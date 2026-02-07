Aggasztó a helyzet Ukrajnában: a lakók életveszélyes módszerrel próbálják elkerülni a szomjanhalást

Ukrajna belépett a végső összeomlás fázisába: felszólították a lakosságot, az éhen- és szomjanhalás veszélye fenyegeti őket
A fűtési infrastruktúra súlyos sérülései miatt Ukrajna egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe kerül.
Már ott tartanak az ukrán polgárok, hogy hólevet kénytelenek inni.
A hosszú ideig tartó víz- és áramkimaradások miatt Nemcsak a kijeviek, de más ukrán városok lakói is havat olvasztanak, hogy azt háztartási célokra használhassák. A közösségi médiában is egyre több helyütt felbukkanó jelenségről a kijevi betegségkontroll- és megelőzési központ orvosa, Andrij Koszinov az Unionnak elmondta: csakis végső esetben, és kizárólag városon kívüli hó esetén szabad felhasználni, és akkor is saját felelősségre – írja a hirado.hu.
A szakember a városi hó fogyasztását viszont semmilyen körülmények között nem javasolja. „Laborunkban a víz minőségét számos tényező alapján vizsgáljuk: kémiai összetétel, pH, só és egyéb szennyezőanyag-tartalom, valamint bakteriológiai vizsgálatok. Ezek nélkül nem lehet biztos abban az ember, hogy a víz fogyasztható. Nem tudni, milyen körülmények között volt a hó: állatok léphettek rá, biológiai szennyeződés érhette, vagy felszíni szennyeződéseket szívhatott magába – magyarázta.
Koszinov leszögezte: a mai nagyvárosok jelentősen eltérnek a száz évvel ezelőtti városoktól, amikor a havat még fogyasztásra is használták.
Ma a gyárak, üzemek és a megnövekedett közlekedés miatt a levegőbe kerülő káros anyagok a hóra rakódnak, különösen, ha hosszabb ideig a talajon marad, ezért a hóvízben veszélyes vegyi anyagok is lehetnek.
Koszinov szerint a hóvíz forralása maximum csökkentheti a kockázatot,
mivel elpusztítja a baktériumok és mikroorganizmusok egy részét, ez azonban csak a biológiai kockázatot mérsékli, a vegyi szennyeződéseket nem távolítja el.
A hóvízben továbbra is lehetnek például üzemanyag-maradványok, kenőanyagok, kipufogógázok vagy erőműi kibocsátások. Különösen veszélyes a forgalmas utak, benzinkutak környékéről gyűjtött hó, emellett a városokban a tél folyamán kémiai anyagokat is használnak az utak tisztítására, amelyek a hóban maradnak.
A szakember szerint azonban a városi hó nem teljesen hasznavehetetlen: alkalmazható például WC-öblítésre vagy takarításra, de semmiképp sem alkalmas edények mosására vagy fürdésre.
Nyitókép: Ivan SAMOILOV / AFP