Nem bírta tovább Kijev: megszólalt Klicsko, már áldatlan állapotok uralkodnak a városban

Február 1-jéig meghosszabbították a téli szünetet a kijevi iskolákban az orosz támadások okozta fűtési problémák és áramkimaradások miatt – közölte Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere pénteken a Telegramon.

„A döntést a kormány rendeletével összhangban a kijevi városi védelmi tanács hozta meg. A mostani tanítási szünetet a tavaszi és a nyári szünetek rovására hosszabbították meg.