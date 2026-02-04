A legmagasabb szintről érkezett: ezt ígérte Oroszország a magyaroknak
Moszkva szerint Magyarország ritka kivétel az Európai Unióban.
A Ria információi alapján a külügyi egyeztetés középpontjában az energetikai együttműködés állt, ami Magyarország szempontjából kulcsfontosságú a rezsicsökkentés fenntartása érdekében.
Moszkvában tárgyaltak az orosz külügyminisztérium helyettes vezetői, Alekszandr Viktorovics Grusko és Dmitrij Jevgenyjevics Ljubinszkij a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkárával, Sztáray Péterrel – írja a Ria Novosztyi.
A lap információi szerint
a megbeszélés középpontjában az energetikai együttműködés, az európai helyzet, a Balkán régió fejleményei, valamint az ENSZ és EBESZ tevékenységének egyes kérdései álltak.
Nemrég Ljubinszkij az orosz lapnak adott interjúban kiemelte, hogy Magyarország ritka kivételként következetesen védi nemzeti érdekeit az EU-n belül, különösen az Oroszországgal folytatott párbeszédében.
Ezt is ajánljuk a témában
Moszkva szerint Magyarország ritka kivétel az Európai Unióban.
Nyitókép: AFP/Sefa Karacan
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.