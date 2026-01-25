Nagy bajban Ukrajna villamosenergia-hálózata: azonnal ki kell jelölni a tűzszüneti zónát

Az ukrajnai nukleáris létesítmények biztonsági helyzetét az elmúlt másfél hónapban is a katonai események és ezzel összefüggésben az elektromos hálózati ellátás bizonytalansága határozták meg – írja a Világgazdaság. A NAÜ helyszínen tartózkodó szakértői megerősítették, hogy bár az országos hálózat állapota komoly figyelmet igényel, a biztonsági rendszerek eddig minden esetben megfelelően látták el feladatukat.

A legfrissebb jelentések szerint Csernobilban idén január közepén katonai tevékenység következtében megrongálódott az atomerőmű egyik, az áramellátás szempontjából kritikus elektromos alállomása: a távvezeték lekapcsolódott. A létesítmény rendszereinek működését ez nem érintette, mivel a tartalék vonalak biztosították a folyamatos áramellátást. A telephelyen eközben a terveknek megfelelően dolgoznak az új fémszarkofág 2025 februárjában megsérült külső acélburkolatának helyreállításán. A tetőszerkezet ideiglenes javításaival stabilizálták annak állapotát, a teljes körű helyreállítás pedig a katonai konfliktus lezárását követően várható – írja a lap.