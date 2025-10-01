Ft
Pete Hegseth Donald Trump amerikai hadsereg

„Akinek nem tetszik, leléphet” – új idők kezdődnek az amerikai hadseregben

2025. október 01. 17:21

Pete Hegseth védelmi miniszter véget vet a woke-nak a hadseregben: nem nők és kisebbségek toborzására fognak koncentrálni, hanem a katonák hatékony kiképzésére.

2025. október 01. 17:21
null

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter kedden bejelentett egy sor változást a fegyveres erőknél, amelyek szerinte emelik az amerikai harci csapatok színvonalát és megszabadítják a parancsnokokat a belső katonai szabályok megsértésének félelmétől – számolt be a Hill. 

Pete Hegseth Quanticóban. /Jim WATSON / AFP
Pete Hegseth Quanticóban. /Jim WATSON / AFP

Pete Hegseth: Vége a woke hadseregnek

Az új politikák, amelyeket a virginiai Quantico-ban tartott rendkívüli ülésen több száz katonai vezető előtt jelentettek be, Hegseth kampányának folytatása, amelynek célja a katonaság elmúlt két évtizedben végrehajtott, a nők és a kisebbségek toborzásának elősegítését célzó intézkedéseinek visszafordítása. 

„Néhány hónappal ezelőtt a Fehér Házban voltam, amikor Trump elnök bejelentette az amerikai kereskedelempolitika „felszabadulásának napját”. Az egy mérföldkőnek számító nap volt. Nos, a mai nap egy újabb felszabadulás napja, az amerikai harcosok felszabadulásának napja” 

– mondta Hegseth. „Az ember megélhetéséért embereket öl és dolgokat tör össze. Nem politikailag korrekt, nem feltétlenül tartozik mindig az udvarias társadalomba” – tette hozzá. 

„Más vagy. Nem azért harcolunk, mert utáljuk, ami előttünk van, hanem azért, mert szeretjük, ami mögöttünk van.”

Hegseth elmondta, hogy a fizikai erőnlét prioritást élvez a fegyveres erőkben, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy kevesebb nő lesz harci szerepkörben, és bejelentette, hogy a hadsereg belső panaszkezelési és vizsgálati eljárását átalakítják, hogy megszüntessék a „komolytalan” panaszokat. „Ha a ma elhangzott szavaim elszomorítják önöket, akkor tegyék meg a tisztességes lépést, és mondjanak le” – mondta az admirálisok és tábornokok tömegének. Trump, aki a hónap elején aláírta a végrehajtási rendeletet, amely a Védelmi Minisztériumot Háborús Minisztériumra keresztelte át, Hegseth után szólalt fel.

Hegseth beszédében az amerikai katonák fizikai erőnlétének javítására helyezte a hangsúlyt, célba véve a túlsúlyos katonákat és tábornokokat, valamint a megjelenési normák szigorúbb betartatását.

Nők szerepe

A nők először az Obama-kormány idején kaptak engedélyt közvetlen harci szerepek betöltésére. Hegseth nem jelentette be a nők harci szerepekben való teljes visszavonását, de bejelentette, hogy a „legmagasabb férfi szabványokat” fogják alkalmazni minden harci szerepre.

Elismerte, hogy ez azt eredményezné, hogy egyes szerepekben nem lennének nők.

„Ha a nők képesek teljesíteni, az kiváló. Ha nem, akkor ez van. Ha ez azt jelenti, hogy egyes harci feladatokra egyetlen nő sem alkalmas, akkor legyen úgy. Ez nem a szándék, de ez lehet az eredmény.”

A Pentagon vezetője védte a sorozatos, nagy port kavaró kirúgásokat, és azt mondta, hogy „további vezetői változásokra kerül sor”, sőt arra is bátorította az összegyűlt tábornokokat és admirálisokat, hogy mondjanak le, ha nem értenek egyet az ő törekvéseivel.

Nyitókép: Andrew Harnik / POOL / AFP

XTRO
2025. október 01. 17:46
Na, így kel ezt csinálni . Az élet minden területén nagy szükség lenne erre…
Válasz erre
1
0
kbexxx
•••
2025. október 01. 17:41 Szerkesztve
Hadsereg komoly hely nincs helye divat vagy Woke politikának egy védelmi és támadó alakulatnál a gyengeség végzetes lehet éles helyzetekben. Bizonyitson az aki vezetni kiván!
Válasz erre
2
0
canadian-deplorable
2025. október 01. 17:32
Trump rendet tesz Amerikában. Jó példa minden más nép számára.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!