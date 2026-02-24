Ft
Fehéroroszország Roszatom Oroszország atomerőmű Kelet-Európa

Bejelentették, megvalósul a Nyugat rémálma: legfőbb szövetségesükkel együtt indulnak meg az oroszok Kelet-Európába

2026. február 24. 10:20

Gombamód szaporodnak az atomerőművek, tarol a Roszatom.

2026. február 24. 10:20
null

Fehéroroszország és Oroszország még idén keretmegállapodást írhat alá a fehérorosz atomerőmű harmadik blokkjának megépítéséről – jelentette az Interfax Denisz Moroz fehérorosz energiaügyi miniszterre hivatkozva. Mint a VG kiemeli, a projekt újabb jelentős orosz nukleáris beruházást vetít előre Kelet-Európában.

A harmadik blokk a grodnói régióban, Osztrovecben működő Fehérorosz Atomerőmű területén épülhet meg, ahol jelenleg két, orosz tervezésű VVER–1200 típusú reaktor üzemel. A létesítményt az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom építette, és az új egység is várhatóan 1200 megawattos teljesítményű lesz.

A tervek szerint a harmadik blokk 2035 és 2038 között csatlakozhatna a hálózathoz. A projekt paramétereit a fehérorosz villamosenergia-igény és az energiaszektor hosszú távú fejlődése határozza meg. A végleges megállapodást 2026 végéig írhatják alá.

A finanszírozás sem előzmény nélküli: az első két blokk megépítéséhez Moszkva 10 milliárd dolláros állami hitelt biztosított. Az első reaktor 2020 végén, a második 2023-ban állt kereskedelmi üzembe.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Moroz szerint egy második atomerőmű lehetőségét is vizsgálják, potenciálisan a Mogiljovi régióban. Az előkészítésbe bevonták a fehérorosz tudományos akadémiát, tervezőintézeteket és a Roszatom szakértőit; az elemzés a lehetséges helyszínekre és a 2040 utáni áramigényre is kiterjed.

Nyitókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Aljakszandr Rihoravics Lukasenka fehérorosz elnök társaságában (Fotó: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)

