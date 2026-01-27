Zelenszkij találkozni akar Putyinnal: erről a két kérdésről mindenképp személyesen egyeztetne az orosz elnökkel

A két legérzékenyebb kérdés, mi még megoldásra vár:

a területi kérdések rendezése és a zaporizzsjai atomerőmű ügye.

Hangsúlyozta, Zelenszkij ezek megoldása miatt szeretne találkozni Putyinnal.

A húszpontos béketervről elmondta, ez jelenleg egy kétoldalú dokumentum, amelyet az Egyesült Államok és Ukrajna, valamint az Egyesült Államok és Oroszország írná alá.

„Jelenleg ez a konstrukció van napirenden, de a tárgyalások még folynak” – mondta, és hozzátette, bár Európa nem venne részt a béketerv aláírásában, az abban foglaltakról az európai féllel is egyeztetnek előre.