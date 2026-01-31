Ft
Ft
3°C
1°C
Ft
Ft
3°C
1°C
01. 31.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 31.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
szójaalapú bioüzemanyagok mercosur - megállapodás megújulóenergia célok bioüzemanyag brüsszel európai unió

Most jött a döntés: drasztikus változás jön a kutakon, 2030-tól teljesen kitiltják ezt az anyagot

2026. január 31. 11:48

Vége a képmutatásnak: elismerték, hogy a „környezetbarát” megoldás valójában pusztítja a bolygót.

2026. január 31. 11:48
null

Az Európai Unió 2030-tól fokozatosan kivezeti a szójaalapú bioüzemanyagokat a megújulóenergia-célok elszámolásából, miután egy friss európai bizottsági kutatás megerősítette: 

a szója termesztése jelentős erdőirtással, magas szén-dioxid-kibocsátással és a biológiai sokféleség csökkenésével jár.

A vizsgálatok szerint a szójaalapú bioüzemanyagok környezeti terhelése akár kétszerese is lehet a hagyományos, kőolaj alapú dízelének.

Bár a szója jelenleg az EU bioüzemanyag-felhasználásának mindössze mintegy 6 százalékát adja, fogyasztása 2015 és 2022 között ötszörösére nőtt, és az alapanyag szinte teljes egészében importból származik. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Tovább a cikkhezchevron

A kivezetés célja, hogy az amerikai, argentin és brazil szója ne jelenjen meg európai járművek üzemanyagában, különösen a Mercosur-megállapodás hatálybalépésének közeledtével. 

A környezetvédelmi szervezetek szerint a szója korlátozása érdemben csökkentheti a globális földhasználati nyomást.

Ugyanakkor az uniós szabályozás ellentmondásos marad, mivel más, szintén jelentős földhasználat-változással járó alapanyagok, például a cukornád, továbbra is beleszámíthatnak a megújulóenergia-célok teljesítésébe. 

Világszerte évente több százmillió tonna cukornádat használnak bioetanol-gyártásra, és a termőterületek további bővülése várható olyan térségekben is, ahol ez már most erdőirtással jár.

A lépés illeszkedik az EU szigorodó erdőirtás elleni politikájába, amely a pálmaolaj után most a szóját is célkeresztbe vette. 

Bár a termelő országok protekcionizmussal vádolják Brüsszelt, kutatások szerint a szójaalapú bioüzemanyagok kivezetése számottevően mérsékelheti a termőföldek terjeszkedését és a kapcsolódó környezeti károkat, miközben az élelmiszer-célú felhasználást az EU továbbra sem tiltja általánosan, csak szigorú nyomon követési feltételekhez köti.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. január 31. 13:01
Ez minden "bio" üzemanyagra érvényes...
Válasz erre
2
0
Silcon
2026. január 31. 12:38
Bioüzemanyagot mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékból szabadna csak gyártani, aztán lesz amennyi lesz, ne írjuk már elő, hogy 10%-nak kell lennie. Eredetileg arra találták ki, hogy a gazda a saját üzemanyag szükségletének egy részét tudja biztosítani, azt is úgy, hogy a visszamaradt anyag állati takarmánynak felhasználható. Amit most csinálunk abban nincs semmi "zöld".
Válasz erre
2
1
Jack
2026. január 31. 12:25
Az etanolt is kitilthatnák.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!