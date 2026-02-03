Ft
02. 03.
kedd
repülőgép-hordozó shahed – 139 iráni drón amerikai hadsereg

Pattanásig feszült a helyzet: veszélyesen közelítő iráni drónt lőtt le egy amerikai hadihajó

2026. február 03. 21:10

A Shahed–139 típusú drón „tisztázatlan szándékkal” repült a hordozó irányába.

2026. február 03. 21:10
null

Az amerikai hadsereg kedden lelőtt egy iráni drónt, amely „agresszívan” megközelítette az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót az Arab-tengeren – közölte az amerikai haderő – írja a Reuters cikke alapján a Privát Bankár. Az amerikai hadsereg közlése szerint az iráni Shahed–139 típusú drón „tisztázatlan szándékkal” repült a hordozó irányába, amikor egy amerikai F–35-ös vadászgép megsemmisítette.

„Az Abraham Lincoln fedélzetéről felszállt F–35C vadászgép önvédelemből, valamint a repülőgép-hordozó és a fedélzeten tartózkodó személyzet védelmében lőtte le az iráni drónt” – mondta Tim Hawkins az amerikai hadsereg Központi Parancsnokságának (CENTCOM) szóvivője. A szóvivő hozzátette, hogy az incidens során amerikai katonák nem sérültek meg, és amerikai haditechnikai eszközökben sem keletkezett kár.

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
Amerika január elején vezényelte a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót és több irányított rakétákkal felszerelt rombolót a térségbe. A hadihajók az ázsiai-csendes-óceáni térségből indultak el az év első napjaiban, miután fokozódott a feszültség Irán és az Egyesült Államok között a tüntetések leverését követően. 

Nyitókép: AFP PHOTO / SUEZ CANAL AUTHORITY

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
2026. február 03. 21:50
Írja a: Privát Bankár. Igen, mindenképpen hadiszakértő...
Obsitos Technikus
2026. február 03. 21:38
A faszt ott feszül pattanásig. Itthon, Szalaikám. Ébredjetek..
Csubszi
2026. február 03. 21:28
Biztosan friss kávét vitt
Himiko
2026. február 03. 21:27 Szerkesztve
Mivel Irán már legalább 2-szer készített felvételt az anyahajóról, és azzal a felirattal töltötte/közölte a közösségi médiában, hogy Amerika nem látja a drónt. Feltételezem ez reakció részükről, hogy nem csak látják, de le is tudják lőni. (Irán egyik videójában közölte még, hogy Jemen által lelőtt/átadott amerikai drón lopakodó technológiáját alkalmazta több új drónjában). Ezek szerint sikertelenül. (Ebbe reménykedhettek, hogy így károkat tudnak okozni az amerikai anyahajóban is). A Fattah II is ráncfelvarráson esett át.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!