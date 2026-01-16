Ft
01. 16.
péntek
gazdaság Németország Magyarország munkahely Szijjártó Péter

Végérvényesen feladta Németország: hiába erőlködtek, minden kicsúszott a kezükből

2026. január 16. 11:47

A szakértők szerint a helyzet csak romlani fog.

2026. január 16. 11:47
null

A Mercedes-Benz a Kecskeméten működő gyárába helyezi át az A-osztály modell kizárólagos gyártását, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősített – hívta fel rá a figyelmet a Berliner Zeitung.

A döntés hátterében Németország magas költségei és szigorú szabályozása állnak, miközben Magyarország versenyképesebb feltételeket kínál.

Ferdinand Dudenhöffer autóipari szakértő szerint ez figyelmeztető jel Németországnak, szerinte további gyártók követhetik a példát. Stefan Reindl iparági elemző ugyanakkor úgy látja, hogy a lépés inkább rugalmas kapacitáskezelést jelent, nem teljes kivonulást.

Frank Schwope autóipari oktató szerint a munkahelyek külföldre telepítése folytatódni fog;

különösen az autóipari beszállítókat érinti érzékenyen az átalakulás. A német Autóipari Szövetség (VDA) szóvivője kiemelte: Németország versenyképességének hiánya veszélyezteti a növekedést és munkahelyeket, ezért sürgeti az EU-t és Berlint a gazdasági környezet javítására.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

 

sanya55-2
2026. január 16. 14:22
KELET NÉMETEK LEVÁLNAK A FEJLETLEN NYUGATRÓL! ELŐBB-UTÓBB
csulak
2026. január 16. 13:51
nem kell aggodni, megmondtak : "wir schaffen das"
angie1
2026. január 16. 13:40
Minden csak akarat és megfelelő mennyiségű és minőségű munka kérdése. No meg nem bábkormányokat kell országok élére ültetni...
pandalala
2026. január 16. 13:34
" Karcol Vasvári Vivien legújabb fotója, egy szál semmiben suhan a havon Origo "
