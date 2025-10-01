„Akinek nem tetszik, leléphet” – új idők kezdődnek az amerikai hadseregben

A nők először az Obama-kormány idején kaptak engedélyt közvetlen harci szerepek betöltésére. Hegseth nem jelentette be a nők harci szerepekben való teljes visszavonását, de bejelentette, hogy a „legmagasabb férfi szabványokat” fogják alkalmazni minden harci szerepre.
Elismerte, hogy ez azt eredményezné, hogy egyes szerepekben nem lennének nők.
„Ha a nők képesek teljesíteni, az kiváló. Ha nem, akkor ez van. Ha ez azt jelenti, hogy egyes harci feladatokra egyetlen nő sem alkalmas, akkor legyen úgy. Ez nem a szándék, de ez lehet az eredmény.”
A Pentagon vezetője védte a sorozatos, nagy port kavaró kirúgásokat, és azt mondta, hogy „további vezetői változásokra kerül sor”, sőt arra is bátorította az összegyűlt tábornokokat és admirálisokat, hogy mondjanak le, ha nem értenek egyet az ő törekvéseivel.
Nyitókép: Andrew Harnik / POOL / AFP