Elárulták az ukránok: ezt vágták a magyar nagykövet fejéhez Kijevben

Hivatalosan tiltakozott az ukrán külügyminisztérium Heizer Antal nagykövetnél, miután magyar részről azzal vádolták meg Kijevet, hogy beavatkozik a magyar választási folyamatba – írja a Kárpáthír, az Apostrophe ukrán lapra hivatkozva. A lap kiemelte, hogy a külügyi tárca valótlannak nevezte az állításokat, és kétoldalú kapcsolatokat mérgező retorika leállítását követelte.

Ukrajna kategorikusan elutasítja azon kísérleteket, amelyek a magyarországi belső kampányba próbálják belerángatni – közölték a találkozón a kijevi diplomaták, akik emellett figyelmeztették magyar felet: az ilyen lépések aláássák a két ország közötti együttműködést.