Mindenről kitálaltak Brüsszelben: még a választások előtt megkezdenék Ukrajna felvételét az Európai Unióba

Benyújtotta a számlát Zelenszkij: végre előállt a farbával, ezt követeli Magyarországtól
Nagy bajban van Ukrajna.
Marta Kos a konkrét tervet és az időpontot is kikotyogta.
Az Európai Bizottság új javaslata szerint a csatlakozni kívánó országok – köztük Albánia, Grúzia, Moldova, Ukrajna és Montenegró – korlátozott szavazati joggal léphetnének be az EU-ba – írja a Politico.
Edi Rama albán miniszterelnök támogatja az ötletet, míg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ragaszkodik a teljes jogú tagsághoz.
Jakov Milatović montenegrói elnök nem lát szükséget feltételek módosítására. A bővítési folyamatot Magyarország többször is blokkolta vétójával, különösen Ukrajna esetében.
Az uniós bővítésért felelős biztos, Marta Kos hangsúlyozta: konkrét javaslatokat február-márciusban terjesztenek elő;
céljuk hatékonyabb döntéshozatal és külső befolyás elleni védelem.
