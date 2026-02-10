Ausztria magyar állásponton, Ukrajna honosít, a Földközi-tengeren pedig már tudják, mit jelent a „farkasszem”

Miközben Bécs látványosan a magyar határvédelmi politika mellé állt, Kijev újabb lépést tett a külföldi harcosok honosítása érdekében, Európa déli peremén pedig egyre nyíltabban ütköznek a NATO és Oroszország érdekei. Ezeket a cikkeket olvasták a legtöbben a Mandineren, február 9-én.

Ausztria végre a magyar álláspont mellett

Hosszú évek után először nyíltan a magyar határvédelmi politika mellé állt Ausztria, az eredmények pedig nem is maradtak el. Gerhard Karner osztrák belügyminiszter bejelentése szerint az illegális migráció drámai mértékben visszaesett az osztrák–magyar határszakaszon: