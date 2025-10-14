Ft
10. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tank T-90M2 Rivok-1 orosz-ukrán háború fegyver harckocsi

Kiszivárgott dokumentumok rántották le a leplet: íme Putyin titkos páncélosa

2025. október 14. 06:57

Új tank borzolja a kedélyeket az orosz-ukrán háborúban.

2025. október 14. 06:57
null

Úgy tűnik, jövőre új tankot állíthat hadrendbe az orosz hadsereg: a T-90M2 Rivok-1 névre keresztelt modell a legendás T-90 továbbfejlesztett változata lehet. A páncélosról hivatalosan semmit sem tudni – létezéséről is csak ukrán hírszerzési dokumentumok kiszivárgása árulkodik – írta meg a Portfolio

A hírt először a Frontintelligence Insight nevű ukrán blog hozta nyilvánosságra. A portál olyan iratokat közölt, amelyek az orosz Uralvagonzavod (UVZ) és a védelmi minisztérium közti levelezésből származnak, és egy „188M2” jelzésű harckocsit említenek.
Mivel a jelenlegi T-90M kísérleti száma „Objekt 188M”, valószínű, hogy az új modell ennek továbbfejlesztett változata – vagyis T-90M2.

Egy orosz mérnöki weboldalon is feltűnt a típus neve, ahol egy fejlesztőt, Romankó Andrej Szergejevicset dicsérik a T-14 Armata és a T-90M2 „Rivok-1” munkálataiért. 

A kiszivárgott gyártási ütemterv szerint 2026-ban 10 darab, 2027-ben már közel 300, 2028-ban több mint 400 harckocsit gyártanának le.

Mit tudhat a T-90M2?

Konkrét adat nincs, de valószínű, hogy az új típus célja a túlélőképesség növelése a modern fenyegetésekkel – főként drónokkal és páncéltörő fegyverekkel – szemben.
Lehetséges fejlesztési irányok:

  • továbbfejlesztett aktív és passzív védelmi rendszerek,
  • fejlettebb szenzorok, automatizált célkeresés,
  • jobb hátrameneti sebesség és mozgékonyság,
  • modern kommunikációs és harctéri irányítási rendszerek, akár drónkapcsolattal.

Van még jövője a harckocsinak?

A drónok és precíziós fegyverek korában sokan temetik a tankokat, ám a hadiipar világszerte másként gondolja.
A jövő páncélosai már nem magányos óriások lesznek, hanem hálózatba kötött, digitális rendszerek részei – aktív védelemmel, drónellenes fegyverekkel és fejlett elektronikával.

Nyitókép: orosz T-90-es tankok, a T-90M2 Rivok-1 modellről még értelemszerűen nincsenek képek
Forrás: Alexander NEMENOV / AFP

 

chief Bromden
2025. október 14. 09:01
Támadó fegyver. Legyártják? Már ha az "ukránok" nem lövik szét a gyárat.
Dixtroy
2025. október 14. 08:54
Nincs az a kurvaélet, hogy önként egy ilyenbe valaha is bemásszak.
kimirszen
2025. október 14. 07:06
Védd meg a lánctalpat az aknától. :))))))))))))))))))))
