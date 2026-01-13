Ft
01. 13.
kedd
traktorok Párizs tüntetés mezőgazdaság Mercosur Emmanuel Macron Franciaország gazdatüntetés Európai Unió

Traktorok százai özönlötték el Párizst, teljes a pánik

2026. január 13. 20:29

Vakarhatja a fejét Macron és az egész EU.

2026. január 13. 20:29
null

Napokkal az EU–Mercosur-megállapodás végleges aláírása előtt látványos tiltakozó akció zajlott a francia fővárosban: mintegy 350 traktor dübörgött végig Párizs főbb útvonalain, miközben a gazdák azt üzenték, az egyezmény olcsó, rossz minőségű importtal árasztaná el a piacot, és tönkretenné a francia mezőgazdaságot – írta az Euronews.

A tiltakozó konvoj kedd hajnalban érkezett Párizsba a Porte Dauphine kapunál, rendőri kísérettel vonult végig az Avenue Fochon a Diadalív felé, majd a Champs-Élysées-n keresztül a Szajna túlpartjára, egészen a Nemzetgyűlésig haladt. Az akció megbénította a reggeli csúcsforgalmat, több főútvonalat és hidat is le kellett zárni miatta.

A demonstrációt a FNSEA gazdaszövetség és a Jeunes Agriculteurs (Fiatal Gazdák) szervezte, akik

konkrét és azonnali lépéseket” követeltek a kormánytól a francia élelmiszer-önrendelkezés védelmében.

Rettegnek az olcsó importtól

A gazdák szerint az EU és Argentína, Brazília, Uruguay, valamint Paraguay között létrejövő megállapodás elárasztaná Európát olcsó, lazább szabályok szerint előállított termékekkel.

Ha meg akarjuk őrizni az élelmiszer-szuverenitásunkat, hagyni kell, hogy meg tudjunk élni a munkánkból”

– nyilatkozta az Euronewsnek Fabrice Moulin gabonatermelő. Egy másik gazda úgy fogalmazott:

A francia állattenyésztésnek elsőbbséget kell élveznie a brazil állattenyésztéssel szemben.”

A traktorokra olyan feliratok kerültek, mint:

  • „Nincs ország gazdák nélkül”, illetve
  • „Ha nincs gazda, nincs élelem”.

Európa megosztott

Az egyezményt az EU-tagállamok minősített többsége már jóváhagyta, bár

  • Franciaország,
  • Lengyelország,
  • Ausztria,
  • Magyarország és
  • Írország ellenezte.

Emmanuel Macron francia elnök szintén bírálja a megállapodást, de a többségi támogatás miatt a paraguayi aláírás mindenképp megvalósul majd.

A francia kormány ettől függetlenül állítja: tárgyalnak a gazdákkal. Maud Bregeon kormányszóvivő bejelentette, hogy hamarosan új intézkedéseket jelenthetnek be

  • a jövedelmek,
  • a vízgazdálkodás és
  • a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás

terén.

Blokádok a kikötőkben

Ugyanakkor a francia tiltakozások nemcsak Párizsra korlátozódtak. A gazdák

  • Le Havre,
  • Bayonne és
  • La Rochelle kikötőiben

is ellenőrzik a kamionokat, hogy kiszűrjék az alacsonyabb szabványok szerint készült importárukat.

A belügyminisztérium szerint országszerte 55 akció zajlott 31 megyében, mintegy 2400 résztvevővel és 1000 járművel.

***

Fotó: Thomas SAMSON / AFP

 

tapir32
2026. január 13. 22:44
Találjuk meg a kiskaput közösen az ellenzőkkel.
bondavary
2026. január 13. 22:40
Ursula folytatja a rábízott feladat végrehajtását, Európa tönkretételét.
elcapo-2
2026. január 13. 21:35
Hajrá gazdák!
templar62
•••
2026. január 13. 21:08 Szerkesztve
Teljes a pánik . ( a migrik közt ? ).
