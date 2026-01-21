Új dimenzió a hadviselésben: Amerika legújabb harci gépe minden várakozást felülír (VIDEÓ)

Az M1E3 fejlesztésében mesterséges intelligenciát is alkalmaznak, hogy a tank folyamatosan naprakész maradjon egy olyan hadszíntéren, ahol a fenyegetések – akár a drónok vagy a nagy hatótávolságú fegyverek – gyorsan változnak. A szoftveres megközelítés lehetővé teszi, hogy az új képességek bevezetése ne éveket vegyenek igénybe.

A fejlesztés másik kulcseleme a tömeg csökkentése, hiszen a jelenlegi Abrams-változatok egyik legnagyobb problémája a folyamatos súlynövekedés volt:

a legújabb szolgálatban álló verziók megközelítőleg a 78 tonnát nyomnak, de az M1E3 esetében a cél az, hogy ez lecsökkenjen 60 tonnára.

Ennek egyik eszköze az automata töltőrendszer bevezetése, amely lehetővé teszi, hogy a kezelőszemélyzet létszáma négy főről háromra csökkenjen, valamint a kisebb torony és az átszervezett belső elrendezés.

A fő fegyverzet továbbra is a jól ismert 120 milliméteres simacsövű löveg, de a fejlesztők nyitva hagyták annak lehetőségét, hogy a későbbiekben fejlettebb vagy nagyobb kaliberű megoldások szerepet kapjanak. Emellett szó esett a gránátvetők, páncéltörő rakéták, sőt akár kóborló lőszerek alkalmazásáról is.