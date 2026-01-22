Vaj van a fülük mögött: nyugati alkatrészeket találtak a pusztító orosz drónok belsejében

Az ukrán hadsereg január elején lelőtt egy új típusú orosz drónt, a Geran-5-öt – számolt be a Kyiv Independent.

Az ukrán erők eddig két ilyen drónt semmisítettek meg, egyet Kijevi területen, egyet pedig a Dnyepr közelében. A második drón állapota lehetővé tette, hogy az ukrán hírszerzés azonosítsa a benne található alkatrészeket.