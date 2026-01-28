Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború mark rutte orosz-ukrán háború donald trump ukrajna

Szerda van, ezért a CNN-nél megint arról álmodoznak, hogy Oroszország összeomlik

2026. január 28. 14:47

Szerintük nem lesz elég emberanyag a 145 milliós országban úgy, hogy amúgy a húsdarálóba gyakran nem is oroszokat küldenek.

2026. január 28. 14:47
null

Donald Trump amerikai elnök korábban Oroszország méretére és katonai erejére hivatkozva azt állította, hogy az oroszok győzelme elkerülhetetlen, de a Center for Strategic and International Studies (CSIS) friss jelentése szerint Ukrajna jobban állhat a fronton – állítja a CNN.

A lap arra hivatkozik, hogy a nemzetközi agytröszt által közzétett adatok szerint négy év alatt mintegy 1,2 millió orosz katona esett el, sebesült meg vagy tűnt el a háborúban. A lap szerint ez a veszteség kiemelkedően magasnak számít a világháborúk óta kirobbant konfliktusokat tekintve, különösen úgy, hogy a harctéren ehhez képest Moszkvának nem sikerült jelentős eredményt elérnie.

A lap által idézett jelentés hangsúlyozza, hogy Ukrajna továbbra is előnyös pozícióban van védekező félként.

A „mélységi védelem” stratégiája – lövészárkok, páncéltörő akadályok, aknamezők, valamint drónok és tüzérség kombinált alkalmazása – nagymértékben meghiúsította az orosz erők áttörési kísérleteit – írja a lap, és kiemeli, hogy a harctéri veszteségek aránya is Ukrajna számára kedvezőbb. 

Míg az orosz oldalon az 1,2 milliót is eléri a veszteségek száma, Ukrajnában 500–600 ezer sérült, halott vagy eltűnt katonával számolnak.

Mark Rutte NATO-főtitkár korábban arról beszélt, hogy Moszkva 2023 decemberében napi mintegy ezer katonát veszített. Felidézte, hogy a Szovjetunió az 1980-as években tíz év alatt vesztett el 20 ezer katonát Afganisztánban, míg most Oroszország egyetlen hónap alatt 30 ezret. A jelentés kitér arra is, hogy a háború az ország gazdaságára is rányomta a bélyegét: gyenge ipari teljesítmény, alacsony fogyasztás, magas infláció és munkaerőhiány jellemzi, miközben a növekedés 2025-ben mindössze 0,6 százalék volt. A lap szerint ugyanakkor Putyin továbbra sem fogja feladni a harcot, ha Ukrajna nyugati szövetségesei nem helyeznek rá még több nyomást.

Mindeközben arról nem számol be a lap, hogy Ukrajnában már csak a hírhedtté vált kényszersorozásokkal tudnak embert fogni, a háborúba; közel 4,5 millió ukrán kényszerült elmenekülni saját hazájából; és az Európai Unió is hitelt kénytelen felvenni ahhoz, hogy folytatni tudja Ukrajna fegyveres támogatását.

Nyitókép: Ed JONES / AFP

 

massivement5
2026. január 28. 15:47
Szerencsére fogyatkoznak a ruszkik. A hagyományos (nem a magyarkáknak is tetsző bolsevik) orosz kultúra ápolásához elég, ha 40 milliósak. Az ugye hosszú távon félmilliós születésszám, bőven elég. Most kb. egymillió, jó az irány! Ne fenyegessék Európát a sztãlini rezsimjükkel! Soha többé szovjeteket, soha többé Gulágot és huszadik századot! Akkor se, ha Orbán Balázska vergődve várja őket Záhonynál.
nemecsekerno-007-01
2026. január 28. 15:40
Ezek hülyébbek mint a mi kommunistáink. :))))))))))))))))))))))))))))))))
backsplash
2026. január 28. 15:40
Tegyük hozzá, hogy a CNN az ostoba amerikait kábítja, akik azt hiszik, az ukránok olyasmi kedves kis népek, mint az észtek meg a litvánok.
jan36
2026. január 28. 15:32
Ez emlékeztet a II. VH német kommunikációjára: - dinamikusan elszakadunk az ellenségtől - kiegyenesítjük a frontvonalat - új védelmi állásokat veszünk fel a Dnyeper jobbpartján - védelmi vonalakat építünk a Prut mentén - ... az Odera mentén, az Elba mentén - visszavonulunk a Rajnán túlra. Ja oda nem, mert az amik elől már visszavonultunk a Rajnától keletre...
