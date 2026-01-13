Traktorok százai özönlötték el Párizst, teljes a pánik

Ezért veszíthetnek a magyar gazdák is a Mercosur-megállapodással
Az Oeconomus elemzésében arra is rámutatott, hogy mely réteget és szektort érintené a legrosszabbul a vitatott megállapodás.
Vakarhatja a fejét Macron és az egész EU.
Napokkal az EU–Mercosur-megállapodás végleges aláírása előtt látványos tiltakozó akció zajlott a francia fővárosban: mintegy 350 traktor dübörgött végig Párizs főbb útvonalain, miközben a gazdák azt üzenték, az egyezmény olcsó, rossz minőségű importtal árasztaná el a piacot, és tönkretenné a francia mezőgazdaságot – írta az Euronews.
A tiltakozó konvoj kedd hajnalban érkezett Párizsba a Porte Dauphine kapunál, rendőri kísérettel vonult végig az Avenue Fochon a Diadalív felé, majd a Champs-Élysées-n keresztül a Szajna túlpartjára, egészen a Nemzetgyűlésig haladt. Az akció megbénította a reggeli csúcsforgalmat, több főútvonalat és hidat is le kellett zárni miatta.
A demonstrációt a FNSEA gazdaszövetség és a Jeunes Agriculteurs (Fiatal Gazdák) szervezte, akik
konkrét és azonnali lépéseket” követeltek a kormánytól a francia élelmiszer-önrendelkezés védelmében.
A gazdák szerint az EU és Argentína, Brazília, Uruguay, valamint Paraguay között létrejövő megállapodás elárasztaná Európát olcsó, lazább szabályok szerint előállított termékekkel.
Ha meg akarjuk őrizni az élelmiszer-szuverenitásunkat, hagyni kell, hogy meg tudjunk élni a munkánkból”
– nyilatkozta az Euronewsnek Fabrice Moulin gabonatermelő. Egy másik gazda úgy fogalmazott:
A francia állattenyésztésnek elsőbbséget kell élveznie a brazil állattenyésztéssel szemben.”
A traktorokra olyan feliratok kerültek, mint:
Az egyezményt az EU-tagállamok minősített többsége már jóváhagyta, bár
Az Európai Bizottság elnöke bízik a legjobbakban.
Emmanuel Macron francia elnök szintén bírálja a megállapodást, de a többségi támogatás miatt a paraguayi aláírás mindenképp megvalósul majd.
A francia kormány ettől függetlenül állítja: tárgyalnak a gazdákkal. Maud Bregeon kormányszóvivő bejelentette, hogy hamarosan új intézkedéseket jelenthetnek be
terén.
Ugyanakkor a francia tiltakozások nemcsak Párizsra korlátozódtak. A gazdák
is ellenőrzik a kamionokat, hogy kiszűrjék az alacsonyabb szabványok szerint készült importárukat.
A belügyminisztérium szerint országszerte 55 akció zajlott 31 megyében, mintegy 2400 résztvevővel és 1000 járművel.
A gazdák több francia kikötőben is blokádokat állítanak fel.
***
Fotó: Thomas SAMSON / AFP