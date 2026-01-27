Zelenszkij találkozni akar Putyinnal: erről a két kérdésről mindenképp személyesen egyeztetne az orosz elnökkel

Kiverte a biztosítékot Kijevben: Ukrajna külügyminisztere szerint Orbán Viktor „fenyegetést jelent” a magyar népre
A nácizás után újabb elképesztő hangnemű diplomáciai támadás érkezett Andrij Szibihától.
Az ukrán külügyminiszter szerint az orosz tárgyaló delegáció összetétele jelentős minőségi változáson esett át.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az Európai Pravda European Truth című műsorának adott interjúban élesen bírálta Magyarországot, és azt mondta, Orbán Viktor fenyegetést jelent a magyar népre.
Az interjúban Szibiha arról is beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij elnök kész találkozni Vlagyimir Putyinnal, hogy megbeszéljék a megegyezés útjában álló két legfontosabb kérdést.
Hangsúlyozta, a béke szempontjából nagy előrelépést jelent, hogy Abu-Dzabiban sor került háromoldalú tárgyalásokra Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével. Sőt, az ukrán és az orosz delegációk között közvetlen találkozókra is sor került. Utóbbival kapcsolatban megállapította, hogy az összetétele minőségi változáson ment keresztül.
Produktívnak és biztatónak nevezte Washington az orosz–ukrán–amerikai egyeztetéseket, amelyek a háború befejezésének lehetőségeit vizsgálták.
„Más emberek voltak ott, és már nem hangzottak el áltörténelmi előadások. A beszélgetések sokkal fókuszáltabbak voltak”
– nyilatkozta. Elmondta, a katonai blokk képviselői is külön tárgyalást folytattak, érdemi egyeztetéseket folytattak a tűzszünet paramétereiről.
Elmondta, Ukrajna egy húszpontos béketerv aláírására készül, amelyet az Egyesült Államokkal együtt dolgoztak ki, de még ebben is vannak olyan pontok, amikről egyelőre nem sikerült megállapodni.
A két legérzékenyebb kérdés, mi még megoldásra vár:
a területi kérdések rendezése és a zaporizzsjai atomerőmű ügye.
Hangsúlyozta, Zelenszkij ezek megoldása miatt szeretne találkozni Putyinnal.
A húszpontos béketervről elmondta, ez jelenleg egy kétoldalú dokumentum, amelyet az Egyesült Államok és Ukrajna, valamint az Egyesült Államok és Oroszország írná alá.
„Jelenleg ez a konstrukció van napirenden, de a tárgyalások még folynak” – mondta, és hozzátette, bár Európa nem venne részt a béketerv aláírásában, az abban foglaltakról az európai féllel is egyeztetnek előre.
Kijelentette, a békemegállapodásnak akkor van értelme, ha Ukrajna elég erőt tud felmutatni Oroszországgal szemben annak betartatására. Hangsúlyozta, ennek érdekében már több európai partner megerősítette, hogy saját kontingenst küld Ukrajna területére, de a részletek még kidolgozás alatt állnak. Megjegyezte, emellett Ukrajnának is szüksége van saját, önálló légvédelmi és nagy hatótávolságú fegyverrendszerek gyártására, hogy az orosz fél megértse, milyen következményekkel jár a béke megsértése.
Nyitókép: AFP/Genya Savilov