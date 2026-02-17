Hiába próbálkozott az ellenzéki sajtó, az amerikai külügyminiszter megerősítette, ha kell, lesz amerikai védőpajzs
A pénzügyi védőpajzsra egyelőre nincs szüksége Magyarországnak, ezért sincs róla egyelőre konkrét megállapodás.
Marco Rubio megerősítette.
„Aranykor a magyar-amerikai kapcsolatokban! Marco Rubio megerősítette, hogy az Egyesült Államok számára stratégiai érdek, hogy Magyarország eredményes és stabil legyen, és tovább kívánják mélyíteni a washingtoni–budapesti partnerséget Orbán Viktorral.
Washington támogatja, hogy Magyarország következetesen a béke oldalán maradjon, és saját szuverén nemzeti prioritásai alapján alakítsa politikáját.Úgy látszik a balos sajtó is hiába erőlködött, van amerikai védőpajzs, az időkorlát nélküli szankciós mentesség pedig mindaddig fennáll, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke.
Magyarország volt az egyetlen Európában, amely már az elejétől kezdve támogatta Donald Trump békeerőfeszítéseit, most az amerikai külügyminiszter és a magyar kormányfő pedig újra megerősítette, a békecsúcs továbbra is Budapesten lesz.
Amerikai támogatással tehát fenntartjuk a rezsicsökkentést és továbbra is minden eszközzel támogatjuk az amerikai béketörekvéseket. Hajrá, Magyarország!”
Ursula von der Leyen ügyelne a látszatra.
Nyitókép forrása: SAUL LOEB/AFP