Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
rezsicsökkentés együttműködés magyarország külgazdasági és külügyminisztérium energia oroszország

Tárgyalóasztalhoz ült Magyarország és Oroszország – ezek az első bejelentések

2026. február 04. 11:21

A Ria információi alapján a külügyi egyeztetés középpontjában az energetikai együttműködés állt, ami Magyarország szempontjából kulcsfontosságú a rezsicsökkentés fenntartása érdekében.

2026. február 04. 11:21
null

Moszkvában tárgyaltak az orosz külügyminisztérium helyettes vezetői, Alekszandr Viktorovics Grusko és Dmitrij Jevgenyjevics Ljubinszkij a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkárával, Sztáray Péterrel – írja a Ria Novosztyi.

A lap információi szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
Tovább a cikkhezchevron

a megbeszélés középpontjában az energetikai együttműködés, az európai helyzet, a Balkán régió fejleményei, valamint az ENSZ és EBESZ tevékenységének egyes kérdései álltak.

Nemrég Ljubinszkij az orosz lapnak adott interjúban kiemelte, hogy Magyarország ritka kivételként következetesen védi nemzeti érdekeit az EU-n belül, különösen az Oroszországgal folytatott párbeszédében.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Sefa Karacan

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Türelem
2026. február 04. 11:57
Egy igazi hazafi drága amerikai földgázra és kőolajra vágyik, ami jólétet hoz a családoknak és versenyhelyzetbe hozza a magyarországi vállalatokat, cégeket......az igaz magyarok kalmanok - szendisunyiromulusz - zászlaja alatt várják az ukrán fronton való bevetésüket....
Válasz erre
3
0
Ízisz
2026. február 04. 11:45
Z. Ezt a energetikai szerődést peter magyar, nem akarná megújítani, fenntartani!!! A weber gazda azonnal megszüntetné a mentelmi jogát...💯 HAJRÁ ORBÁN VIKTOR!!! 💯✌️🇭🇺 HAJRÁ FIDESZ!!!💯✌️🇭🇺 HAJRÁ MAGYARORSZÁG!!!💯✌️🇭🇺
Válasz erre
6
0
hazafi-974
2026. február 04. 11:33
Akkor orbán megint telehazudja az egész magyar sajtót, ugyan úgy mint Tramp esetében Aután kiderűl minden. Orosz esetben, hogy hűde fasza lesz nekünk.... 🤣 🤣
Válasz erre
1
11
kalmanok
2026. február 04. 11:25
Mentek a frontra birkák
Válasz erre
2
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!