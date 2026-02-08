Most érkezett: készül valamire az orosz hadsereg, már Odessza sincs biztonságban

Az orosz fegyveres erők új, üvegszálas kábellel vezérelt pilóta nélküli vízi járműveket tesztelnek a Fekete-tengeren – írja a Defence Express. A Szkarlupa nevű eszköz állítólag már sorozatgyártásban készül a Portolfio által kiszúrt cikk szerint.

A cikk felhívta rá a figyelmet, hogy a Szkarlupát az Ushkujnyik nevű orosz tudományos-termelési központ fejlesztette ki. A rendszer legfontosabb jellemzője az üvegszálas kábelen alapuló irányítási és kommunikációs lánc, amely elvben védett a rádiózavarás nagy részével szemben.