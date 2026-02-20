Ft
Magyar Péter tiltakozik a kormánypárt háborúellenes kampányvideója ellen – ez a vérontás nyílt támogatása

2026. február 20. 14:40

Ha béke volna, nem fordulhatnának elő ilyen tragédiák a családokban.

2026. február 20. 14:40
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Anya, mikor jön haza apa? De most hol van? Mikor láthatom újra? – kérdi egy 4-5 éves kislány, anyukája pedig üveges szemekkel végzi a napi munkáját, a könnye kicsordul. Nem szól egy szót sem, de sejteni lehet, hogy a legrosszabbra gondol frontra hurcolt férjével kapcsolatban. Aztán mutatják is a képek, hogy a kislány apját közelről leadott pisztolylövéssel kivégzik a fronton. 

Mindez abban a döbbenetesen valósághű kampányfilmben látható, amit Magyar Péter gyomorforgatónak nevezett, és felszólította a Fideszt, hogy távolítsák el a videót!

Miért kéne eltávolítani, Magyar Péter? Mi rossz van abban, ha egy drámai filmes produkció visszaadja azt valóságot, amely egyes családok életében napról napra megtörténik? Naponta sok-sok kisfiú és kislány kérdezi ugyanígy az anyukáját: hol van apuka? Miközben Magyar Péter kampánykörútján fényképezkedik vigyorogva.

Ez az alkotás a mesterséges intelligencia egyik legnagyszerűbb példája: így lehet egy technikai megoldást a jó ügy szolgálatába állítani. Bemutatja, miért kellene nyomban befejezni a háborút.

Ezt még a költő sem tudja ilyen drámaian ábrázolni, bár Radnóti ez ügyben is óriásit alkotott: „Az ökrök száján véres nyál csorog, / az emberek mind véreset vizelnek,/ a század bűzös, vad csomókban áll./ Fölöttünk fú a förtelmes halál.”

Ezek a sorok is mellbevágók, de az apja után vágyakozó kislány reménykedő hangja, az édesanya könnyező szeme, ha lehet még drámaibb hatást ér el. 

Valószínűleg Magyar Pétert is megdöbbentette, mert a sötét lelkében ott van a tudat, hogy 

ő is támogatja a háborút, csak igyekszik ezt ezerrel letagadni. Mint sok minden mást.

S ha a választáson netán győzne – nem fog! – akkor magyar kislányok is feltehetik özvegyen maradt anyukájuknak ezt a drámaian egyszerű kérdést. Hol van életének az a darabja, amely néhány napja még mellette volt? Nem is gondolt rá, hogy megszűnik létezni. 

Mindezt azért, hogy az Európai Unió és Ukrajna felső körei vígan nyerészkedjenek, aranyvécén végezzék dolgukat, míg a harctér közelében családi tragédiák ezrei történnek meg, özvegyek, árvák kétségbeesett segélykiáltásai hasítanak a végtelenbe.

Azt írja Magyar: „Ezzel a videóval a Fidesz tényleg minden határt túllépett! Amit most tettek Orbánék, az a legalapvetőbb emberi és erkölcsi normákat tiporja sárba.” 

Szerinte tehát az az Orbán a hibás, aki minden energiájával a békéért küzd. S ha béke volna, nem fordulhatnának elő ilyen tragédiák a családokban.

Magyar meg Brüsszel szekerét tolja, ahol ő csak azért lehet csapattag, mert támogatja Ukrajna felvételét az Unióba, az ország pénzügyi és politikai támogatásával együtt. És természetesen a háborút is támogatnia kell, ellenkező esetben Brüsszel olyan embert állíthat a helyére, aki ebben a kérdésben is kiáll Manfred Weber akarata mellett. Illetve, aki leválik az olcsó orosz olajról, amiből – cinikus állításuk szerint – Oroszország a háborút finanszírozza.

Brüsszel magyar Péteren keresztül természetesen beavatkozik a magyar választásokba. 

Azt is írja Magyar: „Most vált teljesen világossá, ki a valódi gyűlöletkufár Magyarországon. Aki képes ilyen eszközökhöz nyúlni, az nem a nemzetet szolgálja, hanem rombolja azt. Minden jóérzésű embert megbotránkoztat és felháborít ez az aljas eszköztár. Legyen mindenki számára egyértelmű: Nincs helye a közéletben annak, aki ezt nem ítéli el határozottan és feltétel nélkül. A hallgatás cinkosság. A közélet nem lehet a félelemkeltés és a totális morális züllés színtere. Szégyelld magad, Orbán Viktor!”

Ez is a kommunista tempó nyilvánvaló esete. Vádold azzal ellenfeledet, amit te magad csinálsz. Ergo nem Orbán Viktornak kell szégyellnie magát, hanem Magyar Péternek, de nagyon. 

Orbán Viktor Washingtonban tegnap kijelentette: 

„Pontos tudásunk van abban a formában, hogy meglehetősen kifinomult informatikai szolgáltatásokat adnak át és végeznek a Tisza javára ellenszolgáltatás nélkül. Ez dokumentált és ismert dolog, ez a magyar parlament nemzetbiztonsági bizottsága is foglalkozott.”

Nem véletlenül mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón a kampányfilmről, hogy amit látunk, az a háború valósága. Kocsis Máté pedig azt emelte ki, hogy a Tiszára vagy Magyarra adott szavazat a háborúra való szavazással egyenlő.

A magyarok békét akarnak, s nem olyan kérdéseket hallgatni, hogy „Anya, mikor jön haza apa?”

***

