Elképesztő videós válogatás leplezi le a tiszás politikusok őszinte vallomásait

A videó elején már egyértelművé válik, miért kerüli a Tisza Párt a részletes programbemutatást. A felvételen elhangzó megszólalások alapján a párt vezetése tudatosan óvatos a konkrét vállalásokkal, mert – saját szavaik szerint – azok nyilvánosságra kerülése politikai kockázatot jelentene számukra.

A videóban Tarr Zoltán és Magyar Péter is arról beszél, hogy egy kész kormányprogram bemutatása nem aktuális. Elhangzik az is, hogy nem is ők állítják össze a programot, ami Kocsis Máté értelmezése szerint azt a benyomást kelti, hogy a valódi irányvonal nem itthon születik meg.