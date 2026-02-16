A saját EU-integrációs szakértője borította Zelenszkijre a jeges vizet: Ukrajna szörnyű állapotban van

Az ukrán parlament EU-integrációs bizottságának elnöke nyilvánosan bírálta Volodimir Zelenszkij azon kijelentéseit, amelyek szerint Ukrajna 2027-re technikailag készen állhat az uniós csatlakozásra – írta meg a Slawa TV.

„Nemcsak az Európai Unión belüli politikai helyzettől és szándéktól függ minden, hanem attól is, hogy mi magunk hogyan haladunk a szükséges belső reformokkal. Ezen a téren pedig egyelőre sajnos komoly megtorpanást tapasztalok” – fogalmazott Ivanna Klimpus-Cincadze.