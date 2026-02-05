Ft
Balogh Gábor Ukrajna orosz-ukrán háború halál katonaság hadsereg Kárpátalja

Nem ér véget a tragédiasorozat: újabb berángatott kárpátaljai magyar hunyt el

2026. február 05. 17:20

Az ukránok szerint tüdőgyulladást kapott a katonai alapkiképzés közben. Alig 46 éves volt.

2026. február 05. 17:20
null

Újabb kárpátaljai magyar katona haláláról számolt be a Kárpátaljai Igaz Szó. A Tiszapéterfalvi Községi Tanács és Végrehajtó Bizottság tájékoztatása szerint 2026. február 2-án, betegség következtében elhunyt Balogh Gábor, a katonai alapkiképző iskola 5. tanfolyamának hallgatója, közkatona.

Balogh Gábor 1980. október 3-án született, a Tiszapéterfalvi kistérséghez tartozó Forgolány település lakosa volt.

A helyi önkormányzat szűkszavú közleménye szerint halálát szövődményes tüdőgyulladás okozta.

A közlés alapján Balogh temetésére 2026. február 6-án, pénteken 12 órakor kerül sor a forgolányi temetőben. Az önkormányzat arra kérte a helyi közösséget, hogy részvételével tisztelegjen az elhunyt emléke előtt, és kísérje el utolsó útjára.

A Tiszapéterfalvi Községi Tanács és Végrehajtó Bizottság őszinte részvétét fejezte ki a családnak és a hozzátartozóknak. A háború kitörése óta immár közel 80 kárpátaljai magyar nemzetiségű, illetve magyar kötődésű katona vesztette életét az ukrajnai fegyveres konfliktus, illetve az ahhoz kapcsolódó brutális kényszersorozások következtében.

***

Fotó: Facebook

