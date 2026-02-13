Irgalmatlanul odapörköltek az oroszok Odesszának (VIDEÓ)

Az Euronews beszámolója szerint az orosz dróntámadás az éjszaka folyamán érte az odesszai régiót. A csapások kikötői létesítményeket, egy energetikai üzemet és lakóházakat is eltaláltak. A lángok több helyszínen órákon át tomboltak, a tűzoltók nagy erőkkel dolgoztak a tűz megfékezésén. A hatóságok megerősítették, hogy egy ember meghalt, hatan megsérültek, közülük hárman súlyosan.

A Kyiv Post szerint csütörtök este támadták csapásmérő drónokkal a várost, és két kerület is érintett volt. Két többszintes lakóépület felső emeleti lakásai megrongálódtak, de ott nem jelentettek halálos áldozatot, és másodlagos robbanás sem történt. A keletkezett tüzeket gyorsan eloltották. A dróntámadás azonban nem állt meg a lakóházaknál. A régió egyik kikötőjét is találat érte, raktárak – köztük műtrágyát tároló létesítmények – és járművek rongálódtak meg.