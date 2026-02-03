Nem csak a pohár telt be Belgiumban: annyira nincs már hely a börtönökben, hogy külföldön bérelnének cellákat a bűnöző migránsoknak

Annelies Verlinden igazságügyi miniszter megvizsgálja azt az opciót, hogy a balkánon vagy egy balti országban béreljenenek börtönöket, mivel túltelítettek a belga börtönök – számolt be a Le Soir belga lap. A héten a miniszter Észtországba utazik megtekinteni a lehetőségeket.

A kormány már meglátogatta Koszovót és Albániát, ahol tárgyaltak az esetleges tömeges áthelyezésről.