01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
tank m1e3 amerikai hadsereg

Új dimenzió a hadviselésben: Amerika legújabb harci gépe minden várakozást felülír (VIDEÓ)

2026. január 21. 21:04

Új stratégiával és felgyorsított tempóban készül az amerikai hadsereg következő fő harckocsija.

2026. január 21. 21:04
null

Az amerikai hadsereg rohamos ütemben gyorsította fel a következő generációs Abrams-tank fejlesztését, amely M1E3 néven már most a vártnál jóval előrébb tart – írja a Világgazdaság. A cél egy könnyebb, korszerűbb és rugalmasabban fejleszthető tank megalkotása, amely jobban illeszkedik a modern hadszínterek követelményeihez, és eközben csökkenti az üzemeltetés és a logisztika terheit.

Az Egyesült Államok Hadseregének vezérkari főnöke, Randy George tábornok egy, a hadsereg számára rendezett szakmai eseményen elmondta, az M1E3 már most elérte azt a fejlettségi szintet, amelyet a tervek szerint csak évekkel későbbre vártak: az új Abrams-tank prototípusa ugyanis hat évvel a tervezett ütemezés előtt készült el – írja a lap.  

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

A M1E3 egyik leglátványosabb eleme a kezelőtér, amelyben egy úgynevezett „Formula–1-es pilótafülke” jellegű megoldást alkalmaznak, ahol a vezető és a személyzet digitális, moduláris vezérlőfelületeket használ. Az új Abrams-tank irányítása egy videójáték-kontrollerhez hasonló eszközzel történik, melynek célja, hogy a fiatalabb katonák számára is intuitívabb kezelést tegyen lehetővé. A rendszer előnye, hogy szoftveresen frissíthető, így a tank képességei a teljes életciklusa során bővíthetők lesznek. 

Az M1E3 fejlesztésében mesterséges intelligenciát is alkalmaznak, hogy a tank folyamatosan naprakész maradjon egy olyan hadszíntéren, ahol a fenyegetések – akár a drónok vagy a nagy hatótávolságú fegyverek – gyorsan változnak. A szoftveres megközelítés lehetővé teszi, hogy az új képességek bevezetése ne éveket vegyenek igénybe.

A fejlesztés másik kulcseleme a tömeg csökkentése, hiszen a jelenlegi Abrams-változatok egyik legnagyobb problémája a folyamatos súlynövekedés volt: 

a legújabb szolgálatban álló verziók megközelítőleg a 78 tonnát nyomnak, de az M1E3 esetében a cél az, hogy ez lecsökkenjen 60 tonnára.

 Ennek egyik eszköze az automata töltőrendszer bevezetése, amely lehetővé teszi, hogy a kezelőszemélyzet létszáma négy főről háromra csökkenjen, valamint a kisebb torony és az átszervezett belső elrendezés. 

A fő fegyverzet továbbra is a jól ismert 120 milliméteres simacsövű löveg, de a fejlesztők nyitva hagyták annak lehetőségét, hogy a későbbiekben fejlettebb vagy nagyobb kaliberű megoldások szerepet kapjanak. Emellett szó esett a gránátvetők, páncéltörő rakéták, sőt akár kóborló lőszerek alkalmazásáról is. 

A hajtáslánc szintén alapvető változáson megy keresztül. Az M1E3 hibrid meghajtást kap, amely nem teljesen elektromos, de jelentősen javítja az üzemanyag-hatékonyságot a jelenlegi gázturbinás rendszerhez képest. 

A becslések szerint az új fejlesztés 40-50 százalékkal csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást

 – írja a lap.

A védelem terén is jelentős újítások történtek. A hadsereg olyan integrált aktív védelmi rendszert tervez, amely már a jármű alapfelépítésébe be van építve, egy ez könnyebb és hatékonyabb megoldást ígér, miközben jobban reagálhat a modern fenyegetésekre, például a drónokra és a precíziós fegyverekre. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely nemcsak elfogja a beérkező lövedékeket, hanem része a tank általános érzékelő- és energiaellátó architektúrájának is. Az amerikaiak terve szerint az első M1E3-prototípusok 2026-ban már aktív alakulatoknál kezdhetik meg a tesztelést – jóval megelőzve a korábban kitűzött, 2030-as céldátumot. 

A program nemcsak egy új tankot jelent, hanem egy új beszerzési és fejlesztési szemléletet is, amely a gyors hadrafoghatóságot helyezi előtérbe a tökéletesség hajszolása helyett. A hadvezetés úgy véli, ez a megközelítés lehet az egyik kulcsa annak, hogy a jövő harcjárművei időben és megfelelő képességekkel kerüljenek a katonák kezébe – írja a Világgazdaság.

Nyitókép: Youtube

 

Nasi12
2026. január 21. 23:22
"sőt akár kóborló lőszerek alkalmazásáról is." Vagyis hamiszászlós müveletekhez tervezték. Béke esetére😭
Jospehe998
2026. január 21. 23:02
Na a németek után az USA is új tankkal állt elő. Úgy látszik mindenki rohant új tankot építeni az ukrajnai kudarc után…
nzoltan-818
2026. január 21. 22:46
Tervező asztalon minden tökéletes vagy legalább is majdnem. A gyakorlatban azonban "a puding próbája az evés". És minden támadó fegyvernek előbb utóbb megtalálják az ellenszerét, és az általában sokkal olcsóbb is szokott lenni.
saidaldo
2026. január 21. 22:12
Kóborló lőszer? Csak nem a "loitering munition"-t, (pl. Switchblade) sikerült ilyen szépen lefordítani valami guglis fordítóval? OK, bizonyára nem katonai szakember írta a cikket, de pár mondatot azért megért volna, hogy ez mi fán terem, miután vélhetőleg az átlagolvasó 99 %-ának fogalma sincs róla. A wiki a VG-nál kicsit okosabb: hu.wikipedia.org/wiki/Switchblade
