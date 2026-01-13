Traktorok százai özönlötték el Párizst, teljes a pánik

Napokkal az EU–Mercosur-megállapodás végleges aláírása előtt látványos tiltakozó akció zajlott a francia fővárosban: mintegy 350 traktor dübörgött végig Párizs főbb útvonalain, miközben a gazdák azt üzenték, az egyezmény olcsó, rossz minőségű importtal árasztaná el a piacot, és tönkretenné a francia mezőgazdaságot – írta az Euronews.

A tiltakozó konvoj kedd hajnalban érkezett Párizsba a Porte Dauphine kapunál, rendőri kísérettel vonult végig az Avenue Fochon a Diadalív felé, majd a Champs-Élysées-n keresztül a Szajna túlpartjára, egészen a Nemzetgyűlésig haladt. Az akció megbénította a reggeli csúcsforgalmat, több főútvonalat és hidat is le kellett zárni miatta.