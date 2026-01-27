Ft
tisza párt gulyás virág szijjártó péter

„Ne haragudjatok, de egy senki” – Ízekre szedték Magyar Péter új csodafegyverét: kiderült, mit csinált valójában a multiknál

2026. január 27. 15:33

Vége a vetítésnek, kiderült az igazság a Tisza Párt új sztárigazolásáról, Orbán Anitáról.

2026. január 27. 15:33
Gulyás Virág megosztott egy videót, amelyben elemezte a Tisza Párt azon állítását miszerint Szijjártó Péter külügyminiszterrel szemben, sokkal több tapasztalattal rendelkezik Orbán Anita, aki a napokban csatlakozott Magyar Péterhez. 

A videóban az újságíró elemezte a Tisza legújabb igazolásának a LinkedIn életrajzát. 

Gulyás Virág rámutatott: pontosan az a propaganda, ahogy egy eddig ismeretlen személyt most úgy állítanak be, mintha ő lenne „a világ legnagyobb magyarja”.  

„Nagy szavakat használunk, külföldi kifejezéseket, külföldi egyetemeket, és innen valaki már, valakivé válik.” 

A tapasztalatokkal kapcsolatban a tartalomkészítő megjegyezte: míg Szijjártó Péter lépkedve felépített egy karriert, addig Orbán Anita több, mint tíz év egyetemi tanulmány után azon igazgató-helyettesként kezdte, és sose maradt pár évnél tovább egy helyen. A külügyes karrierjével kapcsolatban Gulyás Virág megjegyezte, hogy ezt majd a Fidesz megmagyarázza, ha szeretné. 

A tartalomkészítő szerint az a pont, amit Magyar Péter nagyon kihangsúlyoz, az-az, hogy Orbán Anita a Vodafone-nál dolgozott. „Tehát Anita feladata az az volt, hogy lobbizzon. Lényegében ő azt nézte, hogy milyen olyan jogszabályok vannak most napirenden, EU-s szinten, Anglia szintjén, amik a Vodafone-t befolyásolni fogják. Hogyha a Vodafonenak valami nem tetszik abban, akkor Anita feladata volt az, hogy ő elmenjen tárgyalni és lobbizzon a multinacionális cég érdekében. Ennyit csinált Anita három éven keresztül, ettől lett ő most a hatalmas valaki”.  

Gulyás Virág rámutatott: 

„a propaganda az, hogy Magyar Péter olyan szupernatívuszokból beszélt erről az emberről, mint hogyha ő lett volna, nem is tudom, esetleg Arisztotelész a múltból, akinek olyan jelentősége volt, hogy a világ a mai napig beszél róla. Anita ehhez képest ne haragudjatok, de egy senki.”

A videó végén Gulyás Virág rámutatott: „Magyar Péter cukormázzal kent be egy amúgy teljesen íztele, üres tortát. Na ez a propaganda, amikor egy senkiből csinálunk valakit, csak azért, mert ilyen szuperlatívusz szavakkal feltöltjük, és akkor van a magyar társadalomnak egy olyan része, aki ezt így be is veszi.”

A teljes videó:

Nyitókép: Facebook

