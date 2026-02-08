Ft
02. 08.
vasárnap
02. 08.
vasárnap
háború Háború Ukrajnában orosz hadsereg Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin drón hadsereg Odessza

Most érkezett: készül valamire az orosz hadsereg, már Odessza sincs biztonságban

2026. február 08. 10:26

Kapkodhatják a fejüket az ukránok.

2026. február 08. 10:26
Az orosz fegyveres erők új, üvegszálas kábellel vezérelt pilóta nélküli vízi járműveket tesztelnek a Fekete-tengeren – írja a Defence Express. A Szkarlupa nevű eszköz állítólag már sorozatgyártásban készül a Portolfio által kiszúrt cikk szerint.

A cikk felhívta rá a figyelmet, hogy a Szkarlupát az Ushkujnyik nevű orosz tudományos-termelési központ fejlesztette ki. A rendszer legfontosabb jellemzője az üvegszálas kábelen alapuló irányítási és kommunikációs lánc, amely elvben védett a rádiózavarás nagy részével szemben.

A hajótestben egy külön rekeszt alakítottak ki tolóajtókkal, amely FPV-drónok tárolására szolgál.

A tesztek jellege alapján úgy tűnik, hogy az orosz hadsereg elsősorban ukrán drónhajók elfogására szánja a Szkarlupát a nyílt vízen. Ettől függetlenül egyáltalán nem kizárt, hogy csapásmérő feladatokra is bevessék, például olyan parti városok ellen, mint Odessza vagy Mikolajiv, amelyek mintegy 60 kilométerre találhatók az orosz ellenőrzés alatt álló területektől.

Ráadásul az ilyen vízi járművek felderítése különösen nehéz kis méretük és rádiócsendben folytatott működésük miatt, mivel a kommunikáció kizárólag az üvegszálas kábelen keresztül történik.

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

