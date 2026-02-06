Most érkezett: Ukrajnában kéjes örömmel írták meg, mi Magyar Péter legfontosabb tulajdonsága

Itt a forgatókönyv: így próbálnak meg idegen erők beavatkozni az áprilisi választásokba
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke az utcai zavargásokat sem tartja kizártnak.
Az ukrán lap úgy mutatja be Orbán Viktor kihívóját, mint az a magyar politikus, aki maximálisan támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a Truth Social felületén ismételten teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt az áprilisi magyarországi parlamenti választások előtt, kiemelve Orbánt, mint „igazi barátot, harcost és győztest” – írja a Zerkalo Nyegyeli.
Az ukrán lap leszögezi:
Orbán Viktor legfőbb kihívója Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője, aki támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.
A cikk kitér arra is, hogy diplomáciai feszültség alakult ki Magyarország és Ukrajna között az ukrán beavatkozási vádak miatt.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
