Mindenről kitálaltak Brüsszelben: még a választások előtt megkezdenék Ukrajna felvételét az Európai Unióba

Az Európai Bizottság új javaslata szerint a csatlakozni kívánó országok – köztük Albánia, Grúzia, Moldova, Ukrajna és Montenegró – korlátozott szavazati joggal léphetnének be az EU-ba – írja a Politico.

Edi Rama albán miniszterelnök támogatja az ötletet, míg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ragaszkodik a teljes jogú tagsághoz.

Jakov Milatović montenegrói elnök nem lát szükséget feltételek módosítására. A bővítési folyamatot Magyarország többször is blokkolta vétójával, különösen Ukrajna esetében.