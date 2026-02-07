Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Tisza Párt Csercsa Balázs Brüsszel Von der Leyen Manfred Weber Magyar Péter

Elképesztő videós válogatás leplezi le a tiszás politikusok őszinte vallomásait

2026. február 07. 16:19

Egy rövid, de annál beszédesebb videót tett közzé közösségi oldalán Kocsis Máté, amelyben egymás után villannak fel a Tiszához köthető kijelentések. A felvételeken a Tisza Párt vezetői és szakpolitikusai beszélnek arról, miért nem kívánják a választók elé tárni a valódi programjukat.

2026. február 07. 16:19
null

A videó elején már egyértelművé válik, miért kerüli a Tisza Párt a részletes programbemutatást. A felvételen elhangzó megszólalások alapján a párt vezetése tudatosan óvatos a konkrét vállalásokkal, mert – saját szavaik szerint – azok nyilvánosságra kerülése politikai kockázatot jelentene számukra.

A videóban Tarr Zoltán és Magyar Péter is arról beszél, hogy egy kész kormányprogram bemutatása nem aktuális. Elhangzik az is, hogy nem is ők állítják össze a programot, ami Kocsis Máté értelmezése szerint azt a benyomást kelti, hogy a valódi irányvonal nem itthon születik meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
Tovább a cikkhezchevron

A Tisza Párt programja Brüsszelhez igazodik

A Tisza Párt mögött álló politikai elvárások Brüsszelből érkeznek. Ennek alátámasztására megszólal a párt korábbi szakpolitikusa, Csercsa Balázs is, aki arról beszél, hogy 

az Európai Néppárt támogatása nem feltétel nélküli, és konkrét programelemek végrehajtását várják el cserébe.

A felvételeken megjelennek az uniós vezetők nyilatkozatai is. Ursula von der Leyen és Manfred Weber megszólalásai a háború és Ukrajna támogatásának fontosságát hangsúlyozzák, valamint az orosz energiahordozókról való leválást sürgetik.

A videóban elhangzik, hogy a Tisza közösségén belül felmerült Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdése, és Csercsa Balázs szerint a résztvevők többsége ezt támogatta.

Emellett Magyar Péter korábbi megszólalásai alapján a rezsicsökkentés fenntartásával kapcsolatban is kritikus álláspont jelenik meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Kocsis Máté értelmezése szerint mindezek együtt rajzolják ki azt a programot, amelyről a Tisza vezetői a választások előtt nem kívánnak nyíltan beszélni. A frakcióvezető szerint éppen ez az oka annak, hogy a párt egyelőre csak általános üzenetekkel kampányol, miközben a valódi vállalásokat igyekszik háttérben tartani.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemvagyoktiszas
2026. február 07. 17:21
Senki nem hisze nektek csótányok. A választásokig még hullotok majd mint a férgek vén gecik. Utána meg majd a sírotokra szarunk :D:D
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 07. 17:10
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2026. február 07. 16:56
TISZA = TISZta Arrogancia Követem az eseményeket, de nem hiszem el, hogy valaki komolyan gondolja azt, hogy ez a feleség-terrorizáló, telefon-rabló (mert rablás volt, nem lopás), híveknek belékötő szarházi károgó-hangú entitás, kormányfő lehet? Kurva nagy bukás lesz áprilisban a tetves tiszás anarchista csőcseléknek...
Válasz erre
1
0
nyugalom
2026. február 07. 16:45
Még a taraját is lakkoztatja ez a barom.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!