Pattanásig feszült a helyzet: veszélyesen közelítő iráni drónt lőtt le egy amerikai hadihajó

Az amerikai hadsereg kedden lelőtt egy iráni drónt, amely „agresszívan” megközelítette az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót az Arab-tengeren – közölte az amerikai haderő – írja a Reuters cikke alapján a Privát Bankár. Az amerikai hadsereg közlése szerint az iráni Shahed–139 típusú drón „tisztázatlan szándékkal” repült a hordozó irányába, amikor egy amerikai F–35-ös vadászgép megsemmisítette.

„Az Abraham Lincoln fedélzetéről felszállt F–35C vadászgép önvédelemből, valamint a repülőgép-hordozó és a fedélzeten tartózkodó személyzet védelmében lőtte le az iráni drónt” – mondta Tim Hawkins az amerikai hadsereg Központi Parancsnokságának (CENTCOM) szóvivője. A szóvivő hozzátette, hogy az incidens során amerikai katonák nem sérültek meg, és amerikai haditechnikai eszközökben sem keletkezett kár.