01. 29.
csütörtök
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter heizer antal magyarország ukrajna orbán viktor

Elárulták az ukránok: ezt vágták a magyar nagykövet fejéhez Kijevben

2026. január 29. 10:54

Kétségbeesett védekezésbe kezdtek a magyar választásokba való beavatkozással kapcsolatban.

2026. január 29. 10:54
null

Hivatalosan tiltakozott az ukrán külügyminisztérium Heizer Antal nagykövetnél, miután magyar részről azzal vádolták meg Kijevet, hogy beavatkozik a magyar választási folyamatba – írja a Kárpáthír, az Apostrophe ukrán lapra hivatkozva. A lap kiemelte, hogy a külügyi tárca valótlannak nevezte az állításokat, és kétoldalú kapcsolatokat mérgező retorika leállítását követelte.

Ukrajna kategorikusan elutasítja azon kísérleteket, amelyek a magyarországi belső kampányba próbálják belerángatni – közölték a találkozón a kijevi diplomaták, akik emellett figyelmeztették magyar felet: az ilyen lépések aláássák a két ország közötti együttműködést.

A feszültség ellenére az ukrán fél jelezte, hogy továbbra is kész a konstruktív párbeszédre. A minisztérium közleménye alapján ez magában foglalja Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásait akadályozó blokád feloldását is, ami

mindkét nép és az ukrajnai magyar kisebbség érdeke is”.

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök korábban elmondta, hogy Ukrajna támadásokat intéz Magyarország ellen a választások befolyása érdekében. Ennek folyamán, arra kérte Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét.

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP

bagira004
2026. január 29. 12:34
Annyira csődszélén billeg csak vagdalkozni tud.
Válasz erre
0
0
auditorium
2026. január 29. 12:23
1) Tagadni a nyilvánvalót, 2) támadni koholmányokkal és 3) zsarolni a magyar kisebbséggel.
Válasz erre
0
0
augustus2-0
•••
2026. január 29. 12:12 Szerkesztve
A magam részéről úgy vagyok ezzel az egész orosz-ukrán háborúval, ha csak a két felet nézem, hogy egyik kutya, másik eb rendezzék le maguk közt. Persze azt meg nem hagyja a fejlettnyugat. Viszont Putyinnak mégis végtelenül hálásnak kell lennünk, mert nélküle és az ún. különleges hadművelete nélkül már rég ránk uszították volna az ukránokat.
Válasz erre
0
0
LevEDIa
2026. január 29. 11:38
Hogy tudja ez a féreg az egyértelmű támadó mondatait, fenyegetéseiket (Szibiha) letagadni? Zsarolnak, fikáznak, fenyegetnek, ráadásul folyamatosan "tagadásban" vannak, még azt is letagadnák, amit az előző mondatukban jelentettek ki. Pokolra velük.
Válasz erre
3
0
