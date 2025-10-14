Kiszivárgott dokumentumok rántották le a leplet: íme Putyin titkos páncélosa

Hivatalos jelentés: itt a vége, beszakadt Ukrajna támogatása
A hangzatos ígérgetés dacára az Európából érkező katonai segélyek 57 százalékkal csökkentek.
Új tank borzolja a kedélyeket az orosz-ukrán háborúban.
Úgy tűnik, jövőre új tankot állíthat hadrendbe az orosz hadsereg: a T-90M2 Rivok-1 névre keresztelt modell a legendás T-90 továbbfejlesztett változata lehet. A páncélosról hivatalosan semmit sem tudni – létezéséről is csak ukrán hírszerzési dokumentumok kiszivárgása árulkodik – írta meg a Portfolio.
A hírt először a Frontintelligence Insight nevű ukrán blog hozta nyilvánosságra. A portál olyan iratokat közölt, amelyek az orosz Uralvagonzavod (UVZ) és a védelmi minisztérium közti levelezésből származnak, és egy „188M2” jelzésű harckocsit említenek.
Mivel a jelenlegi T-90M kísérleti száma „Objekt 188M”, valószínű, hogy az új modell ennek továbbfejlesztett változata – vagyis T-90M2.
Egy orosz mérnöki weboldalon is feltűnt a típus neve, ahol egy fejlesztőt, Romankó Andrej Szergejevicset dicsérik a T-14 Armata és a T-90M2 „Rivok-1” munkálataiért.
A kiszivárgott gyártási ütemterv szerint 2026-ban 10 darab, 2027-ben már közel 300, 2028-ban több mint 400 harckocsit gyártanának le.
Konkrét adat nincs, de valószínű, hogy az új típus célja a túlélőképesség növelése a modern fenyegetésekkel – főként drónokkal és páncéltörő fegyverekkel – szemben.
Lehetséges fejlesztési irányok:
A drónok és precíziós fegyverek korában sokan temetik a tankokat, ám a hadiipar világszerte másként gondolja.
A jövő páncélosai már nem magányos óriások lesznek, hanem hálózatba kötött, digitális rendszerek részei – aktív védelemmel, drónellenes fegyverekkel és fejlett elektronikával.
Nyitókép: orosz T-90-es tankok, a T-90M2 Rivok-1 modellről még értelemszerűen nincsenek képek
Forrás: Alexander NEMENOV / AFP