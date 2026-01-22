Ukrajnán csattan a lengyelek dühe: az Unió botrányos lépése Zelenszkij ellen hangolta a gazdákat

Január 23-án a lengyel gazdák ideiglenes blokád alá vonják a lengyel–ukrán határon áthaladó vonatforgalmat, tiltakozásul az Európai Unió és a Mercosur-országok között létrejött kereskedelmi megállapodás ellen – számolt be róla az ukrán Hromadske.

Az Ukrán Állami Vámszolgálat tájékoztatása szerint a forgalomkorlátozásra pénteken 11:00 és 15:30 között kell számítani.