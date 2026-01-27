Ft
andrij szibiha orosz-ukrán háború egyesült államok ukrajna oroszország

Zelenszkij találkozni akar Putyinnal: erről a két kérdésről mindenképp személyesen egyeztetne az orosz elnökkel

2026. január 27. 22:00

Az ukrán külügyminiszter szerint az orosz tárgyaló delegáció összetétele jelentős minőségi változáson esett át.

2026. január 27. 22:00
null

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az Európai Pravda European Truth című műsorának adott interjúban élesen bírálta Magyarországot, és azt mondta, Orbán Viktor fenyegetést jelent a magyar népre.

Az interjúban Szibiha arról is beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij elnök kész találkozni Vlagyimir Putyinnal, hogy megbeszéljék a megegyezés útjában álló két legfontosabb kérdést.

Hangsúlyozta, a béke szempontjából nagy előrelépést jelent, hogy Abu-Dzabiban sor került háromoldalú tárgyalásokra Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével. Sőt, az ukrán és az orosz delegációk között közvetlen találkozókra is sor került. Utóbbival kapcsolatban megállapította, hogy az összetétele minőségi változáson ment keresztül.

„Más emberek voltak ott, és már nem hangzottak el áltörténelmi előadások. A beszélgetések sokkal fókuszáltabbak voltak”

 – nyilatkozta. Elmondta, a katonai blokk képviselői is külön tárgyalást folytattak, érdemi egyeztetéseket folytattak a tűzszünet paramétereiről.

Ez a két legérzékenyebb kérdés, amiről Zelenszkij személyesen akar beszélni Putyinnal

Elmondta, Ukrajna egy húszpontos béketerv aláírására készül, amelyet az Egyesült Államokkal együtt dolgoztak ki, de még ebben is vannak olyan pontok, amikről egyelőre nem sikerült megállapodni.

A két legérzékenyebb kérdés, mi még megoldásra vár:

a területi kérdések rendezése és a zaporizzsjai atomerőmű ügye.

Hangsúlyozta, Zelenszkij ezek megoldása miatt szeretne találkozni Putyinnal.

A húszpontos béketervről elmondta, ez jelenleg egy kétoldalú dokumentum, amelyet az Egyesült Államok és Ukrajna, valamint az Egyesült Államok és Oroszország írná alá.

„Jelenleg ez a konstrukció van napirenden, de a tárgyalások még folynak” – mondta, és hozzátette, bár Európa nem venne részt a béketerv aláírásában, az abban foglaltakról az európai féllel is egyeztetnek előre.

Kijelentette, a békemegállapodásnak akkor van értelme, ha Ukrajna elég erőt tud felmutatni Oroszországgal szemben annak betartatására. Hangsúlyozta, ennek érdekében már több európai partner megerősítette, hogy saját kontingenst küld Ukrajna területére, de a részletek még kidolgozás alatt állnak. Megjegyezte, emellett Ukrajnának is szüksége van saját, önálló légvédelmi és nagy hatótávolságú fegyverrendszerek gyártására, hogy az orosz fél megértse, milyen következményekkel jár a béke megsértése.

Nyitókép: AFP/Genya Savilov


 

Da Vinci
2026. január 27. 23:29
Van egy olyan röhögős felvétel Putyinról. Mikor ezt meghallja elkészül majd a második.
tapir32
2026. január 27. 23:20
A renitens EU tagállamok nem álltak be a háború ellenzői, a Patrióták és Orbán Viktor mögé. Józan ésszel és az európai kultúra értékei alapján az volt az elvárható, hogy az EU mielőbbi békét akar ahelyett, hogy kiélezi és elmélyíti a konfliktust és bármi áron támogatja a háborút. Azt a problémát kell megoldani, hogy az ukrán nép ne nyomorogjon tovább és ne haljanak meg további százezrek.
Palmoilfree
2026. január 27. 23:15
Az ukrán elnök által kiadott rendelet szerint Ukrajna nem tárgyal Oroszországgal, amíg Putyin az elnök. A döntés azután született, hogy a Kreml több ukrajnai megyét annektált. Zelenszkij korábban is figyelmeztette az orosz vezetést, hogy az annektálással ellehetetlenülnek a tárgyalások. 2022.
La Piovra
2026. január 27. 23:11
Elképzelem ezt a pojácát, hóna alatt a húsz pontjával és ballag az egyeztetésre. Putyin egy olyan hosszú asztalhoz ülteti ezt a faszt, aminek a vége Kijevben van. Aztán feldugatja vele Szibiha seggébe a húsz pontjukat.
