Azt írja Magyar: „Ezzel a videóval a Fidesz tényleg minden határt túllépett! Amit most tettek Orbánék, az a legalapvetőbb emberi és erkölcsi normákat tiporja sárba.”

Szerinte tehát az az Orbán a hibás, aki minden energiájával a békéért küzd. S ha béke volna, nem fordulhatnának elő ilyen tragédiák a családokban.

Magyar meg Brüsszel szekerét tolja, ahol ő csak azért lehet csapattag, mert támogatja Ukrajna felvételét az Unióba, az ország pénzügyi és politikai támogatásával együtt. És természetesen a háborút is támogatnia kell, ellenkező esetben Brüsszel olyan embert állíthat a helyére, aki ebben a kérdésben is kiáll Manfred Weber akarata mellett. Illetve, aki leválik az olcsó orosz olajról, amiből – cinikus állításuk szerint – Oroszország a háborút finanszírozza.

Brüsszel magyar Péteren keresztül természetesen beavatkozik a magyar választásokba.

Azt is írja Magyar: „Most vált teljesen világossá, ki a valódi gyűlöletkufár Magyarországon. Aki képes ilyen eszközökhöz nyúlni, az nem a nemzetet szolgálja, hanem rombolja azt. Minden jóérzésű embert megbotránkoztat és felháborít ez az aljas eszköztár. Legyen mindenki számára egyértelmű: Nincs helye a közéletben annak, aki ezt nem ítéli el határozottan és feltétel nélkül. A hallgatás cinkosság. A közélet nem lehet a félelemkeltés és a totális morális züllés színtere. Szégyelld magad, Orbán Viktor!”