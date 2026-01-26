Ft
korrupció ukrajnai korrupció Ukrajna Kárpátalja

Úszik a korrupcióban Ukrajna: már Kárpátalján is a tetőfokára hágott a luxus és a giccs

2026. január 26. 14:30

Hirtelen eltűnt néhány millió hrivnya.

2026. január 26. 14:30
null

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki a Beregszászi Járási Tanács egyik képviselőjét. A hatóságok szerint a politikus szándékosan valótlan adatokat tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában, és bűncselekményből származó jövedelmet legalizált – számolt be a döbbenetes hírről a Kárpáthír.

A lap felhívta rá a figyelmet, a nyomozás megállapította, hogy a képviselő a 2022-es éves bevallásából több mint 8,3 millió hrivnya összértékű vagyont és jövedelmet hagyott ki.

valakike
2026. január 26. 16:39
Nem lehetne - ha nem is SI-mértékegységben - de legalább valami itthon is értelmezhető valutában kifejezni a kérdéses pénzösszeget?
SCsá
2026. január 26. 16:32
Lehetséges, hogy ezek a korrupt ukrán gyilkosok C kategóriások az ízlésük szerint?
sozlib_abschaum
2026. január 26. 15:08
Ha, ha, ha, 8,3 millió hrivnya, elkapták hoholia legkisebb "halát", ezért még egy ezüst WC sem lehet kapni.
Galsó Atya
2026. január 26. 15:03
Rosszabak, mint a cigányok és románok együtt.
