A krími tatár nacionalista ATESH fegyveres partizánmozgalom támadta az orosz erők kommunikációs és elektronikus hadviselési rendszerére a herszoni megyei Arabat-félszigeten – derül ki a mozgalom Telegramon közzétett bejelentéséből. A partizánok egyik ügynöke Sztrelkove település közelében üzemképtelenné tette egy kommunikációs torony transzformátorszekrényét.

Az akció nem újkeletű, a különböző diverzáns egységek rendszeresen igyekeznek tönkretenni az elektronikai és kommunikációs infrastruktúrát. Ezzel megpróbálják akadályozni az orosz elektronikus hadviselési képességeket, abból a célból, hogy elősegítsék az ukrán dróntámadásokat az orosz területek ellen.