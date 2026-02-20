„Remélem, úgy jársz, mint Ceausescu” – megvillant a szeretetország a tiszásoknál!

Elszabadultak az indulatok a Tisza Párt támogatói oldalain, ahol válogatott szidalmakat szórnak a kormány felé. Többen attól sem rettennek vissza, hogy Orbán Viktor megölésével fenyegessenek, de voltak olyanok is, akik a miniszterelnök családjának megkínzásáról álmodozott.

A tiszás csoportban – amit a Magyar Nemzet szúrt ki – azt kérdezték a tagoktól, ha csak egy dolgot üzenhetnének Orbán Viktornak, mi lenne az?