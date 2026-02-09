Csúnyán megsértették Von der Leyent: totális kudarc, amit Magyarországgal művel

Elképesztő videós válogatás leplezi le a tiszás politikusok őszinte vallomásait
Saját megszólalásaikból rajzolódik ki, mit hozna a Tisza Párt az országnak.
Andrej Babiš cseh miniszterelnök szerint Brüsszel csak blöfföl a pénzügyi szankciókkal, példaként említve Magyarországot is, ahol 20 milliárd eurót fagyasztottak be, de ez nem okozott válságot.
Andrej Babiš cseh miniszterelnök vezetésével a prágai kormány nyíltan szembemegy az EU migrációs paktumával és klímapolitikájával, valamint elutasítja az euró bevezetését – írja a Do Rzeczy nyomtatott kiadása.

Babiš szerint Brüsszel csak blöfföl a pénzügyi szankciókkal, példaként említve Magyarországot is, ahol 20 milliárd eurót fagyasztottak be, de ez nem okozott válságot.
A beszámoló alapján a cseh kormány együttműködést keres Pozsonnyal és Budapesttel, mert mindhárom ország ellenzi Ukrajna további finanszírozását és uniós csatlakozását. Orbán Viktor magyar miniszterelnök példája inspiráló lehetett Prága számára, a szerző kiemeli, hogy Csehország mostantól erősebben képviselheti érdekeit Brüsszellel szemben.
