A buszon hagyta utasait egy buszsofőr, majd átmenekült a határon

Rendkívüli incidens történt január 22-én délután az ukrán–szlovák határon, az Ungvár–Felsőnémeti határátkelő térségében, ahol egy buszsofőr Szlovákia felé menekült el, miközben az utasokat és a járművet a semleges zónában hagyta.

Az esetről a Kárpátaljai Igaz Szó számolt be. A KISZó szerint a Kassa–Szolyva útvonalon közlekedő, menetrend szerinti autóbusz Szlovákia felől érkezett Ukrajnába. A történtekről Vitalij Glagola újságíró számolt be.