrségnek a Tiszához? Mi a Tisza belső problémája, mit adnak a színházban, stb.?
Válasz erre
0
0
google-2
2026. január 14. 09:37
Jól mutat a rácsok mögött ez a tróger. Ott a helye.
Válasz erre
3
0
nuevoreynuevaley
2026. január 14. 09:36
Cool story bro En meg ugy vagyok vele, hogy a mostani mindenszarert inkabb azt hibaztatom, aki 15 eve kormanyon van Ez nem azt jelenti, hogy a Tisza tetszik, azt se jelenti hogy a tiszara szavazok, de hogy a FIDESZRE NEM SZAVAZOK TOBBET, az biztos Kurva unalmas a fidkany vergodes, errol en nem tehetek
Válasz erre
0
2
tasijani22000
2026. január 14. 09:29
Rájött végre az istenbarma, hogy MP valójában mindig IS a Fidesznek dolgozott és az egész Tisza kampány a kontrollált ellenzék stratégiai célját szolgálja? Jó reggelt, te marha!
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!