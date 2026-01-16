Ft
vétó Marta Kos Brüsszel Magyarország Albánia Ukrajna Moldova tagság Európai Bizottság Európai Unió

Mindenről kitálaltak Brüsszelben: még a választások előtt megkezdenék Ukrajna felvételét az Európai Unióba

2026. január 16. 10:57

Marta Kos a konkrét tervet és az időpontot is kikotyogta.

2026. január 16. 10:57
null

Az Európai Bizottság új javaslata szerint a csatlakozni kívánó országok – köztük Albánia, Grúzia, Moldova, Ukrajna és Montenegró – korlátozott szavazati joggal léphetnének be az EU-ba – írja a Politico.

Edi Rama albán miniszterelnök támogatja az ötletet, míg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ragaszkodik a teljes jogú tagsághoz.

Jakov Milatović montenegrói elnök nem lát szükséget feltételek módosítására. A bővítési folyamatot Magyarország többször is blokkolta vétójával, különösen Ukrajna esetében.

Az uniós bővítésért felelős biztos, Marta Kos hangsúlyozta: konkrét javaslatokat február-márciusban terjesztenek elő;

céljuk hatékonyabb döntéshozatal és külső befolyás elleni védelem.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

 

OszkárOszi
2026. január 16. 11:40
Ezek meddig pumpálják még ezt a rozsdás vonatkereket?Ki fog durranni, és az nagyot szól majd!
yalaelnok
2026. január 16. 11:39
nevetséges erőlködés csak nehogy beszarjon Marta Kos
pandalala
2026. január 16. 11:39 Szerkesztve
" A tervezett változtatások értelmében a 2025. április 1-je után érkező ukrán állampolgárok a jövőben nem lennének jogosultak a Bürgergeldre (állampolgári alapjövedelemre), hanem a jóval alacsonyabb összegű menedékkérői ellátásban részesülnének. A jogszabálytervezetet január közepén terjesztették a Bundestag elé, elfogadásához azonban még a parlament és a Bundesrat jóváhagyása is szükséges ...." mandiner.hu ( mandiner.hu/kulfold/2026/01/harangoztak-ukrajnanak-legfobb-tamogatojuk-elzarna-a-penzcsapot-megszoritassal-sujtana-az-orszagot )
masikhozzaszolo
2026. január 16. 11:38
/Szóval, akkor menjünk bele,/ Hát, majdnem. Megígérjük, megkapunk minden pénzt, aztán mégse megyünk bele. Ez az uniós eljárás. Így csinálják. Lásd Navracsics: év végére jönnek a pénzek. Hát nem.
