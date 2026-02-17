„Aranykor a magyar-amerikai kapcsolatokban! Marco Rubio megerősítette, hogy az Egyesült Államok számára stratégiai érdek, hogy Magyarország eredményes és stabil legyen, és tovább kívánják mélyíteni a washingtoni–budapesti partnerséget Orbán Viktorral.

Washington támogatja, hogy Magyarország következetesen a béke oldalán maradjon, és saját szuverén nemzeti prioritásai alapján alakítsa politikáját.Úgy látszik a balos sajtó is hiába erőlködött, van amerikai védőpajzs, az időkorlát nélküli szankciós mentesség pedig mindaddig fennáll, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke.