A német kormány azonnali cselekvésre szólította fel az állampolgárait: háború jöhet

Berlin pénteken hivatalos figyelmeztetést adott ki, amelyben felszólította a német állampolgárokat, hogy mielőbb hagyják el Iránt. A döntést a súlyosbodó biztonsági helyzettel és a háború reális kockázatával indokolták, hangsúlyozva, hogy a körülmények gyorsan és kiszámíthatatlanul változhatnak.

A Portfolio beszámolója szerint a német hatóságok arra is felhívták a figyelmet, hogy Iránban fennáll a helyi fogva tartás veszélye, miközben a konzuli szolgáltatások korlátozottak, így nem tudnak megfelelő védelmet biztosítani bajba jutott állampolgáraiknak. Berlin egyúttal arra is kérte a németeket, hogy a jelenlegi helyzetben ne utazzanak az országba.