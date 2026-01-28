Szerda van, ezért a CNN-nél megint arról álmodoznak, hogy Oroszország összeomlik

Donald Trump amerikai elnök korábban Oroszország méretére és katonai erejére hivatkozva azt állította, hogy az oroszok győzelme elkerülhetetlen, de a Center for Strategic and International Studies (CSIS) friss jelentése szerint Ukrajna jobban állhat a fronton – állítja a CNN.

A lap arra hivatkozik, hogy a nemzetközi agytröszt által közzétett adatok szerint négy év alatt mintegy 1,2 millió orosz katona esett el, sebesült meg vagy tűnt el a háborúban. A lap szerint ez a veszteség kiemelkedően magasnak számít a világháborúk óta kirobbant konfliktusokat tekintve, különösen úgy, hogy a harctéren ehhez képest Moszkvának nem sikerült jelentős eredményt elérnie.