Nagy bajban Ukrajna villamosenergia-hálózata: azonnal ki kell jelölni a tűzszüneti zónát
2026. január 25. 22:49
Az állandó katonai tevékenység miatt Ukrajna villamosenergia-hálózata folyamatosan romlik, ami közvetlenül hat az ország nukleáris biztonságára Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatójának értékelése szerint.
Az ukrajnai nukleáris létesítmények biztonsági helyzetét az elmúlt másfél hónapban is a katonai események és ezzel összefüggésben az elektromos hálózati ellátás bizonytalansága határozták meg – írja a Világgazdaság. A NAÜ helyszínen tartózkodó szakértői megerősítették, hogy bár az országos hálózat állapota komoly figyelmet igényel, a biztonsági rendszerek eddig minden esetben megfelelően látták el feladatukat.
A legfrissebb jelentések szerint Csernobilban idén január közepén katonai tevékenység következtében megrongálódott az atomerőmű egyik, az áramellátás szempontjából kritikus elektromos alállomása: a távvezeték lekapcsolódott. A létesítmény rendszereinek működését ez nem érintette, mivel a tartalék vonalak biztosították a folyamatos áramellátást. A telephelyen eközben a terveknek megfelelően dolgoznak az új fémszarkofág 2025 februárjában megsérült külső acélburkolatának helyreállításán. A tetőszerkezet ideiglenes javításaival stabilizálták annak állapotát, a teljes körű helyreállítás pedig a katonai konfliktus lezárását követően várható – írja a lap.
A külső áramellátás megszakadása miatt az atomerőmű vészhelyzeti dízelgenerátorokra állt a létfontosságú rendszerek működésének biztosítása érdekében.
Máshol se rózsásabb a helyzet: A Zaporizzsjai Atomerőműnél ez év január 2-án katonai tevékenység következtében megsérült és lekapcsolódott a 330 kilovoltos tartalék vezeték, így a létesítményt jelenleg egyetlen működőképes, 750 kilovoltos fővezeték látja el.
A biztonságos üzemeltetés érdekében Rafael Mariano Grossi,
a NAÜ főigazgatója egyeztetéseket kezdeményezett ideiglenes tűzszüneti zóna létrehozásáról, amely a Zaporizzsjai Atomerőmű kapcsolóállomásától mintegy 10 kilométerig húzódna.
E zóna elengedhetetlen ahhoz, hogy a szakemberek biztonságban elvégezhessék a szükséges javításokat.
Miközben az ország energiainfrastruktúráját folyamatos támadások érik, Rafael Grossi főigazgató a múlt héten bejelentette, hogy a NAÜ újabb szakértői missziót készít elő Ukrajna nukleáris biztonságának szempontjából fontos elektromos alállomások felülvizsgálatára. Ezek az alállomások biztosítják a hálózati áramellátást a reaktorok hűtőrendszereinek és más fontos nukleáris biztonsági funkciók működéséhez. Ezek hiányában dízelgenerátorokkal kell előállítani az áramot, de ez csak rövid távú megoldás – írja a Világgazdaság.
