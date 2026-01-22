Ft
01. 22.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
geran - 5 Németország orosz-ukrán háború drón amerika chip alkatrész

Vaj van a fülük mögött: nyugati alkatrészeket találtak a pusztító orosz drónok belsejében

2026. január 22. 13:33

Az oroszok új drónja nyugati technológiájú mikrochipeket is tartalmaz.

2026. január 22. 13:33
null

Az ukrán hadsereg január elején lelőtt egy új típusú orosz drónt, a Geran-5-öt – számolt be a Kyiv Independent.

Az ukrán erők eddig két ilyen drónt semmisítettek meg, egyet Kijevi területen, egyet pedig a Dnyepr közelében. A második drón állapota lehetővé tette, hogy az ukrán hírszerzés azonosítsa a benne található alkatrészeket.

A Geran-5 egyik legfontosabb érdekessége, hogy nyugati technológiájú mikrochipeket is tartalmaz, többek között amerikai és német gyártók termékeit.

A chipek az amerikai Texas Instruments-hez, a CTS Corporation-hoz, a Monolithic Power Systems-hez, valamint a német Infineon Technologies-hez köthetőek. Emellett a drón kínai gyártmányú navigációs vevőt is használ.

Az alkatrészek gyártási ideje alapján azok nem előháborús készletből származnak: egy 2024 februárjában, a másik 2025 szeptemberében készült.

A mikrochipek Oroszországba való bejutását egy összetett kereskedelmi hálózat biztosítja, amely főként Kínából, Hongkongból, valamint kisebb ázsiai országokból juttatja az alkatrészeket az orosz hadiiparhoz.

Az ukrán kormány becslése szerint a nyugati gyártmányú chipek körülbelül 30%-a hamis vagy illegálisan gyártott, míg a maradék 70% eredeti, nyugati cégek ázsiai gyáraiból származik.

A gyártók hangsúlyozzák, hogy mindent megtettek a szankciók betartása érdekében, és hogy minden oroszországi chipeladás illegális és engedély nélküli.

A nyitókép illusztráció: Sergei SUPINSKY / AFP

remi01
2026. január 22. 16:14
"mikrochipek Oroszországba való bejutását egy összetett kereskedelmi hálózat biztosítja" Valóban, nagyon bonyolult. Úgy néz ki, hogy sanghájban vagy shenzenben berakják a vonatba, jelabugában meg kiszedik. Meg kellene már érteni, hogy ezek ÁLTALÁNOS alkatrészek amiket mindenki is használ. A valódi kulcsalkatrészek (pl. a kométa) mind ruszki gyártmányok.
pandalala
2026. január 22. 14:38
nemá' .... ami nem kínai, az hamis !!! .... ;-)))))
hexahelicene
2026. január 22. 14:04
triacus-2hexahelicene 2026. január 22. 13:59 Lényegtelen. A Mandiner nem haditechnikai magazin, a kép meg illusztráció. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nem lényegtelen. Mert a cikkhez csatolt kép sok információt hordoz a drón fejlettségéről. Amúgy meg kiafasz engedte meg hogy rámírjál? Ismerjük egymást, kishaver? Ne tedd többet...
egyszeri
2026. január 22. 13:57
Viszont az ukrán drónokban meg orosz lelőhelyekről származó üzemanyagot találtak! :D
