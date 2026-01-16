Ft
01. 16.
péntek
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij energetikai odessza elnök orosz-ukrán háború oroszország

Zelenszkij diktátor-üzemmódba kapcsolt: egyetlen napot adott rá embereinek, hogy kihúzzák a gödörből

2026. január 16. 07:51

Ukrajna sosem látott energiaválságba került.

2026. január 16. 07:51
null

Az áramimport fokozását sürgette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök esti videóüzenetében. Kijelentette: egy napot kap a kabinet, hogy begoldással rukkoljon elő a válságos energiaellátás orvoslására.

Mindenekelőtt az áram importját és a tartalékellátás lehetőségeit fokozni kell – mondta. Ehhez – mint fogalmazott – a helyi kormányzati szervek és az energetikai vállalatok szorosabb együttműködésére van szükség. Közölte azt is, hogy napi szinten fog egyeztetni a kormánytagokkal és a regionális illetékesekkel az orosz katonai csapások által sújtott ukrán energetikai szektorban kialakult helyzetet illetően.

Beszámolt arról, külön egyeztetett a nemrég kinevezett Mihajlo Fedorov védelmi miniszterrel és Anatolij Krivonoskóval, a légierő parancsnokával az energetikai létesítmények védelméről. 

Ma is heves légicsapások voltak Harkivban, éppen a létfontosságú infrastruktúra ellen. Drónok repültek kora reggel és most este Kijev ellen”

 – mondta.

Kiemelte, hogy továbbra is nehéz a helyzet az Oroszországgal közös határvidéken, valamint Dnyipropetrovszk és Odessza régiókban. Zelenszkij bejelentette, hogy egyeztetni fog szövetségeseivel a légvédelem erősítése végett. Mint mondta, Mark Rutte NATO-főtitkárral már beszélt légvédelmi rakéták beszerzéséről.

Zelenszkij egyben kijelentette, hogy Ukrajna sosem volt és sosem lesz akadálya a békének, miután Donald Trump amerikai elnök a Reuters hírügynökségnek adott szerdai nyilatkozatában arról beszélt, hogy Ukrajna kevésbé hajlandó a megállapodásra, mint Oroszország. Trump elnök arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok vezette tárgyalások miért nem hoztak áttörést, mindössze úgy felelt, hogy „Zelenszkij”.

Az Ukrenergo állami áramszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint mintegy 2450 megawattot tudnak importálni a szomszédos Lengyelország, Románia, Szlovákia és Magyoroszág területéről a hiányok fedezésére.

Olekszij Kuleba helyreállításért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes Telegram-oldalán arról számolt be, hogy orosz rakétatalálat ért egy máltai lobogó alatt közlekedő teherhajót az Odesszától délre fekvő Csornomorszk kikötőjében. A történtek során egy tengerész megsebesült, illetve megrongálódott három – berakodásra váró – konténer is.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

 

