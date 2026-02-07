Ft
02. 07.
szombat
háború Németország Irán figyelmeztetés

A német kormány azonnali cselekvésre szólította fel az állampolgárait: háború jöhet

2026. február 07. 19:54

Berlin arra kérte a német állampolgárokat, hogy a lehető leggyorsabban hagyják el Iránt a romló biztonsági helyzet miatt. A német kormány szerint a térségben fennáll a háború kitörésének veszélye, és a helyzet bármikor tovább súlyosbodhat.

2026. február 07. 19:54
null

Berlin pénteken hivatalos figyelmeztetést adott ki, amelyben felszólította a német állampolgárokat, hogy mielőbb hagyják el Iránt. A döntést a súlyosbodó biztonsági helyzettel és a háború reális kockázatával indokolták, hangsúlyozva, hogy a körülmények gyorsan és kiszámíthatatlanul változhatnak.

A Portfolio beszámolója szerint a német hatóságok arra is felhívták a figyelmet, hogy Iránban fennáll a helyi fogva tartás veszélye, miközben a konzuli szolgáltatások korlátozottak, így nem tudnak megfelelő védelmet biztosítani bajba jutott állampolgáraiknak. Berlin egyúttal arra is kérte a németeket, hogy a jelenlegi helyzetben ne utazzanak az országba.

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
A háború kockázata miatt adott ki figyelmeztetést Berlin

A figyelmeztetés hátterében az Iránban kialakult belpolitikai válság áll. A forrás szerint 2025 végén nagyszabású tüntetések robbantak ki az országban, amelyek végül véres megtorlásba torkolltak. 

Január 8-ról 9-re virradóra a hatóságok több ezer emberrel végeztek a forradalmi jellegű megmozdulások leverése során.

A kialakult helyzetet nemzetközi szinten is kiemelt figyelem övezi. Az Egyesült Államok végig szorosan követte az eseményeket, Donald Trump amerikai elnök pedig támogatásáról biztosította az ellenállókat. Az elmúlt napokban több csapásmérő csoport is Irán közelébe érkezett, ami tovább növeli annak esélyét, hogy a feszültség nyílt háborúba torkollhat.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

Mandolini
2026. február 07. 21:28
A fasiszta német kormány hadat üzen Oroszországnak. Berlin újra romokban lesz, de magával rántja a fél világot.
titi77
2026. február 07. 20:32
hát ez egy baromság! miért van schröder ru.-ban? ill. mit keres az összes nagykövet a m.o.- n lévő "diktatúrában"? miért nem tiltakoznak? ja persze! mer most nem homokos az usa n.követ!
kobi40
2026. február 07. 20:27
A megszálló barbár migránsaikat mire szólítják fel?
ügyvéd
2026. február 07. 20:25 Szerkesztve
Ezek mostanában már mindenhol háborút látnak.
