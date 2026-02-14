Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
02. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
ursula von der leyen brüsszel tagállam európai bizottság

Kiszivárgott Von der Leyen új reform-ötlete, amivel végleg kivéreztetné Európát

2026. február 14. 15:07

Átfogó költségvetési reformra készül az Európai Bizottság, amely új bevételi forrásokkal és „uniós adókkal” alakítaná át a közös kasszát. A kritikusok szerint azonban Ursula von der Leyen terve valójában a tagállamok pénzügyi mozgásterének fokozatos szűkítését hozhatja.

2026. február 14. 15:07
null

Látványos modernizációként tálalja az Európai Bizottság, valójában azonban egy rendkívül összetett pénzügyi aknamező felé tereli a tagállamokat Ursula von der Leyen új költségvetési reformja – írta meg a Portfolió. A 2028–2034-es uniós büdzsé tervezete drasztikusan kibővítené az EU saját bevételi rendszerét, amelynek célja papíron a nemzeti befizetésektől való függés csökkentése. 

A gyakorlatban azonban a rendszer úgy alakítaná át az uniós finanszírozást, hogy a tagállamoknak egyre több rejtett és közvetett költséget kellene viselniük, miközben a döntési kontroll fokozatosan Brüsszelbe kerülne.

A Bizottság terve szerint a jelenlegi négy fő bevételi pillér helyett kilenc különböző forrásból töltenék fel az uniós kasszát: új adók jelenhetnének meg a

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron
  • vállalati árbevételre, 
  • a dohánytermékekre, 
  • az elektronikai hulladékra, 
  • valamint a karbonkibocsátásra 
  • és importokra. 

Bár a kommunikáció szerint ezek az „uniós adók” csökkentenék a közvetlen nemzeti befizetések súlyát, a legtöbb bevétel továbbra is a tagállami költségvetéseken keresztül folyna be. 

Így a kormányoknak kellene beszedniük, adminisztrálniuk és ellenőrizniük az új terheket, miközben a politikai felelősség és a mozgástér egyre inkább uniós szintre tolódna.

Az Európai Számvevőszék figyelmeztetése szerint az 

új rendszer lényegesen bonyolultabb, kiszámíthatatlanabb és költségesebb lehet a tagállamok számára. 

A kilenc eltérő bevételi csatorna külön adatgyűjtést, ellenőrzést és beruházásokat igényel, ami különösen a kisebb vagy korlátozott adminisztratív kapacitással rendelkező országok számára jelenthet terhet. 

A piaci árakhoz kötött források, például a karbonkvóták bevételei ráadásul ingadozóak, így egy esetleges bevételkiesést végső soron ismét a tagállamoknak kellene kipótolniuk magasabb befizetésekkel.

A „reform”valójában egy olyan, finoman központosított finanszírozási rendszert építene ki, amelyben a nemzeti költségvetések és adópolitikák mozgástere fokozatosan szűkül. 

Ursula von der Leyen terve tehát nem csupán technikai reform, hanem egy hosszú távú hatalmi átrendeződés előszobája is lehet az Európai Unió pénzügyi rendszerében.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MATTHIAS BALK / AFP

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2026. február 14. 17:34
Kiderult, az amerikai kulugyminiszter Munchenbol egyenesen Bratislavaba utazik, hogy Fico urral talalkozzon Orban a B program, ha belefer az idobe akkor megnezik
Válasz erre
0
1
Oldalkosár
2026. február 14. 17:30
Kevesebb kiadás, több bevétel. A bevétel megy Ukrajnába.
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. február 14. 17:29
Trump ismételten kiállt Orbán mellett. Tudjuk, hogy Zelenszkij egy buta, arrogáns, impertinens szociopata, de azért leeshetne nála a tantusz, hogy sokat veszíthet a tárgyalásokon, ha továbbra is hülye Orbánnal.
Válasz erre
1
0
iphone-13
2026. február 14. 17:07
mocskos vén gilisztás náci ribanc a képen
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!