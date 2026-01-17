Most érkezett: betilthatják a legnépszerűbb pártot – megásták a sírját a német demokráciának

Óvatosság a kormányoldalon

Hamburg szociáldemokrata belügyminisztere, Andy Grote ugyanakkor visszafogottan nyilatkozott a vitában. Kijelentette, hogy az alaptörvény lehetőséget ad a pártok betiltásra, ha egy párt bizonyíthatóan az alkotmányos rend felszámolására törekszik, de ez a megoldás „abszolút ultima ratio”, végső önvédelmi lépés az állam részéről. Szerinte

jelenleg nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy az AfD esetében fennáll-e ez a helyzet.

Hozzátette: a határ átlépése végső soron magának a pártnak a felelőssége.