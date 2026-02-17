Kijevből érkezett a pofon Zelenszkijnek: már az ukránoknak is sok, amit művel – ezt nem engedheti meg magának Orbánnal szemben

Ihor Lapin, korábbi ukrán parlamenti képviselő és nyugalmazott katona saját YouTube-csatornáján kritizálta Volodimir Zelenszkijt, amiért az utóbbi időben rendszeresen beszólogat Orbán Viktornak. Lapin szerint, bár ő maga is szokott megjegyzéseket tenni, illetve odaszúrni a magyar miniszterelnöknek, Zelenszkij részéről elnökként ez nem megengedhető.

Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna támogatásának, illetve EU-tagságának jövője Magyarország aláírásán is múlhat, ezért nem tanácsos magukra haragítani a tagállamok vezetőit. Hozzátette: ha Orbán megnyeri a választásokat, Ukrajna az eddiginél is rosszabb helyzetbe kerülhet az elnök meggondolatlansága miatt.