02. 16.
hétfő
A saját EU-integrációs szakértője borította Zelenszkijre a jeges vizet: Ukrajna szörnyű állapotban van

2026. február 16. 19:34

Ivanna Klimpus-Cincadze a 2027-es csatlakozás esélyeiről is beszélt.

2026. február 16. 19:34
null

Az ukrán parlament EU-integrációs bizottságának elnöke nyilvánosan bírálta Volodimir Zelenszkij azon kijelentéseit, amelyek szerint Ukrajna 2027-re technikailag készen állhat az uniós csatlakozásra – írta meg a Slawa TV.

„Nemcsak az Európai Unión belüli politikai helyzettől és szándéktól függ minden, hanem attól is, hogy mi magunk hogyan haladunk a szükséges belső reformokkal. Ezen a téren pedig egyelőre sajnos komoly megtorpanást tapasztalok” – fogalmazott Ivanna Klimpus-Cincadze.

Zelenszkij január végén ezzel szemben arról beszélt, hogy Ukrajna akár 2026 végére felkészülhet a csatlakozásra.

Tehát Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása – amelyet Ursula von der Leyen törekvései is sürgetnek, akár már 2027-es időponttal – több szempontból is komoly kihívást jelenthet az Európai Unió számára. Egy ilyen lépés nemcsak annak kockázatát hordozza, hogy az EU közvetlenül érintetté válna az Oroszországgal zajló háborúban, hanem gazdasági értelemben is jelentős terhet róna a tagállamokra, hiszen Ukrajna felzárkóztatása rendkívüli forrásokat és hosszú távú elköteleződést igényelne.

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

csulak
2026. február 16. 20:21
Orkrajna nem kepes onalloan fenntartani sem a gazdasagat sem mast, velejeig korrupt, NEM valo az EU-ba
lyon-v-2
2026. február 16. 20:10
Majd esetleg csak szépen jelentkezési sorrendben és persze ha teljesülnek maradéktalanul a csatlakozás feltételei amik az ő esetükben jelenleg, ép ésszel fogalmazva abszolút lehetetlen. Bár szerintem addigra ez az egész jelenlegi " agyilag gugolós budi" ha ilyen formában marad ahogyan most van akkor saját magát fogja felemészteni, főleg ilyen "gyorsított" ukrániai csatlakozókkal szinte biztosan. Ha.. adja az ég és megjönne az EU-s vezetők esze, akkor is először a törökök és utána szép sorban.. az ukránok majd talán 50 - 60 év múlva.... Kár is erről még gondolkodni is az ő esetükben, meg addigra már teljesen más felállás is lehet.
hexahelicene
2026. február 16. 20:08
2027-ben sem lesz békeegyezmény, úgyhogy 2027-ben fUckrajna biztos nem lesz EU tag.
