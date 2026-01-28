Szerda van, ezért a CNN-nél megint arról álmodoznak, hogy Oroszország összeomlik

Míg az orosz oldalon az 1,2 milliót is eléri a veszteségek száma, Ukrajnában 500–600 ezer sérült, halott vagy eltűnt katonával számolnak.
Mark Rutte NATO-főtitkár korábban arról beszélt, hogy Moszkva 2023 decemberében napi mintegy ezer katonát veszített. Felidézte, hogy a Szovjetunió az 1980-as években tíz év alatt vesztett el 20 ezer katonát Afganisztánban, míg most Oroszország egyetlen hónap alatt 30 ezret. A jelentés kitér arra is, hogy a háború az ország gazdaságára is rányomta a bélyegét: gyenge ipari teljesítmény, alacsony fogyasztás, magas infláció és munkaerőhiány jellemzi, miközben a növekedés 2025-ben mindössze 0,6 százalék volt. A lap szerint ugyanakkor Putyin továbbra sem fogja feladni a harcot, ha Ukrajna nyugati szövetségesei nem helyeznek rá még több nyomást.
Mindeközben arról nem számol be a lap, hogy Ukrajnában már csak a hírhedtté vált kényszersorozásokkal tudnak embert fogni, a háborúba; közel 4,5 millió ukrán kényszerült elmenekülni saját hazájából; és az Európai Unió is hitelt kénytelen felvenni ahhoz, hogy folytatni tudja Ukrajna fegyveres támogatását.