Végérvényesen feladta Németország: hiába erőlködtek, minden kicsúszott a kezükből

A Mercedes-Benz a Kecskeméten működő gyárába helyezi át az A-osztály modell kizárólagos gyártását, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősített – hívta fel rá a figyelmet a Berliner Zeitung.

A döntés hátterében Németország magas költségei és szigorú szabályozása állnak, miközben Magyarország versenyképesebb feltételeket kínál.

Ferdinand Dudenhöffer autóipari szakértő szerint ez figyelmeztető jel Németországnak, szerinte további gyártók követhetik a példát. Stefan Reindl iparági elemző ugyanakkor úgy látja, hogy a lépés inkább rugalmas kapacitáskezelést jelent, nem teljes kivonulást.