Kiszivárgott dokumentumok rántották le a leplet: íme Putyin titkos páncélosa

Úgy tűnik, jövőre új tankot állíthat hadrendbe az orosz hadsereg: a T-90M2 Rivok-1 névre keresztelt modell a legendás T-90 továbbfejlesztett változata lehet. A páncélosról hivatalosan semmit sem tudni – létezéséről is csak ukrán hírszerzési dokumentumok kiszivárgása árulkodik – írta meg a Portfolio.

A hírt először a Frontintelligence Insight nevű ukrán blog hozta nyilvánosságra. A portál olyan iratokat közölt, amelyek az orosz Uralvagonzavod (UVZ) és a védelmi minisztérium közti levelezésből származnak, és egy „188M2” jelzésű harckocsit említenek.

Mivel a jelenlegi T-90M kísérleti száma „Objekt 188M”, valószínű, hogy az új modell ennek továbbfejlesztett változata – vagyis T-90M2.

Egy orosz mérnöki weboldalon is feltűnt a típus neve, ahol egy fejlesztőt, Romankó Andrej Szergejevicset dicsérik a T-14 Armata és a T-90M2 „Rivok-1” munkálataiért.

A kiszivárgott gyártási ütemterv szerint 2026-ban 10 darab, 2027-ben már közel 300, 2028-ban több mint 400 harckocsit gyártanának le.

Mit tudhat a T-90M2?