Irgalmatlanul odapörköltek az oroszok Odesszának (VIDEÓ)
2026. február 13. 18:46
Orosz erők csütörtök éjjel nagyszabású légicsapást mértek az ukrajnai Odesszára, kikötői és energetikai létesítményeket is eltalálva. A dróntámadás egy ember halálát és hat sérültet követelt, miközben a város egyes részein megszakadt az áram-, víz- és fűtésszolgáltatás.
Az Euronews beszámolója szerint az orosz dróntámadás az éjszaka folyamán érte az odesszai régiót. A csapások kikötői létesítményeket, egy energetikai üzemet és lakóházakat is eltaláltak. A lángok több helyszínen órákon át tomboltak, a tűzoltók nagy erőkkel dolgoztak a tűz megfékezésén. A hatóságok megerősítették, hogy egy ember meghalt, hatan megsérültek, közülük hárman súlyosan.
A Kyiv Post szerint csütörtök este támadták csapásmérő drónokkal a várost, és két kerület is érintett volt. Két többszintes lakóépület felső emeleti lakásai megrongálódtak, de ott nem jelentettek halálos áldozatot, és másodlagos robbanás sem történt. A keletkezett tüzeket gyorsan eloltották. A dróntámadás azonban nem állt meg a lakóházaknál. A régió egyik kikötőjét is találat érte, raktárak – köztük műtrágyát tároló létesítmények – és járművek rongálódtak meg.
Csaknem harminc jármű sérült meg, egy autókereskedés pedig közel kétezer négyzetméteren égett le. A pusztítás mértéke önmagáért beszél: ekkora területen gyakorlatilag minden megsemmisült.
A városban több mint kilencven katasztrófavédelmi dolgozó vett részt az oltásban. Ennek ellenére Odessza egyes részein megszakadt az áramszolgáltatás, a vízellátás és a fűtés is akadozott, a helyreállításon még dolgoznak.
Dróntámadások országszerte
A Kyiv Post beszámolója szerint nemcsak Odesszát érte támadás. A légierő közlése alapján február 12-én este 6 órától Oroszország egy Iszkander–M ballisztikus rakétát és 154 csapásmérő drónt – köztük mintegy 100 Sahíd típusút – indított. Reggel 8:30-ig a légvédelem 111 orosz UAV-t lőtt le vagy semmisített meg, ugyanakkor rakétabecsapódásokat és 22 csapásmérő drón találatát 18 helyszínen rögzítették.
A déli régiók mellett más területek is érintettek voltak: Zaporizzsjában egy 48 éves férfi vesztette életét, Dnyipropetrovszk térségében a vasúti infrastruktúrát is célba vették, ami átmeneti vonatleállásokat okozott több régióban. Mikolajiv térségében az energetikai infrastruktúra sérülései miatt maradtak áram nélkül egyes körzetek.