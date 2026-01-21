Új dimenzió a hadviselésben: Amerika legújabb harci gépe minden várakozást felülír (VIDEÓ)

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Új stratégiával és felgyorsított tempóban készül az amerikai hadsereg következő fő harckocsija.
Az amerikai hadsereg rohamos ütemben gyorsította fel a következő generációs Abrams-tank fejlesztését, amely M1E3 néven már most a vártnál jóval előrébb tart – írja a Világgazdaság. A cél egy könnyebb, korszerűbb és rugalmasabban fejleszthető tank megalkotása, amely jobban illeszkedik a modern hadszínterek követelményeihez, és eközben csökkenti az üzemeltetés és a logisztika terheit.
Az Egyesült Államok Hadseregének vezérkari főnöke, Randy George tábornok egy, a hadsereg számára rendezett szakmai eseményen elmondta, az M1E3 már most elérte azt a fejlettségi szintet, amelyet a tervek szerint csak évekkel későbbre vártak: az új Abrams-tank prototípusa ugyanis hat évvel a tervezett ütemezés előtt készült el – írja a lap.
A M1E3 egyik leglátványosabb eleme a kezelőtér, amelyben egy úgynevezett „Formula–1-es pilótafülke” jellegű megoldást alkalmaznak, ahol a vezető és a személyzet digitális, moduláris vezérlőfelületeket használ. Az új Abrams-tank irányítása egy videójáték-kontrollerhez hasonló eszközzel történik, melynek célja, hogy a fiatalabb katonák számára is intuitívabb kezelést tegyen lehetővé. A rendszer előnye, hogy szoftveresen frissíthető, így a tank képességei a teljes életciklusa során bővíthetők lesznek.
Az M1E3 fejlesztésében mesterséges intelligenciát is alkalmaznak, hogy a tank folyamatosan naprakész maradjon egy olyan hadszíntéren, ahol a fenyegetések – akár a drónok vagy a nagy hatótávolságú fegyverek – gyorsan változnak. A szoftveres megközelítés lehetővé teszi, hogy az új képességek bevezetése ne éveket vegyenek igénybe.
A fejlesztés másik kulcseleme a tömeg csökkentése, hiszen a jelenlegi Abrams-változatok egyik legnagyobb problémája a folyamatos súlynövekedés volt:
a legújabb szolgálatban álló verziók megközelítőleg a 78 tonnát nyomnak, de az M1E3 esetében a cél az, hogy ez lecsökkenjen 60 tonnára.
Ennek egyik eszköze az automata töltőrendszer bevezetése, amely lehetővé teszi, hogy a kezelőszemélyzet létszáma négy főről háromra csökkenjen, valamint a kisebb torony és az átszervezett belső elrendezés.
A fő fegyverzet továbbra is a jól ismert 120 milliméteres simacsövű löveg, de a fejlesztők nyitva hagyták annak lehetőségét, hogy a későbbiekben fejlettebb vagy nagyobb kaliberű megoldások szerepet kapjanak. Emellett szó esett a gránátvetők, páncéltörő rakéták, sőt akár kóborló lőszerek alkalmazásáról is.
A hajtáslánc szintén alapvető változáson megy keresztül. Az M1E3 hibrid meghajtást kap, amely nem teljesen elektromos, de jelentősen javítja az üzemanyag-hatékonyságot a jelenlegi gázturbinás rendszerhez képest.
A becslések szerint az új fejlesztés 40-50 százalékkal csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást
– írja a lap.
A védelem terén is jelentős újítások történtek. A hadsereg olyan integrált aktív védelmi rendszert tervez, amely már a jármű alapfelépítésébe be van építve, egy ez könnyebb és hatékonyabb megoldást ígér, miközben jobban reagálhat a modern fenyegetésekre, például a drónokra és a precíziós fegyverekre. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely nemcsak elfogja a beérkező lövedékeket, hanem része a tank általános érzékelő- és energiaellátó architektúrájának is. Az amerikaiak terve szerint az első M1E3-prototípusok 2026-ban már aktív alakulatoknál kezdhetik meg a tesztelést – jóval megelőzve a korábban kitűzött, 2030-as céldátumot.
A program nemcsak egy új tankot jelent, hanem egy új beszerzési és fejlesztési szemléletet is, amely a gyors hadrafoghatóságot helyezi előtérbe a tökéletesség hajszolása helyett. A hadvezetés úgy véli, ez a megközelítés lehet az egyik kulcsa annak, hogy a jövő harcjárművei időben és megfelelő képességekkel kerüljenek a katonák kezébe – írja a Világgazdaság.
Nyitókép: Youtube