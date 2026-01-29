Zelenszkij alig hitt a fülének: Brüsszel szomszédja mondta el azt, amit a magyarok már régóta emlegetnek

A luxemburgi külügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Uniónak világos, közösen elfogadott kritériumai vannak, amelyeket nem lehet egyes országok esetében rugalmasabban kezelni, míg másoknál szigorúan számon kérni. Mint fogalmazott, az ultimátumok helyett a szabályok betartása vezethet előre.

A luxemburgi politikus egyúttal arra is emlékeztetett, hogy Ukrajna helyzete az európai és az amerikai támogatás nélkül lényegesen rosszabb lenne. A nyilatkozat súlyát tovább növeli, hogy Friedrich Merz német kancellár korábban már arról beszélt: Ukrajna még 2027-ben sem állhat készen az Európai Unióhoz való csatlakozásra.