„Ne haragudjatok, de egy senki” – Ízekre szedték Magyar Péter új csodafegyverét: kiderült, mit csinált valójában a multiknál

A tartalomkészítő szerint az a pont, amit Magyar Péter nagyon kihangsúlyoz, az-az, hogy Orbán Anita a Vodafone-nál dolgozott. „Tehát Anita feladata az az volt, hogy lobbizzon. Lényegében ő azt nézte, hogy milyen olyan jogszabályok vannak most napirenden, EU-s szinten, Anglia szintjén, amik a Vodafone-t befolyásolni fogják. Hogyha a Vodafonenak valami nem tetszik abban, akkor Anita feladata volt az, hogy ő elmenjen tárgyalni és lobbizzon a multinacionális cég érdekében. Ennyit csinált Anita három éven keresztül, ettől lett ő most a hatalmas valaki”.

Gulyás Virág rámutatott:

„a propaganda az, hogy Magyar Péter olyan szupernatívuszokból beszélt erről az emberről, mint hogyha ő lett volna, nem is tudom, esetleg Arisztotelész a múltból, akinek olyan jelentősége volt, hogy a világ a mai napig beszél róla. Anita ehhez képest ne haragudjatok, de egy senki.”

A videó végén Gulyás Virág rámutatott: „Magyar Péter cukormázzal kent be egy amúgy teljesen íztele, üres tortát. Na ez a propaganda, amikor egy senkiből csinálunk valakit, csak azért, mert ilyen szuperlatívusz szavakkal feltöltjük, és akkor van a magyar társadalomnak egy olyan része, aki ezt így be is veszi.”