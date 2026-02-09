Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
von der leyen andrej babiš brüsszel magyarország eu

Csúnyán megsértették Von der Leyent: totális kudarc, amit Magyarországgal művel

2026. február 09. 10:15

Andrej Babiš cseh miniszterelnök szerint Brüsszel csak blöfföl a pénzügyi szankciókkal, példaként említve Magyarországot is, ahol 20 milliárd eurót fagyasztottak be, de ez nem okozott válságot.

2026. február 09. 10:15
null

Andrej Babiš cseh miniszterelnök vezetésével a prágai kormány nyíltan szembemegy az EU migrációs paktumával és klímapolitikájával, valamint elutasítja az euró bevezetését – írja a Do Rzeczy nyomtatott kiadása.

A cikk emlékeztet, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

Babiš szerint Brüsszel csak blöfföl a pénzügyi szankciókkal, példaként említve Magyarországot is, ahol 20 milliárd eurót fagyasztottak be, de ez nem okozott válságot.

A beszámoló alapján a cseh kormány együttműködést keres Pozsonnyal és Budapesttel, mert mindhárom ország ellenzi Ukrajna további finanszírozását és uniós csatlakozását. Orbán Viktor magyar miniszterelnök példája inspiráló lehetett Prága számára, a szerző kiemeli, hogy Csehország mostantól erősebben képviselheti érdekeit Brüsszellel szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Dursun Aydemir

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2026. február 09. 11:21
Ugye, ugye, ha megmaradt ill. megvalósult volna a V-4-ek OV- terve esetleg még Ausztriával megtoldva, akkor nem igy néznénk ki ma... Brux is jobban odafigyelne ránk, mielőtt bármit elfogad EU-Parlamenti jóváhagyás nélkül...
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. február 09. 11:05
"gullwing 2026. február 09. 10:18 Minden idióta azt hiszi ha nyer a tiszaszar akkor dől a lé..." Dől, de csak azért, hogy a nyugatiak vissza is vegyék a többszörösét.
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2026. február 09. 10:55
Na , a tiszafosoknak egy újabb csapás!
Válasz erre
1
0
Szerintem
2026. február 09. 10:45
A tiszar alapállása, hogy minél szarabb az országnak, az annál jobb nekik. Akik így akarnak győzni, ugyanezzel a mentalitással szarnák le az országot kormányozva is.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!