Nem ér véget a tragédiasorozat: újabb berángatott kárpátaljai magyar hunyt el

Az ukránok szerint tüdőgyulladást kapott a katonai alapkiképzés közben. Alig 46 éves volt.
Újabb kárpátaljai magyar katona haláláról számolt be a Kárpátaljai Igaz Szó. A Tiszapéterfalvi Községi Tanács és Végrehajtó Bizottság tájékoztatása szerint 2026. február 2-án, betegség következtében elhunyt Balogh Gábor, a katonai alapkiképző iskola 5. tanfolyamának hallgatója, közkatona.
Balogh Gábor 1980. október 3-án született, a Tiszapéterfalvi kistérséghez tartozó Forgolány település lakosa volt.
A helyi önkormányzat szűkszavú közleménye szerint halálát szövődményes tüdőgyulladás okozta.
A közlés alapján Balogh temetésére 2026. február 6-án, pénteken 12 órakor kerül sor a forgolányi temetőben. Az önkormányzat arra kérte a helyi közösséget, hogy részvételével tisztelegjen az elhunyt emléke előtt, és kísérje el utolsó útjára.
A Tiszapéterfalvi Községi Tanács és Végrehajtó Bizottság őszinte részvétét fejezte ki a családnak és a hozzátartozóknak. A háború kitörése óta immár közel 80 kárpátaljai magyar nemzetiségű, illetve magyar kötődésű katona vesztette életét az ukrajnai fegyveres konfliktus, illetve az ahhoz kapcsolódó brutális kényszersorozások következtében.
„Anyukám, nem tudom, hogy mikor foglak tudni hívni, mert szétszórtak bennünket” – mondta a szívbeteg férfi a telefonba, aki napokkal elrablása után vesztette életét.
Fotó: Facebook