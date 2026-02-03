Nem csak a pohár telt be Belgiumban: annyira nincs már hely a börtönökben, hogy külföldön bérelnének cellákat a bűnöző migránsoknak

Eszement forgatókönyvet hirdetnek Ukrajnában: így hergel Kijev a magyarok ellen
A belga kormány többek között Koszovót és Albániát fontolgatja, mint esetleges célpontokat.
Annelies Verlinden igazságügyi miniszter megvizsgálja azt az opciót, hogy a balkánon vagy egy balti országban béreljenenek börtönöket, mivel túltelítettek a belga börtönök – számolt be a Le Soir belga lap. A héten a miniszter Észtországba utazik megtekinteni a lehetőségeket.
A kormány már meglátogatta Koszovót és Albániát, ahol tárgyaltak az esetleges tömeges áthelyezésről.
„Ha az itt elítélt, tartózkodási joggal nem rendelkező személyek büntetésüket származási országukban vagy külföldi fogvatartási intézetekben tölthetik le, ez egyrészt a büntetés megfelelő végrehajtását jelenti, másrészt pedig jelentős hatékonyságnövekedést jelent a büntetés-végrehajtási rendszerünk számára.
Ez lehetővé teszi számunkra, hogy jobban és többet fektessünk be a fogvatartottak számára kidolgozott támogató programokba, amelyek célja, hogy a fogvatartottak a büntetésük letöltése után megtalálják helyüket a társadalomban” – mondta Verlinden.
Észtország valószínűleg partner lehet ebben.
Anneleen Van Bossuyt migrációs miniszter a következőt nyilatkozta a lehetőségről.
„Üzenetünk egyértelmű: aki illegálisan tartózkodik országunkban és bűncselekményt is elkövet, annak itt nincs jövője”
– hangsúlyozza Van Bossuyt. „Az első lehetőség továbbra is a származási országba való visszatérés. Ha ez nem lehetséges, akkor fontolóra vesszük a Belgiumon kívüli fogva tartást. Ezzel nemcsak polgáraink biztonságát erősítjük, hanem a börtönökre nehezedő nyomást is enyhítjük.”
