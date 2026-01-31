Most jött a döntés: drasztikus változás jön a kutakon, 2030-tól teljesen kitiltják ezt az anyagot

A kivezetés célja, hogy az amerikai, argentin és brazil szója ne jelenjen meg európai járművek üzemanyagában, különösen a Mercosur-megállapodás hatálybalépésének közeledtével.

A környezetvédelmi szervezetek szerint a szója korlátozása érdemben csökkentheti a globális földhasználati nyomást.

Ugyanakkor az uniós szabályozás ellentmondásos marad, mivel más, szintén jelentős földhasználat-változással járó alapanyagok, például a cukornád, továbbra is beleszámíthatnak a megújulóenergia-célok teljesítésébe.

Világszerte évente több százmillió tonna cukornádat használnak bioetanol-gyártásra, és a termőterületek további bővülése várható olyan térségekben is, ahol ez már most erdőirtással jár.

A lépés illeszkedik az EU szigorodó erdőirtás elleni politikájába, amely a pálmaolaj után most a szóját is célkeresztbe vette.