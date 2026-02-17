Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Keményen helyretették Zelenszkijt, a médiahype nem menti meg az országot.
Ihor Lapin, korábbi ukrán parlamenti képviselő és nyugalmazott katona saját YouTube-csatornáján kritizálta Volodimir Zelenszkijt, amiért az utóbbi időben rendszeresen beszólogat Orbán Viktornak. Lapin szerint, bár ő maga is szokott megjegyzéseket tenni, illetve odaszúrni a magyar miniszterelnöknek, Zelenszkij részéről elnökként ez nem megengedhető.
Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna támogatásának, illetve EU-tagságának jövője Magyarország aláírásán is múlhat, ezért nem tanácsos magukra haragítani a tagállamok vezetőit. Hozzátette: ha Orbán megnyeri a választásokat, Ukrajna az eddiginél is rosszabb helyzetbe kerülhet az elnök meggondolatlansága miatt.
Megjegyezte, hogy Zelenszkij megnyilvánulásai azt mutatják, csak rövid távon képes gondolkodni: tetteit az azonnali „médiahype” motiválja, hosszú távon azonban nehéz helyzetbe hozza az országát.
