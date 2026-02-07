A német kormány azonnali cselekvésre szólította fel az állampolgárait: háború jöhet

Iránban minden együtt áll, ami a történelemben sikeres forradalmakhoz vezetett
Az ország olyan helyzetbe került, amelyre az 1979-es forradalom óta nem volt példa.
Berlin arra kérte a német állampolgárokat, hogy a lehető leggyorsabban hagyják el Iránt a romló biztonsági helyzet miatt. A német kormány szerint a térségben fennáll a háború kitörésének veszélye, és a helyzet bármikor tovább súlyosbodhat.
Berlin pénteken hivatalos figyelmeztetést adott ki, amelyben felszólította a német állampolgárokat, hogy mielőbb hagyják el Iránt. A döntést a súlyosbodó biztonsági helyzettel és a háború reális kockázatával indokolták, hangsúlyozva, hogy a körülmények gyorsan és kiszámíthatatlanul változhatnak.
A Portfolio beszámolója szerint a német hatóságok arra is felhívták a figyelmet, hogy Iránban fennáll a helyi fogva tartás veszélye, miközben a konzuli szolgáltatások korlátozottak, így nem tudnak megfelelő védelmet biztosítani bajba jutott állampolgáraiknak. Berlin egyúttal arra is kérte a németeket, hogy a jelenlegi helyzetben ne utazzanak az országba.
A figyelmeztetés hátterében az Iránban kialakult belpolitikai válság áll. A forrás szerint 2025 végén nagyszabású tüntetések robbantak ki az országban, amelyek végül véres megtorlásba torkolltak.
Január 8-ról 9-re virradóra a hatóságok több ezer emberrel végeztek a forradalmi jellegű megmozdulások leverése során.
A kialakult helyzetet nemzetközi szinten is kiemelt figyelem övezi. Az Egyesült Államok végig szorosan követte az eseményeket, Donald Trump amerikai elnök pedig támogatásáról biztosította az ellenállókat. Az elmúlt napokban több csapásmérő csoport is Irán közelébe érkezett, ami tovább növeli annak esélyét, hogy a feszültség nyílt háborúba torkollhat.
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP