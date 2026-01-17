Ft
01. 17.
szombat
betiltás afd betiltás Németország SPD AfD zöldek Hamburg Die Linke

Most érkezett: betilthatják a legnépszerűbb pártot – megásták a sírját a német demokráciának

2026. január 17. 08:26

A baloldali pártok már a látszatra is alig adnak, ha a politikai leszámolásról van szó.

2026. január 17. 08:26
null

A hamburgi tartományi parlament többsége megszavazta a szociáldemokrata és a zöldpárti képviselők arról szóló indítványát, hogy a városvezetés kezdje meg az Alternatíva Németországért (AfD) párt esetleges betiltásának előkészítését. A javaslat azonban csak akkor lépne életbe, ha egy bírósági döntés megerősítené a jobboldali formáció szélsőséges besorolását – adta hírül a Junge Freiheit.

Feltételes döntés Hamburgban

A hamburgi döntést az SPD és a Zöldek mellett természetesen a nyíltan szélsőbaloldali Die Linke is támogatta, így lett meg a szükséges többség a beadvány mögött. A jogi és intézményes előkészítőmunkát egy szövetségi–tartományi vegyes munkacsoport végzi majd.

A döntés végrehajtása nem automatikus: a munkacsoport csak akkor kezdheti meg a tevékenységét, ha a kölni közigazgatási bíróság egy folyamatban lévő perben jogerősen megerősíti az AfD „szélsőséges” minősítését. Ha a munkacsoport ezután indokoltnak látná az eljárást, akkor a hamburgi törvényhozásnak kellene kezdeményeznie a betiltást, vagy legalábbis a párt kizárását az állami pártfinanszírozásból.

Képmutatásból jeles

A hamburgi Zöldek frakcióvezetője, Sina Imhof szerint „riasztó jel”, és a demokráciára nézve elfogadhatatlan, hogy 77 évvel az alaptörvény életbe lépése után napirendre kell venniük egy párt betiltását. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezt a lépés kizárólag végső önvédelmi eszköz lehet arra az esetre,

ha egy politikai erő bizonyíthatóan és rendszeresen törekszik a demokratikus rend felszámolására”.

Hozzátette:

politikailag kényelmetlen ellenfelek eltüntetésére használni ezt az eszközt szerinte „a demokrácia csődje” lenne.

Az SPD hamburgi frakcióvezetője, Dirk Kienscherf szintén az alkotmány védelmére hivatkozott: szerinte az állam kötelessége fellépni azokkal szemben, akik az emberi méltóságot, a szabadságot és a demokráciát támadják.

A pártok egymást nem tilthatják be, ez a bíróság dolga, de Hamburgnak jeleznie kell, hogy szükségesnek tartja a vizsgálatot”

– fogalmazott a szociáldemokrata politikus.

Óvatosság a kormányoldalon

Hamburg szociáldemokrata belügyminisztere, Andy Grote ugyanakkor visszafogottan nyilatkozott a vitában. Kijelentette, hogy az alaptörvény lehetőséget ad a pártok betiltásra, ha egy párt bizonyíthatóan az alkotmányos rend felszámolására törekszik, de ez a megoldás „abszolút ultima ratio”, végső önvédelmi lépés az állam részéről. Szerinte

jelenleg nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy az AfD esetében fennáll-e ez a helyzet.

Hozzátette: a határ átlépése végső soron magának a pártnak a felelőssége.

Nem hagyták szó nélkül

A hamburgi AfD felháborodottan reagált a döntésre. Frakcióvezetőjük, Dirk Nockemann azzal vádolta a kezdeményezőket, hogy az ország legerősebb pártját akarják jogi eszközökkel félreállítani hatalmuk megtartása érdekében.

Szerinte ez nem a demokrácia védelme, hanem pont annak kijátszása, az előterjesztőket pedig csak a hatalomféltés motiválja.

Hamburgi erőviszonyok

A döntés azért is beszédes, mert a szóban forgó német tartományban az AfD kifejezetten gyenge, így a lépés egyfajta megelőző csapásként is értékelhető a baloldali formációk részéről.

A tartományi parlamentben jelenleg így festenek az erőviszonyok:

  • SPD: 45 mandátum (37,2 %)
  • CDU: 26 mandátum (21,5 %)
  • Zöldek: 25 mandátum (20,7 %)
  • Die Linke: 15 mandátum (12,4 %)
  • AfD: 10 mandátum (8,3 %)

Egyelőre a legutolsó, 2025 márciusában készült tartományi népszerűségi felmérések sem kecsegtetik túl sok jóval az AfD-t Hamburgban. Ezek átlagából a következő népszerűségi térkép rajzolódik ki:

  • SPD: ~33 %
  • Zöldek: ~18 %
  • CDU: ~18–20 %
  • Linke: ~10–12 %
  • AfD: ~9–11 %

Nem egyedi lépés

A hamburgi döntés nem elszigetelt eset: korábban

  • Bréma,
  • Berlin és
  • Schleswig-Holstein

tartományi parlamentjei is hasonló határozatot fogadtak el, amelyben arra szólítják fel a tartományi törvényhozást, hogy szövetségi szinten támogassák egy AfD-ellenes betiltási eljárás megindítását, emlékeztetett a Junge Freiheit.

***

Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP

Összesen 30 komment

