Nem, kedves volt fideszes barátaim, a Tisza nem egy „jobb Fidesz”

Akik jönnek, azok nem politikai teljesítményt hoznak, hanem személyi legitimációt annak a típusnak, akikről beszélünk.

Velük azt üzeni a Tisza Párt, hogy nézd csak, mi vagyunk a „normális fidesz”.

A fideszes múlt nem hátrány, hanem éppen előny! Ha fideszes vagy, de semmi érdemlegeset nem tettél le az asztalra, most megcsinálhatod a karriered, csak az arcod add hozzá!

Innestül pedig naturális, hogy ezek az emberek nem mondhatnak semmit, csak üres frázisokat és a központi üzenetet. A saját gondolat itt nem erény, hanem bűn, ezt megtanulták pl. Tarr Zoltán elszólásánál. Ezért csak a „fideszes”, vagyis a fideszesek, volt fideszesek számára is elfogadható arcukat adják, de a szájukkal csakis Magyar Péter szólhat, a sajtónak nem válaszolnak, egy saját mondatuk nem lehet. Biodíszletek, akik a minimumot mondják fel, hogy megnyugtassák a közönséget, nem kell aggódni, kompetens emberek vannak itt, de semmilyen nehéz témába nem mennek bele egyértelműen. Fogva vannak.

Erről az jut eszembe, amit apámék meséltek 1946-47-ről, amikor a háború után a koalíciós kirakatban ott voltak a kiherélt kisgazdák meg még pár nemes is, dísznek, hiszen it tmégiscsak demokrácia van, de a valóságban rég a kommunisták dirigáltak, csak tőlük nagyon fáztak az emberek a Tanácsköztársasaság óta, nem lehetett egyből levenni a maszkot, elbújtak a társutasok mögé. Azoknak pedig kuss volt az igazi nevük.