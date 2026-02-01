Ft
atesh orosz-ukrán háború Oroszország terrortámadás Krím

Támadás a Krímben: tatárok „nyitottak ablakot” az ukrán drónoknak

2026. február 01. 12:47

Nacionalista mozgalom robbantott fel egy transzformátort.

2026. február 01. 12:47
null

A krími tatár nacionalista ATESH fegyveres partizánmozgalom támadta az orosz erők kommunikációs és elektronikus hadviselési rendszerére a herszoni megyei Arabat-félszigeten – derül ki a mozgalom Telegramon közzétett bejelentéséből. A partizánok egyik ügynöke Sztrelkove település közelében üzemképtelenné tette egy kommunikációs torony transzformátorszekrényét.

Az akció nem újkeletű, a különböző diverzáns egységek rendszeresen igyekeznek tönkretenni az elektronikai és kommunikációs infrastruktúrát. Ezzel megpróbálják akadályozni az orosz elektronikus hadviselési képességeket, abból a célból, hogy elősegítsék az ukrán dróntámadásokat az orosz területek ellen.

Nyitókép forrása: STF / AFP

