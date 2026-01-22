Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyel európai parlament Mercosur határ ukrajna

Ukrajnán csattan a lengyelek dühe: az Unió botrányos lépése Zelenszkij ellen hangolta a gazdákat

2026. január 22. 12:22

A gazdák blokád alá vonják a lengyel–ukrán határt.

2026. január 22. 12:22
null

Január 23-án a lengyel gazdák ideiglenes blokád alá vonják a lengyel–ukrán határon áthaladó vonatforgalmat, tiltakozásul az Európai Unió és a Mercosur-országok között létrejött kereskedelmi megállapodás ellen – számolt be róla az ukrán Hromadske.

Az Ukrán Állami Vámszolgálat tájékoztatása szerint a forgalomkorlátozásra pénteken 11:00 és 15:30 között kell számítani.

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
A tiltakozás középpontjában a már aláírt Mercosur-egyezmény áll, amely ellen a lengyel gazdák már régóta tiltakoztak.

Álláspontjuk szerint a megállapodás jelentős versenyhátrányba hozza az európai termelőket a dél-amerikai mezőgazdasági szereplőkkel szemben.

A lengyel és sok más országbeli európai parlamenti képviselők ezért kezdeményezték az egyezmény felülvizsgálatát annak érdekében, hogy megőrizzék az uniós gazdák versenyképességét.

Nem először kerül sor hasonló akcióra: a lengyel gazdák már 2023-ban is határzárakkal tiltakoztak, akkor az Európai Unió zöldpolitikai intézkedései, a Green Deal ellen szervezett demonstrációk részeként, amelyek során az ukrán határátkelőket is lezárták.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. január 22. 13:37
Petike vízirolleren még odaérsz ...a pótüléseken Gergejevits Karácsony, fegyőr, Szabó Timike.....
Válasz erre
3
0
survivor
2026. január 22. 13:15
Mindenesetre a magyar választásokig nem lesz béke.(Utána se.) Ez valahol jó Orbánnak...ez a tény, nem erkölcsi ítélet. A migrik tavasszal megint a határnál lesznek. A buzzancsok is fognak majd mozgolódni.
Válasz erre
4
0
survivor
2026. január 22. 13:11
A lengyel-ukrán, a német-francia, a lengyel.német, az orosz-ukrán -lengyel ellentét "jó stabil" A román lapul. A szerb-magyar -szlovák ellentét néha enyhül. A lengyelek segg hülyék na.
Válasz erre
1
0
Mich99
2026. január 22. 12:38
A lengyelek még emlékeznek a gyilkos banderistákra és ezen a náci zsidó sem tud változtatni...
Válasz erre
7
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!