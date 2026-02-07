Aggasztó a helyzet Ukrajnában: a lakók életveszélyes módszerrel próbálják elkerülni a szomjanhalást

Ma a gyárak, üzemek és a megnövekedett közlekedés miatt a levegőbe kerülő káros anyagok a hóra rakódnak, különösen, ha hosszabb ideig a talajon marad, ezért a hóvízben veszélyes vegyi anyagok is lehetnek.

Koszinov szerint a hóvíz forralása maximum csökkentheti a kockázatot,

mivel elpusztítja a baktériumok és mikroorganizmusok egy részét, ez azonban csak a biológiai kockázatot mérsékli, a vegyi szennyeződéseket nem távolítja el.

A hóvízben továbbra is lehetnek például üzemanyag-maradványok, kenőanyagok, kipufogógázok vagy erőműi kibocsátások. Különösen veszélyes a forgalmas utak, benzinkutak környékéről gyűjtött hó, emellett a városokban a tél folyamán kémiai anyagokat is használnak az utak tisztítására, amelyek a hóban maradnak.

A szakember szerint azonban a városi hó nem teljesen hasznavehetetlen: alkalmazható például WC-öblítésre vagy takarításra, de semmiképp sem alkalmas edények mosására vagy fürdésre.