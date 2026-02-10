Ft
02. 10.
kedd
NATO Ukrajna Oroszország Ausztria

Ausztria magyar állásponton, Ukrajna honosít, a Földközi-tengeren pedig már tudják, mit jelent a „farkasszem”

2026. február 10. 05:43

Ezeket a Mandiner-cikkeket olvasták a legtöbben hétfőn.

2026. február 10. 05:43
null

Miközben Bécs látványosan a magyar határvédelmi politika mellé állt, Kijev újabb lépést tett a külföldi harcosok honosítása érdekében, Európa déli peremén pedig egyre nyíltabban ütköznek a NATO és Oroszország érdekei. Ezeket a cikkeket olvasták a legtöbben a Mandineren, február 9-én.

Ausztria végre a magyar álláspont mellett

Hosszú évek után először nyíltan a magyar határvédelmi politika mellé állt Ausztria, az eredmények pedig nem is maradtak el. Gerhard Karner osztrák belügyminiszter bejelentése szerint az illegális migráció drámai mértékben visszaesett az osztrák–magyar határszakaszon:

míg tavaly januárban közel 1900 illegális migránst igazoltattak, idén ugyanez a szám mindössze 29 volt.

A Kronen Zeitung beszámolója szerint Karner a fordulat okai között egyértelműen megnevezte a szerb vízumrendszer szigorítását, valamint a magyar rendőrséggel folytatott együttműködést.

Zelenszkij aláírt: Ukrajna honosítja a külföldi zsoldosokat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy az ukrán hadseregben szolgáló külföldi zsoldosok ideiglenes tartózkodási engedélyt, később pedig akár ukrán állampolgárságot kapjanak.

A jogszabály értelmében a külföldi katonák a szerződésük teljes időtartamára, illetve annak meghosszabbítására is tartózkodási engedélyhez juthatnak, valamint külön szociális és egészségügyi garanciákban részesülnek. A törvény szövegét az ukrán parlament hivatalosan is közzétette.

NATO és orosz hadihajók egymás árnyékában

A Földközi-tenger nyugati felén, Szardíniától keletre, napok óta egymást figyeli az orosz Szeveromorszk romboló és az olasz haditengerészet ITS Spartaco Schergat fregattja.

Az olasz Itamilradar szerint az olasz légierő Beechcraft felderítőgépe hosszasan körözött a térségben, miközben mindkét hadihajó viszonylag kis távolságban hajózott. A katonai zsargon ezt a helyzetet „farkasszemnek” nevezi:

egyik fél sem lép át jogi vagy katonai határokat, de a jelenlét egyértelmű üzenetet hordoz.

Bár az orosz romboló jelenlétét hivatalosan időjárási okokkal magyarázzák, a tartós együttállás és a folyamatos megfigyelés jól mutatja, hogy a NATO–orosz erőpróba már nemcsak Kelet-Európában, hanem a Földközi-tengeren is zajlik.

***

Fotó: Adrian DENNIS / AFP
 

 

