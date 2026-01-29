Zelenszkij alig hitt a fülének: Brüsszel szomszédja mondta el azt, amit a magyarok már régóta emlegetnek

Sokkoló számok: Ukrajna öt év alatt négyszer annyi pénzt kap az EU-tól, mint amennyit mi húsz év alatt összesen láttunk
Kijózanító számok láttak napvilágot Brüsszel valódi prioritásairól.
A nyilatkozat szerint Ukrajnának fel kell hagynia az ultimátumszerű követelésekkel.
Határozott üzenetet intézett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz Xavier Bettel luxemburgi külügyminiszter Brüsszelben, az uniós külügyminiszterek tanácskozását megelőzően – számolt be a Strana.
A diplomata egyértelművé tette:
Ukrajnának fel kell hagynia az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos ultimátumszerű követelésekkel, mivel azok nem szolgálják az ország hosszú távú érdekeit.
Bettel hangsúlyozta, hogy az Európai Unió bővítési folyamata nem ismer kivételezést, a csatlakozási feltételek minden tagjelöltre azonos módon vonatkoznak. Szerinte az ukrán vezetés azon várakozásai, hogy Ukrajna már a közeljövőben az EU tagjává válhat, nincsenek összhangban a közösség szabályrendszerével.
A luxemburgi külügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Uniónak világos, közösen elfogadott kritériumai vannak, amelyeket nem lehet egyes országok esetében rugalmasabban kezelni, míg másoknál szigorúan számon kérni. Mint fogalmazott, az ultimátumok helyett a szabályok betartása vezethet előre.
A luxemburgi politikus egyúttal arra is emlékeztetett, hogy Ukrajna helyzete az európai és az amerikai támogatás nélkül lényegesen rosszabb lenne. A nyilatkozat súlyát tovább növeli, hogy Friedrich Merz német kancellár korábban már arról beszélt: Ukrajna még 2027-ben sem állhat készen az Európai Unióhoz való csatlakozásra.
„Az ukránok csatlakozása azonnal az EU halálát jelentené” – fogalmazott az egyik olvasó.
