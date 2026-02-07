Elképesztő videós válogatás leplezi le a tiszás politikusok őszinte vallomásait

Orbán Viktor elárulta, mekkora terhet jelentene Ukrajna követelése a magyar családoknak
Az olcsó orosz energia leválasztása a rezsicsökkentést sodorná veszélybe.
Egy rövid, de annál beszédesebb videót tett közzé közösségi oldalán Kocsis Máté, amelyben egymás után villannak fel a Tiszához köthető kijelentések. A felvételeken a Tisza Párt vezetői és szakpolitikusai beszélnek arról, miért nem kívánják a választók elé tárni a valódi programjukat.
A videó elején már egyértelművé válik, miért kerüli a Tisza Párt a részletes programbemutatást. A felvételen elhangzó megszólalások alapján a párt vezetése tudatosan óvatos a konkrét vállalásokkal, mert – saját szavaik szerint – azok nyilvánosságra kerülése politikai kockázatot jelentene számukra.
A videóban Tarr Zoltán és Magyar Péter is arról beszél, hogy egy kész kormányprogram bemutatása nem aktuális. Elhangzik az is, hogy nem is ők állítják össze a programot, ami Kocsis Máté értelmezése szerint azt a benyomást kelti, hogy a valódi irányvonal nem itthon születik meg.
A Tisza Párt mögött álló politikai elvárások Brüsszelből érkeznek. Ennek alátámasztására megszólal a párt korábbi szakpolitikusa, Csercsa Balázs is, aki arról beszél, hogy
az Európai Néppárt támogatása nem feltétel nélküli, és konkrét programelemek végrehajtását várják el cserébe.
A felvételeken megjelennek az uniós vezetők nyilatkozatai is. Ursula von der Leyen és Manfred Weber megszólalásai a háború és Ukrajna támogatásának fontosságát hangsúlyozzák, valamint az orosz energiahordozókról való leválást sürgetik.
A videóban elhangzik, hogy a Tisza közösségén belül felmerült Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdése, és Csercsa Balázs szerint a résztvevők többsége ezt támogatta.
Emellett Magyar Péter korábbi megszólalásai alapján a rezsicsökkentés fenntartásával kapcsolatban is kritikus álláspont jelenik meg.
Kocsis Máté értelmezése szerint mindezek együtt rajzolják ki azt a programot, amelyről a Tisza vezetői a választások előtt nem kívánnak nyíltan beszélni. A frakcióvezető szerint éppen ez az oka annak, hogy a párt egyelőre csak általános üzenetekkel kampányol, miközben a valódi vállalásokat igyekszik háttérben tartani.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP