Elárulták az ukránok: ezt vágták a magyar nagykövet fejéhez Kijevben

Kétségbeesett védekezésbe kezdtek a magyar választásokba való beavatkozással kapcsolatban.
Hivatalosan tiltakozott az ukrán külügyminisztérium Heizer Antal nagykövetnél, miután magyar részről azzal vádolták meg Kijevet, hogy beavatkozik a magyar választási folyamatba – írja a Kárpáthír, az Apostrophe ukrán lapra hivatkozva. A lap kiemelte, hogy a külügyi tárca valótlannak nevezte az állításokat, és kétoldalú kapcsolatokat mérgező retorika leállítását követelte.
Ukrajna kategorikusan elutasítja azon kísérleteket, amelyek a magyarországi belső kampányba próbálják belerángatni – közölték a találkozón a kijevi diplomaták, akik emellett figyelmeztették magyar felet: az ilyen lépések aláássák a két ország közötti együttműködést.
A feszültség ellenére az ukrán fél jelezte, hogy továbbra is kész a konstruktív párbeszédre. A minisztérium közleménye alapján ez magában foglalja Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásait akadályozó blokád feloldását is, ami
mindkét nép és az ukrajnai magyar kisebbség érdeke is”.
Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök korábban elmondta, hogy Ukrajna támadásokat intéz Magyarország ellen a választások befolyása érdekében. Ennek folyamán, arra kérte Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét.
