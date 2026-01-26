Úszik a korrupcióban Ukrajna: már Kárpátalján is a tetőfokára hágott a luxus és a giccs

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki a Beregszászi Járási Tanács egyik képviselőjét. A hatóságok szerint a politikus szándékosan valótlan adatokat tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában, és bűncselekményből származó jövedelmet legalizált – számolt be a döbbenetes hírről a Kárpáthír.

A lap felhívta rá a figyelmet, a nyomozás megállapította, hogy a képviselő a 2022-es éves bevallásából több mint 8,3 millió hrivnya összértékű vagyont és jövedelmet hagyott ki.