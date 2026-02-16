A saját EU-integrációs szakértője borította Zelenszkijre a jeges vizet: Ukrajna szörnyű állapotban van

Zelenszkijék a magyar ellátásbiztonságot veszélyeztetik: a MOL rendkívüli lépést tett
Az ukrán rezsim a magyar kampányidőszakra időzítette „lépését”.
Ivanna Klimpus-Cincadze a 2027-es csatlakozás esélyeiről is beszélt.
Az ukrán parlament EU-integrációs bizottságának elnöke nyilvánosan bírálta Volodimir Zelenszkij azon kijelentéseit, amelyek szerint Ukrajna 2027-re technikailag készen állhat az uniós csatlakozásra – írta meg a Slawa TV.
„Nemcsak az Európai Unión belüli politikai helyzettől és szándéktól függ minden, hanem attól is, hogy mi magunk hogyan haladunk a szükséges belső reformokkal. Ezen a téren pedig egyelőre sajnos komoly megtorpanást tapasztalok” – fogalmazott Ivanna Klimpus-Cincadze.
Zelenszkij január végén ezzel szemben arról beszélt, hogy Ukrajna akár 2026 végére felkészülhet a csatlakozásra.
Tehát Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása – amelyet Ursula von der Leyen törekvései is sürgetnek, akár már 2027-es időponttal – több szempontból is komoly kihívást jelenthet az Európai Unió számára. Egy ilyen lépés nemcsak annak kockázatát hordozza, hogy az EU közvetlenül érintetté válna az Oroszországgal zajló háborúban, hanem gazdasági értelemben is jelentős terhet róna a tagállamokra, hiszen Ukrajna felzárkóztatása rendkívüli forrásokat és hosszú távú elköteleződést igényelne.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán rezsim a magyar kampányidőszakra időzítette „lépését”.
Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP