02. 17.
kedd
volodimir zelenszkij ihor lapin ukrajna orbán viktor

Kijevből érkezett a pofon Zelenszkijnek: már az ukránoknak is sok, amit művel – ezt nem engedheti meg magának Orbánnal szemben

2026. február 17. 10:12

Keményen helyretették Zelenszkijt, a médiahype nem menti meg az országot.

2026. február 17. 10:12
null

Ihor Lapin, korábbi ukrán parlamenti képviselő és nyugalmazott katona saját YouTube-csatornáján kritizálta Volodimir Zelenszkijt, amiért az utóbbi időben rendszeresen beszólogat Orbán Viktornak. Lapin szerint, bár ő maga is szokott megjegyzéseket tenni, illetve odaszúrni a magyar miniszterelnöknek, Zelenszkij részéről elnökként ez nem megengedhető.

Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna támogatásának, illetve EU-tagságának jövője Magyarország aláírásán is múlhat, ezért nem tanácsos magukra haragítani a tagállamok vezetőit. Hozzátette: ha Orbán megnyeri a választásokat, Ukrajna az eddiginél is rosszabb helyzetbe kerülhet az elnök meggondolatlansága miatt.

Megjegyezte, hogy Zelenszkij megnyilvánulásai azt mutatják, csak rövid távon képes gondolkodni: tetteit az azonnali „médiahype” motiválja, hosszú távon azonban nehéz helyzetbe hozza az országát. 

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

gyokertiszasok
2026. február 17. 11:12
Ti se féljetek : a Zelenszki-Putyin békecsúcsot már Szibériában fogjátok tartani !
Hill
2026. február 17. 10:57
Bassza az ideg a töpszli zsidót, hogy mi nem úgy táncolunk, ahogy ő fütyül. De minek aggódik, az Unio a leggyökerebb jogtipro képződméby lett, úgyis felveszik idő előtt. Mocskosul sok pénzt keresnek mások halálán, úgyis elérik, amit akarnak
sozlib_abschaum
2026. február 17. 10:17
"csak rövid távon képes gondolkodni: tetteit az azonnali „médiahype” motiválja", hm, valahonnan ismerős ez a megállapítás, valamelyik bohócra emlékeztet. Ja megvan radnainé (petra madjar)!
angie1
2026. február 17. 10:15
Nahát, az ukránoknál van gondolkodni is tudó ember?! Ki hinné! Eddig azt hittem ez egy nemzetközi bábszínház!
