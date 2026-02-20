Ft
ceausescu Magyar Péter orbán viktor

„Remélem, úgy jársz, mint Ceausescu” – megvillant a szeretetország a tiszásoknál!

2026. február 20. 12:57

Nem fogták vissza magukat Magyar Péter hívei, amikor arra a kérdésre kellett válaszolni, mit üzennének Orbán Viktornak.

null

Elszabadultak az indulatok a Tisza Párt támogatói oldalain, ahol válogatott szidalmakat szórnak a kormány felé. Többen attól sem rettennek vissza, hogy Orbán Viktor megölésével fenyegessenek, de voltak olyanok is, akik a miniszterelnök családjának megkínzásáról álmodozott. 

A tiszás csoportban – amit a Magyar Nemzet szúrt ki – azt kérdezték a tagoktól, ha csak egy dolgot üzenhetnének Orbán Viktornak, mi lenne az? 

Remélem, úgy jársz, mint Ceausescu.

– írta rossz helyesírással egyikük. 

Fotó: Magyar Nemzet

Egy másik felhasználó nemes egyszerűséggel karóba húzná Orbán Viktort, a komment alatt a minimum elvárható felháborodás helyett egy másik ellenzéki szimpatizáns pedig csak annyit írt: 

Börtönbe velük családostul.”

Itt még mindig nem ért véget az őrület, hiszen a hozzászólások között volt, aki szerint biztos abban, hogy a kormányfő nem fogja megérni a nyarat. A Tisza Pártot támogató csoportok adminjai az utóbbi időben figyelmen kívül hagyják a súlyosan dehumanizáló posztokat, teret adva a gyűlöletbeszédnek. 

Ez annak fényében különösen furcsa, hogy Magyar Péter azzal kampányol, szeretetországot építene. 

A reakciókból az is kiderült, hogy a tiszások nem elítélik, hanem mulatságosnak tartják a gyűlölet-bűncselekményeket, hiszen senki sem emelt szót a posztokban található durva tartalom ellen. A lap megkereste a Tisza Pártot, amelynek sajtóosztálya annyit reagált, nincs közük a posztokhoz. 

Nyitókép: Facebook

 

