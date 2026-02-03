Ft
annelies verlinden belgium migráns észtország

Nem csak a pohár telt be Belgiumban: annyira nincs már hely a börtönökben, hogy külföldön bérelnének cellákat a bűnöző migránsoknak

2026. február 03. 14:07

A belga kormány többek között Koszovót és Albániát fontolgatja, mint esetleges célpontokat.

2026. február 03. 14:07
null

Annelies Verlinden igazságügyi miniszter megvizsgálja azt az opciót, hogy a balkánon vagy egy balti országban béreljenenek börtönöket, mivel túltelítettek a belga börtönök – számolt be a Le Soir belga lap. A héten a miniszter Észtországba utazik megtekinteni a lehetőségeket. 

A kormány már meglátogatta Koszovót és Albániát, ahol tárgyaltak az esetleges tömeges áthelyezésről. 

„Ha az itt elítélt, tartózkodási joggal nem rendelkező személyek büntetésüket származási országukban vagy külföldi fogvatartási intézetekben tölthetik le, ez egyrészt a büntetés megfelelő végrehajtását jelenti, másrészt pedig jelentős hatékonyságnövekedést jelent a büntetés-végrehajtási rendszerünk számára. 

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy jobban és többet fektessünk be a fogvatartottak számára kidolgozott támogató programokba, amelyek célja, hogy a fogvatartottak a büntetésük letöltése után megtalálják helyüket a társadalomban” – mondta Verlinden.

Észtország valószínűleg partner lehet ebben. 

Anneleen Van Bossuyt migrációs miniszter a következőt nyilatkozta a lehetőségről. 

„Üzenetünk egyértelmű: aki illegálisan tartózkodik országunkban és bűncselekményt is elkövet, annak itt nincs jövője”

 – hangsúlyozza Van Bossuyt. „Az első lehetőség továbbra is a származási országba való visszatérés. Ha ez nem lehetséges, akkor fontolóra vesszük a Belgiumon kívüli fogva tartást. Ezzel nemcsak polgáraink biztonságát erősítjük, hanem a börtönökre nehezedő nyomást is enyhítjük.” 

Nyitókép: Martin Meissner / Pool / AFP

Vata Aripeit
2026. február 03. 15:19
melyik az az idióta ország, amelyik olyan sok börtönhellyel rendelkezik, hogy belgiumból importál bűnözőket? csak vmi libsi kormány lehet olyan hülye, vagy lesz egy okos ország, amelyik börtönt épít a belga raboknak, qrva sok pénzt elkér a tartásukért, és török/orosz viszonyokat biztosít, más opció nincs
Válasz erre
0
0
Egyszeriember
2026. február 03. 15:04
Így is meg lehet valósítani a szétosztásukat.
Válasz erre
1
0
simakutya
2026. február 03. 14:54
Nem a belga börtönök túlterheltek,hanem akik ilyeneket megválasztanak azok terheltek
Válasz erre
1
0
Hegyita
2026. február 03. 14:36
Ez ám a megoldás! Sebtapasszal a "belgakór" ellen!
Válasz erre
0
0
