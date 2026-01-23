Ft
szökés buszsofőr Ukrajna határátkelő Szlovákia

A buszon hagyta utasait egy buszsofőr, majd átmenekült a határon

2026. január 23. 21:54

Rendkívüli jelenetek zajlottak le január 22-én az ukrán-szlovák határon, amikor egy nemzetközi járat sofőrje a hatósági intézkedés elől menekülni kezdett. A buszt és az utasokat a semleges zónában hagyta hátra, majd Szlovákia irányába futva elhagyta a helyszínt.

2026. január 23. 21:54
null

Rendkívüli incidens történt január 22-én délután az ukrán–szlovák határon, az Ungvár–Felsőnémeti határátkelő térségében, ahol egy buszsofőr Szlovákia felé menekült el, miközben az utasokat és a járművet a semleges zónában hagyta.

Az esetről a Kárpátaljai Igaz Szó számolt be. A KISZó szerint a Kassa–Szolyva útvonalon közlekedő, menetrend szerinti autóbusz Szlovákia felől érkezett Ukrajnába. A történtekről Vitalij Glagola újságíró számolt be.

A határellenőrzés során derült ki, hogy a sofőrt körözi az ukrán hadkiegészítő parancsnokság, ezért a hatóságok rendőri intézkedést kezdeményeztek. 

Ezt követően a helyzet gyorsan eszkalálódott: a férfi bezárkózott a buszba, tolatni kezdett, majd elhaladt a határőr mellett, mielőtt a sorompót le tudták volna zárni. A „duty free” zóna közelében, az ukrán és a szlovák határ közötti semleges területen a sofőr egyszerűen elhagyta a járművet, és Szlovákia irányába menekült, miközben a buszon utasok tartózkodtak.

Az előzetes információk szerint a férfi okmányok nélkül szökött el, mivel minden irata az ukrán oldalon maradt. 

Jelenleg a szlovák hatóságok felügyelete alatt áll, egyelőre nem tudni, hogy átadják-e őt az ukrán rendvédelmi szerveknek. Az ügy körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják, az utasok helyzetét időközben rendezték.

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

 

