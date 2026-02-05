Nem ér véget a tragédiasorozat: újabb berángatott kárpátaljai magyar hunyt el

A közlés alapján Balogh temetésére 2026. február 6-án, pénteken 12 órakor kerül sor a forgolányi temetőben. Az önkormányzat arra kérte a helyi közösséget, hogy részvételével tisztelegjen az elhunyt emléke előtt, és kísérje el utolsó útjára.

A Tiszapéterfalvi Községi Tanács és Végrehajtó Bizottság őszinte részvétét fejezte ki a családnak és a hozzátartozóknak. A háború kitörése óta immár közel 80 kárpátaljai magyar nemzetiségű, illetve magyar kötődésű katona vesztette életét az ukrajnai fegyveres konfliktus, illetve az ahhoz kapcsolódó brutális kényszersorozások következtében.