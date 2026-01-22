Ukrajnán csattan a lengyelek dühe: az Unió botrányos lépése Zelenszkij ellen hangolta a gazdákat

Álláspontjuk szerint a megállapodás jelentős versenyhátrányba hozza az európai termelőket a dél-amerikai mezőgazdasági szereplőkkel szemben.
A lengyel és sok más országbeli európai parlamenti képviselők ezért kezdeményezték az egyezmény felülvizsgálatát annak érdekében, hogy megőrizzék az uniós gazdák versenyképességét.
Nem először kerül sor hasonló akcióra: a lengyel gazdák már 2023-ban is határzárakkal tiltakoztak, akkor az Európai Unió zöldpolitikai intézkedései, a Green Deal ellen szervezett demonstrációk részeként, amelyek során az ukrán határátkelőket is lezárták.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP