Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter magyarország donald trump ukrajna orbán viktor

Most érkezett: Ukrajnában kéjes örömmel írták meg, mi Magyar Péter legfontosabb tulajdonsága

2026. február 06. 09:32

Az ukrán lap úgy mutatja be Orbán Viktor kihívóját, mint az a magyar politikus, aki maximálisan támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.

2026. február 06. 09:32
null

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a Truth Social felületén ismételten teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt az áprilisi magyarországi parlamenti választások előtt, kiemelve Orbánt, mint „igazi barátot, harcost és győztest” – írja a Zerkalo Nyegyeli.

Az ukrán lap leszögezi:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor legfőbb kihívója Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője, aki támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.

A cikk kitér arra is, hogy diplomáciai feszültség alakult ki Magyarország és Ukrajna között az ukrán beavatkozási vádak miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
iphone-13
2026. február 06. 11:05
BEFOSÁS UTÁN FÜRÖDNI KELL POLOSKA, HOGY ROHADNÁL MEG TE HAZAÁRULÓ HAZUG TOLVAJ.
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. február 06. 10:58
Hülyén nézne ki Magyarország élén egy nyúlszájú albinó f…z, tárgyal a fehérporos, nagy, csöpögős orrú zöld takonnyal az EU tagságról. Brrrrrrr, fúj
Válasz erre
0
0
Smisla
2026. február 06. 10:41
Ezt a köteg WC-papírt a Kórházakból gyűjtötte be? Inkább vinné vissza, mint viszi az ukránoknak ... ❗🤡🤣
Válasz erre
3
0
madre79
2026. február 06. 10:37
Ukrajna soha nem lesz tagja semminek, majd visszatér a medve ölelelő karjaiba!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!