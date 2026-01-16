Végérvényesen feladta Németország: hiába erőlködtek, minden kicsúszott a kezükből

Mindenről kitálaltak Brüsszelben: még a választások előtt megkezdenék Ukrajna felvételét az Európai Unióba
Marta Kos a konkrét tervet és az időpontot is kikotyogta.
A szakértők szerint a helyzet csak romlani fog.
A Mercedes-Benz a Kecskeméten működő gyárába helyezi át az A-osztály modell kizárólagos gyártását, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősített – hívta fel rá a figyelmet a Berliner Zeitung.
A döntés hátterében Németország magas költségei és szigorú szabályozása állnak, miközben Magyarország versenyképesebb feltételeket kínál.
Ferdinand Dudenhöffer autóipari szakértő szerint ez figyelmeztető jel Németországnak, szerinte további gyártók követhetik a példát. Stefan Reindl iparági elemző ugyanakkor úgy látja, hogy a lépés inkább rugalmas kapacitáskezelést jelent, nem teljes kivonulást.
Frank Schwope autóipari oktató szerint a munkahelyek külföldre telepítése folytatódni fog;
különösen az autóipari beszállítókat érinti érzékenyen az átalakulás. A német Autóipari Szövetség (VDA) szóvivője kiemelte: Németország versenyképességének hiánya veszélyezteti a növekedést és munkahelyeket, ezért sürgeti az EU-t és Berlint a gazdasági környezet javítására.
Ezt is ajánljuk a témában
Marta Kos a konkrét tervet és az időpontot is kikotyogta.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP