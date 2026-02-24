Bejelentették, megvalósul a Nyugat rémálma: legfőbb szövetségesükkel együtt indulnak meg az oroszok Kelet-Európába

Fehéroroszország és Oroszország még idén keretmegállapodást írhat alá a fehérorosz atomerőmű harmadik blokkjának megépítéséről – jelentette az Interfax Denisz Moroz fehérorosz energiaügyi miniszterre hivatkozva. Mint a VG kiemeli, a projekt újabb jelentős orosz nukleáris beruházást vetít előre Kelet-Európában.

A harmadik blokk a grodnói régióban, Osztrovecben működő Fehérorosz Atomerőmű területén épülhet meg, ahol jelenleg két, orosz tervezésű VVER–1200 típusú reaktor üzemel. A létesítményt az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom építette, és az új egység is várhatóan 1200 megawattos teljesítményű lesz.