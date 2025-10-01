„Akinek nem tetszik, leléphet” – új idők kezdődnek az amerikai hadseregben

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter kedden bejelentett egy sor változást a fegyveres erőknél, amelyek szerinte emelik az amerikai harci csapatok színvonalát és megszabadítják a parancsnokokat a belső katonai szabályok megsértésének félelmétől – számolt be a Hill.

Pete Hegseth Quanticóban. /Jim WATSON / AFP

Pete Hegseth: Vége a woke hadseregnek

Az új politikák, amelyeket a virginiai Quantico-ban tartott rendkívüli ülésen több száz katonai vezető előtt jelentettek be, Hegseth kampányának folytatása, amelynek célja a katonaság elmúlt két évtizedben végrehajtott, a nők és a kisebbségek toborzásának elősegítését célzó intézkedéseinek visszafordítása.