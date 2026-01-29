Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij luxemburgi brüsszel európai unió ukrajna

Zelenszkij alig hitt a fülének: Brüsszel szomszédja mondta el azt, amit a magyarok már régóta emlegetnek

2026. január 29. 14:18

A nyilatkozat szerint Ukrajnának fel kell hagynia az ultimátumszerű követelésekkel.

2026. január 29. 14:18
null

Határozott üzenetet intézett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz Xavier Bettel luxemburgi külügyminiszter Brüsszelben, az uniós külügyminiszterek tanácskozását megelőzően – számolt be a Strana.

A diplomata egyértelművé tette: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Ukrajnának fel kell hagynia az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos ultimátumszerű követelésekkel, mivel azok nem szolgálják az ország hosszú távú érdekeit.

Bettel hangsúlyozta, hogy az Európai Unió bővítési folyamata nem ismer kivételezést, a csatlakozási feltételek minden tagjelöltre azonos módon vonatkoznak. Szerinte az ukrán vezetés azon várakozásai, hogy Ukrajna már a közeljövőben az EU tagjává válhat, nincsenek összhangban a közösség szabályrendszerével.

Ezt is ajánljuk a témában

A luxemburgi külügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Uniónak világos, közösen elfogadott kritériumai vannak, amelyeket nem lehet egyes országok esetében rugalmasabban kezelni, míg másoknál szigorúan számon kérni. Mint fogalmazott, az ultimátumok helyett a szabályok betartása vezethet előre.

A luxemburgi politikus egyúttal arra is emlékeztetett, hogy Ukrajna helyzete az európai és az amerikai támogatás nélkül lényegesen rosszabb lenne. A nyilatkozat súlyát tovább növeli, hogy Friedrich Merz német kancellár korábban már arról beszélt: Ukrajna még 2027-ben sem állhat készen az Európai Unióhoz való csatlakozásra.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Petras Malukas / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
aninom
2026. január 29. 14:43
Felébredt csipkerózsika álmából a Luxi külügyér. Az EU már régen nem a jogállamiság talaján működik. És sajnos Ukrajna csatlakozását sem ő, sem Orbán nem fogja tudni megakadályozni. A békefeltételek legelső pontja lesz az EU tagság, ezt mindkét fél támogatja. Orbán sem fogja megvétózni, mert akkor ő állna a békekötés útjába. Ha kell Trump beszél vele.
Válasz erre
1
2
Ízisz
•••
2026. január 29. 14:36 Szerkesztve
Z. Ezek után Xavier Bettel luxemburgi külügyminiszter is fel fog kerülni az ukránok halállistájára??? ❓🤔 És Merz is???❓ 👇🤔 " A nyilatkozat súlyát tovább növeli, hogy Friedrich Merz német kancellár korábban már arról beszélt: Ukrajna még 2027-ben sem állhat készen az Európai Unióhoz való csatlakozásra."
Válasz erre
1
0
cserresznye
2026. január 29. 14:30
" a tanácskozás előtt", és a tanácskozáson is elmondta a luxi külügyes??? vagy ott hallgatott? esetleg ő is kiment kávézni?
Válasz erre
0
1
angeleye
2026. január 29. 14:29
Ennek nincs isiásza?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!