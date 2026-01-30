Rendkívüli helyzet: ezrek maradhatnak gáz nélkül Kárpátalján

A Kreml egyértelművé tette: Oroszország számára elfogadhatatlan, amit Zelenszkij akar
Szergej Lavrov szerint Ukrajna csak azért akar tűzszünetet, hogy megerősödjön, és felkészüljön a háború folytatására.
Több településen baj lehet a gázellátással, már az alternatívákra készülnek.
A hirtelen hóolvadás és a Tisza vízszintjének megemelkedése miatt az áradás alámosta egy gázvezeték tartóoszlopát a Beregszászi járáshoz tartozó Hetény közelében – olvasható a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás Facebook-oldal bejegyzésében, számolt be róla a Világgazdaság.
A poszt kiemelte, hogy a szerkezet jelentősen megdőlt, ami közel 5800 fogyasztó stabil gázellátását veszélyezteti 17 településen.
A problémában érintett települések: Hetény, Tiszaszászfalu, Aklihegy, Nevetlenfalu, Akli, Fertősalmás, Batár, Csepe, Feketeardó, Gyula, Hömlőc, Szőlősgyula, Tiszatanya, Nagypalád, Forgolány, Fertősalmás-Zabolottya és Akli-Klinove.
A bejegyzésből kiderül, hogy Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója személyesen koordinálja az operatív törzs munkáját. Emellett folyamatos kapcsolatot tart a gázszolgáltatóval, az áramszolgáltatóval, a mentőegységekkel és a helyi hatóságokkal. A helyszínen, a Tiszapéterfalvai kistérségben jelenleg Rosztiszlav Pricak, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás helyettes vezetője irányítja a munkálatokat. Minden szükséges erőt és eszközt mozgósítottak a katasztrófa elkerülése érdekében.
Olekszandr Muzicsenko elnökhelyettes elnökletével a Regionális Technogén-ökológiai Biztonsági és Rendkívüli Helyzetek Bizottsága soron kívüli ülést tartott, ahol jóváhagyták a vészhelyzeti intézkedési tervet.
A poszt szerint az elsődleges cél a cső rögzítése és az időnyerés a javításhoz. A szakemberek már építik a töltést a Tiszán keresztül, hogy a nehézgépek hozzáférjenek a sérült oszlophoz.
Párhuzamosan több mérnöki megoldáson dolgoznak: egy ideiglenes áthidalás létrehozásától kezdve egészen a folyómeder alatti új vezeték fúrásáig.
Az érintett falvakban garantálják a zavartalan áramellátást, a munkálatok ideje alatt itt szüneteltetik az áramkorlátozási menetrendeket. Az áramszolgáltató megerősített ügyeleti szolgálattal készül a megnövekedett terhelésre.
A lakóknak azt javasolják, hogy lehetőség szerint készüljenek fel az a kályhás fűtésre és a palackos gáz használatára.
A helyi hatóságok és a katasztrófavédelem további „Legyőzhetetlenségi Pontokat” és melegedőket állítanak fel. Külön algoritmusok biztosítják, hogy az egészségügyi intézmények és az iskolák zavartalanul működhessenek tovább.
A lap kiemelte, hogy Volodimir Zelenszkij világossá tette, hogy országa elvárja az amerikai-orosz megállapodás azonnali végrehajtását, amely szerint Kijevet egy hétig nem lövik. A tűzszünet célja a hideg téli időszakban az áramellátás és a civilek biztonságának biztosítása.
